https://sarabic.ae/20260620/انطلاق-أولى-شحنات-الصادرات-اللبنانية-إلى-جدة-بعد-رفع-الحظر-السعودي-1114537350.html

انطلاق أولى شحنات الصادرات اللبنانية إلى جدة بعد رفع الحظر السعودي

انطلاق أولى شحنات الصادرات اللبنانية إلى جدة بعد رفع الحظر السعودي

سبوتنيك عربي

وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم السبت، إلى مرفأ بيروت للمشاركة في مراسم إطلاق أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة. 20.06.2026, سبوتنيك عربي

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ونشر سلام تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم السبت، أكد خلالها أنه وصل إلى مرفأ بيروت بهذه المناسبة ويأتي هذا تزامنا مع رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية.ووصف سلام هذا الحدث باللحظة التي طال انتظارها للبنان، موضحًا أن "العودة إلى الأسواق السعودية تعيد الأمل إلى آلاف المزارعين في مناطق البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في وجه أصعب الظروف، فضلا عن المصدرين الذين ترقبوا هذا اليوم طويلا".وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن بلاده لن تسمح أبدا بأن تعود منطلقا لأي ضرر يلحق بأشقائها العرب، مشددًا على أن لبنان سيقف شريكا حقيقيا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم.ولفت سلام إلى أن "السعودية، قبل الحظر، كانت أكبر أسواق صادراتنا على الإطلاق. واليوم، مع انطلاق هذه الحاوية، نعود إلى تلك الاسواق، وكلّي أمل في ألّا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعدّاه".وأوضح رئيس الحكومة اللبناني أن هذا القرار لا ينعش قطاعا واحدا فحسب، بل يحرك سلسلة اقتصادية كاملة ويسهم في خلق فرص عمل، ويؤمّن تدفق العملات الصعبة.وأضاف سلام في تغريدته: "يأتي هذا القرار في مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى كل ما يساعد في تحريك عجلة اقتصاده وتعزيز قدرات قطاعاته الإنتاجية".

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