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السعودية تضخ دعما جديدا لليمن بأكثر من 224 مليون ريال
السعودية تضخ دعما جديدا لليمن بأكثر من 224 مليون ريال
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، صرف دفعة مالية جديدة لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، لتغطية رواتب موظفي الدولة بقيمة تتجاوز 224 مليون ريال... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T17:19+0000
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وقال سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر منصة "إكس"، إن الدعم يأتي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبمتابعة من وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في انتظام التدفقات المالية الحكومية وتعزيز استقرار الريال اليمني ودعم الخدمات الأساسية. وأوضح أن السعودية تضع استقرار الاقتصاد اليمني ودعم الحكومة اليمنية في صدارة أولوياتها، بما ينعكس على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر ضمان استمرار صرف الرواتب وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية. يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل تقديم دعمها المتعدد لليمن في مختلف المجالات، إذ أعلن وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في يناير/ كانون الثاني 2026 عن حزمة دعم تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال شملت 28 مشروعا ومبادرة تنموية في قطاعات حيوية بعدة محافظات، تضمنت صرف مرتبات متأخرة وتحسين الخدمات الأساسية وعودة الكهرباء. وفي فبراير/ شباط 2026، قدمت المملكة دعما إضافيا بقيمة 1.3 مليار ريال لتعزيز الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، في إطار استمرار مواقفها الداعمة لليمن في مواجهة تحدياته السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية، بما أسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحريك النشاط الاقتصادي. كما امتد الدعم السعودي ليشمل قطاع الطاقة، إذ قدمت المملكة في مايو/ أيار 2026 منحة مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك استمرارا لسلسلة منح سابقة شملت 180 مليون دولار في 2018، و422 مليون دولار في 2021، و200 مليون دولار في 2022، و81.2 مليون دولار في 2026، بما يعزز استقرار قطاع الكهرباء في اليمن.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
https://sarabic.ae/20260528/وفاة-الرئيس-اليمني-السابق-عبد-ربه-منصور-هادي-في-السعودية-1113819463.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

السعودية تضخ دعما جديدا لليمن بأكثر من 224 مليون ريال

17:19 GMT 19.06.2026
© Photo / Unsplash/ سيف الظاهرالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© Photo / Unsplash/ سيف الظاهر
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، صرف دفعة مالية جديدة لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، لتغطية رواتب موظفي الدولة بقيمة تتجاوز 224 مليون ريال سعودي، بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
وقال سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر منصة "إكس"، إن الدعم يأتي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبمتابعة من وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في انتظام التدفقات المالية الحكومية وتعزيز استقرار الريال اليمني ودعم الخدمات الأساسية.
وأوضح أن السعودية تضع استقرار الاقتصاد اليمني ودعم الحكومة اليمنية في صدارة أولوياتها، بما ينعكس على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر ضمان استمرار صرف الرواتب وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.
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يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل تقديم دعمها المتعدد لليمن في مختلف المجالات، إذ أعلن وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في يناير/ كانون الثاني 2026 عن حزمة دعم تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال شملت 28 مشروعا ومبادرة تنموية في قطاعات حيوية بعدة محافظات، تضمنت صرف مرتبات متأخرة وتحسين الخدمات الأساسية وعودة الكهرباء.
وفي فبراير/ شباط 2026، قدمت المملكة دعما إضافيا بقيمة 1.3 مليار ريال لتعزيز الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، في إطار استمرار مواقفها الداعمة لليمن في مواجهة تحدياته السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية، بما أسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحريك النشاط الاقتصادي.
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26 فبراير, 02:31 GMT
كما امتد الدعم السعودي ليشمل قطاع الطاقة، إذ قدمت المملكة في مايو/ أيار 2026 منحة مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك استمرارا لسلسلة منح سابقة شملت 180 مليون دولار في 2018، و422 مليون دولار في 2021، و200 مليون دولار في 2022، و81.2 مليون دولار في 2026، بما يعزز استقرار قطاع الكهرباء في اليمن.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
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