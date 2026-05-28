وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في السعودية

عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم على بيروت في عملية عسكرية وصفها بـ"الدقيقة"... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260528/وفاة-الرئيس-اليمني-السابق-عبد-ربه-منصور-هادي-في-السعودية-1113819463.html
وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في السعودية
وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في السعودية
سبوتنيك عربي
توفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز 81 عامًا. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T10:44+0000
2026-05-28T10:44+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أنصار الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104331/03/1043310349_0:182:2841:1780_1920x0_80_0_0_f9c85af52b1c1bc1f3fca0faaa28235c.jpg
وقال التلفزيون اليمني، إن "هادي توفي في مقر إقامته بالرياض، حيث كان يقيم منذ سنوات عقب خروجه من اليمن بعد سيطرة جماعة أنصار الله على العاصمة صنعاء".ويُعد عبد ربه منصور هادي ثاني رئيس للجمهورية اليمنية، إذ تولى الرئاسة عام 2012 خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت أحداث 2011، قبل أن يفوض صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.ويعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، إذ بدأ مسيرته العسكرية مبكراً في جنوب البلاد، وتدرج في المناصب العسكرية والسياسية حتى أصبح وزيراً للدفاع ثم نائباً للرئيس علي عبدالله صالح منذ عام 1994.وهو ثاني رئيس للجمهورية اليمنية بعد الوحدة، حيث تولى السلطة رسمياً عام 2012 ضمن المرحلة الانتقالية التي أعقبت احتجاجات عام 2011، قبل أن يعلن تنحيه عن الحكم في أبريل/ نيسان 2022 ونقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.
https://sarabic.ae/20220330/انطلاق-المشاورات-اليمنية-في-الرياض-وغياب-الرئيس-اليمني-عبد-ربه-منصور-هادي-1060643581.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104331/03/1043310349_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_50db573697ae71a81f47e8f6cddee849.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, العالم العربي

وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في السعودية

10:44 GMT 28.05.2026
© AP Photo / Amr Nabilالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
توفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز 81 عامًا.
وقال التلفزيون اليمني، إن "هادي توفي في مقر إقامته بالرياض، حيث كان يقيم منذ سنوات عقب خروجه من اليمن بعد سيطرة جماعة أنصار الله على العاصمة صنعاء".
ويُعد عبد ربه منصور هادي ثاني رئيس للجمهورية اليمنية، إذ تولى الرئاسة عام 2012 خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت أحداث 2011، قبل أن يفوض صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.
رجل يحمل علم اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
انطلاق المشاورات اليمنية في الرياض وعبد ربه منصور هادي أبرز الغائبين
30 مارس 2022, 08:50 GMT
ويعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، إذ بدأ مسيرته العسكرية مبكراً في جنوب البلاد، وتدرج في المناصب العسكرية والسياسية حتى أصبح وزيراً للدفاع ثم نائباً للرئيس علي عبدالله صالح منذ عام 1994.
وهو ثاني رئيس للجمهورية اليمنية بعد الوحدة، حيث تولى السلطة رسمياً عام 2012 ضمن المرحلة الانتقالية التي أعقبت احتجاجات عام 2011، قبل أن يعلن تنحيه عن الحكم في أبريل/ نيسان 2022 ونقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала