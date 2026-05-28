وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في السعودية
توفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز 81 عامًا. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال التلفزيون اليمني، إن "هادي توفي في مقر إقامته بالرياض، حيث كان يقيم منذ سنوات عقب خروجه من اليمن بعد سيطرة جماعة أنصار الله على العاصمة صنعاء".ويُعد عبد ربه منصور هادي ثاني رئيس للجمهورية اليمنية، إذ تولى الرئاسة عام 2012 خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت أحداث 2011، قبل أن يفوض صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.ويعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، إذ بدأ مسيرته العسكرية مبكراً في جنوب البلاد، وتدرج في المناصب العسكرية والسياسية حتى أصبح وزيراً للدفاع ثم نائباً للرئيس علي عبدالله صالح منذ عام 1994.وهو ثاني رئيس للجمهورية اليمنية بعد الوحدة، حيث تولى السلطة رسمياً عام 2012 ضمن المرحلة الانتقالية التي أعقبت احتجاجات عام 2011، قبل أن يعلن تنحيه عن الحكم في أبريل/ نيسان 2022 ونقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.
توفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض عن عمر ناهز 81 عامًا.
