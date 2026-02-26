https://sarabic.ae/20260226/السعودية-تخصص-13-مليار-ريال-لدعم-الحكومة-اليمنية-1110758836.html

السعودية تخصص 1.3 مليار ريال لدعم الحكومة اليمنية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، اليوم الخميس، أن بلاده خصصت دعمًا للحكومة اليمنية يقدر بنحو 1.3 مليار ريال (حوالي 345 مليون دولار أمريكي). 26.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال بن سلمان في منشور عبر منصة "إكس": "قدمت المملكة دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصص للرواتب عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بدفع المرتبات".وكانت حكومة "أنصار الله" (الحوثيون) قد حمّلت السعودية، التي تقود التحالف العربي في اليمن، مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرتها باليمن، متعهدة بما وصفته "انتزاع حقوق الشعب اليمني منها".ومنذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر 2014، تضاعفت نسبة البطالة في البلد العربي إلى نحو 60 بالمئة في أوساط الشباب، في حين أصبح أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، فيما خسر اليمن أكثر من نصف دخله القومي بما يصل إلى 250 مليار دولار، وتدهورت قيمة الريال اليمني بحوالي 700 بالمئة، ووصل معدل التضخم التراكمي إلى 183 بالمئة، حسب إحصائيات حكومية.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

