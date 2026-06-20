https://sarabic.ae/20260620/تدمير-مركز-تحكم-أوكراني-بالمسيرات-استهدف-منشآت-مدنية-روسية--الدفاع-الروسية-1114530061.html

القوات الروسية تدمر مركز تحكم أوكراني بالمسيرات استهدف منشآت مدنية - وزارة الدفاع

القوات الروسية تدمر مركز تحكم أوكراني بالمسيرات استهدف منشآت مدنية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن عسكريين من قوات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، دمروا مركز تحكم بالطائرات المسيرة تابع للقوات... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T04:42+0000

2026-06-20T04:42+0000

2026-06-20T11:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "استهدف عناصر طاقم المسيرات الهجومية "مولنيا-2" التابع لقوات الأنظمة المسيرة ضمن فوج المشاة الآلي 36 التابع لجيش الأسلحة المشتركة 25 في قوات مجموعة "الغرب"، مسلحين أوكرانيين ودمروا مراكز تحكم بالمسيرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، على محور كراسني ليمان".ونوّه البيان إلى أن مركز التحكم بالمسيرات الأوكراني، الذي تم اكتشافه بعد تمويهه خلال عملية استطلاع، كان نُشر في منطقة سكنية.وتلقى الطاقم إحداثيات الهدف وبدأ بتنفيذ المهمة القتالية، حيث قام فني السرب بتجميع المسيرة بسرعة وتجهيزها برأس حربي متشظٍ شديد الانفجار، وأجرى جميع الفحوصات اللازمة وأطلق مسيرة "مولنيا-2" نحو الهدف.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قاذفات روسية تدمر بقنابل "فاب-500" جسرا ومركز تحكم بالمسيرات تابعا لقوات كييف- الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20260618/9-إم-333-صاروخ-روسي-يدمر-أهدافا-جوية-خارقة-1114477692.html

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