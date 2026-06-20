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دميترييف: زيلينسكي يفضل التصعيد المستمر على جهود التسوية السلمية
دميترييف: زيلينسكي يفضل التصعيد المستمر على جهود التسوية السلمية
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن فلاديمير زيلينسكي... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T19:25+0000
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وقال دميترييف في منشور على منصة "إكس"، إن "زيلينسكي يفضل التصعيد المستمر على المسار السلمي، هذا النهج التصعيدي خاطئ ويعرض السلام للخطر".وجاءت تصريحات دميترييف تعليقا على إعادة زيلينسكي وسام "النسر الأبيض" إلى الرئيس البولندي، كارول ناووركي، الذي كان قد سحبه منه لتمجيده أعضاء "جيش التمرد الأوكراني" (منظمة متطرفة محظورة في روسيا) الذين تعاونوا مع ألمانيا النازية. ونشر زيلينسكي، اليوم السبت، صورةً له وهو يُسلّم الوسام.وفي السياق ذاته، أشارت مصادر إلى أن زيلينسكي كان قد شارك في نهاية مايو/أيار الماضي في مراسم إعادة دفن رفات أحد قادة منظمة "أوكرانيا النازية" (المصنفة في روسيا كمنظمة متطرفة ومحظورة) أندريه ميلنيك، إلى جانب زوجته في مقاطعة كييف، كما قام بتسمية إحدى وحدات القوات الأوكرانية الخاصة باسم مرتبط بتلك التنظيمات.من جانبه، أعلن الرئيس البولندي كارول نافروتسكي في وقت سابق سحب وسام "النسر الأبيض" من زيلينسكي، والذي كان قد منحه إياه الرئيس البولندي السابق أندريه دودا عام 2023.
https://sarabic.ae/20260620/سياسي-فنلندي-زيلينسكي-يمثل-تهديدا-لكامل-أوروبا-1114532218.html
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دميترييف: زيلينسكي يفضل التصعيد المستمر على جهود التسوية السلمية

19:25 GMT 20.06.2026
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© Sputnik . Ilya Pitalev
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تابعنا عبر
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن فلاديمير زيلينسكي يختار مسار التصعيد بدلا من الانخراط في جهود السلام، معتبرا أن هذا النهج يهدد الاستقرار الدولي.
وقال دميترييف في منشور على منصة "إكس"، إن "زيلينسكي يفضل التصعيد المستمر على المسار السلمي، هذا النهج التصعيدي خاطئ ويعرض السلام للخطر".
وجاءت تصريحات دميترييف تعليقا على إعادة زيلينسكي وسام "النسر الأبيض" إلى الرئيس البولندي، كارول ناووركي، الذي كان قد سحبه منه لتمجيده أعضاء "جيش التمرد الأوكراني" (منظمة متطرفة محظورة في روسيا) الذين تعاونوا مع ألمانيا النازية. ونشر زيلينسكي، اليوم السبت، صورةً له وهو يُسلّم الوسام.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
سياسي فنلندي: زيلينسكي يمثل تهديدا لكامل أوروبا
07:29 GMT
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر إلى أن زيلينسكي كان قد شارك في نهاية مايو/أيار الماضي في مراسم إعادة دفن رفات أحد قادة منظمة "أوكرانيا النازية" (المصنفة في روسيا كمنظمة متطرفة ومحظورة) أندريه ميلنيك، إلى جانب زوجته في مقاطعة كييف، كما قام بتسمية إحدى وحدات القوات الأوكرانية الخاصة باسم مرتبط بتلك التنظيمات.
من جانبه، أعلن الرئيس البولندي كارول نافروتسكي في وقت سابق سحب وسام "النسر الأبيض" من زيلينسكي، والذي كان قد منحه إياه الرئيس البولندي السابق أندريه دودا عام 2023.
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