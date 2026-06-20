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سياسي فنلندي: زيلينسكي يمثل تهديدا لكامل أوروبا
سياسي فنلندي: زيلينسكي يمثل تهديدا لكامل أوروبا
سبوتنيك عربي
صرّح السياسي الفنلندي أرماندو ميما، العضو في حزب "تحالف الحرية"، بأن فلاديمير زيلينسكي، يُشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا بأكملها. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T07:29+0000
2026-06-20T07:29+0000
فنلندا
روسيا
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وكتب ميما عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أصبح زيلينسكي بالفعل تهديدًا للسلام في أوروبا. إن الهجمات الأخيرة في موسكو والتهديدات الموجّهة ضد بيلاروسيا، دليل واضح على أن هذا الرجل يُشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا بأكملها".وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أكد ميما أن "الاتحاد الأوروبي تجاوز الخطوط الحمراء مرارًا بتزويده أوكرانيا بأسلحة فتاكة تقتل المدنيين في روسيا"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الوثوق بأجهزة الاتحاد الأوروبي.وكتب ميما عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الاتحاد الأوروبي هو من تجاوز الخطوط الحمراء مرارًا، حيث موّل الحرب ضد روسيا بشكل مباشر وزوّدها بأسلحة فتاكة تقتل المدنيين في روسيا".وأشار ميما أيضًا إلى أن روسيا أظهرت مرة أخرى انفتاحها على الحوار مع أوروبا وتتوقع إيجاد حل دبلوماسي لهذا الصراع.الخارجية الروسية: المعدات التي تم شراؤها لقوات كييف بتمويل ياباني ستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة
https://sarabic.ae/20260620/باحث-الغرب-يخفي-مختبراته-البيولوجية-المهددة-للأمن-الصحي-الدولي-بحجة-الأبحاث-العلمية-1114531605.html
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فنلندا, روسيا
فنلندا, روسيا

سياسي فنلندي: زيلينسكي يمثل تهديدا لكامل أوروبا

07:29 GMT 20.06.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© Sputnik . POOL
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صرّح السياسي الفنلندي أرماندو ميما، العضو في حزب "تحالف الحرية"، بأن فلاديمير زيلينسكي، يُشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا بأكملها.
وكتب ميما عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أصبح زيلينسكي بالفعل تهديدًا للسلام في أوروبا. إن الهجمات الأخيرة في موسكو والتهديدات الموجّهة ضد بيلاروسيا، دليل واضح على أن هذا الرجل يُشكل تهديدًا أمنيًا لأوروبا بأكملها".
وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أكد ميما أن "الاتحاد الأوروبي تجاوز الخطوط الحمراء مرارًا بتزويده أوكرانيا بأسلحة فتاكة تقتل المدنيين في روسيا"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الوثوق بأجهزة الاتحاد الأوروبي.
وكتب ميما عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الاتحاد الأوروبي هو من تجاوز الخطوط الحمراء مرارًا، حيث موّل الحرب ضد روسيا بشكل مباشر وزوّدها بأسلحة فتاكة تقتل المدنيين في روسيا".
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وقال السياسي الفنلندي: "أحثّ الجميع على عدم تصديق كلمة واحدة تصدر عن أجهزة الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يمكن الوثوق بهم".

وأشار ميما أيضًا إلى أن روسيا أظهرت مرة أخرى انفتاحها على الحوار مع أوروبا وتتوقع إيجاد حل دبلوماسي لهذا الصراع.
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