https://sarabic.ae/20260620/باحث-الغرب-يخفي-مختبراته-البيولوجية-المهددة-للأمن-الصحي-الدولي-بحجة-الأبحاث-العلمية-1114531605.html
باحث: الغرب يخفي مختبراته البيولوجية المهددة للأمن الصحي الدولي بحجة "الأبحاث العلمية"
باحث: الغرب يخفي مختبراته البيولوجية المهددة للأمن الصحي الدولي بحجة "الأبحاث العلمية"
سبوتنيك عربي
أشار الباحث في الشأن الدولي الدكتور سمير أيوب، من موسكو، إلى أن "الغرب بشكل عام والولايات المتحدة، باتوا بتوجهاتهم يشكّلون خطرًا فادحًا على الأمن الصحي الدولي... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف أيوب في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "تحاول الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، إخفاء مصانع إنتاج الأسلحة البيولوجية التي أنشاتها خارج أراضيها".وأوضح أيوب أن "أوكرانيا شكّلت بعد الثورة البرتقالية الملونة أرضًا خصبة لإنشاء أخطر المختبرات البيولوجية بهدف تهديد الأمن القومي الروسي، وكانت روسيا قد حذرت منها مرارًا، وتسعى بكل ما بوسعها للكشف عن هذه المختبرات، التي لا تخدم أوكرانيا أو شعبها، وتخضع بمعظمها لسيطرة المخابرات الأمريكية".ولفت الباحث في الشأن الدولي إلى أن "نظام كييف يعمل كأداة للغرب، ويحارب روسيا بالشعب الأوكراني وبكل ما تمتلكه أوكرانيا من موارد لصالح الدول الأوروبية"، واعتبر أن "الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة وفّر تربة خصبة لتسهيل وجود هذه المختبرات لقاء الأموال، من دون الاهتمام بالسلامة العامة".وفي وقت سابق، أكد الفريق أليكسي رتيشيف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات الروسية، أن "الاستخبارات الأمريكية أكدت مواقع وعمليات المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، التي سبق أن حددتها روسيا"، موضحًا أن "السلطات الأمريكية تعمّدت إخفاء معلومات عن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا ودول أخرى".وتابع: "تم تأكيد تصريحاتنا المتكررة بشأن قيام الحزب الديمقراطي الأمريكي بوضع إطار تشريعي لتمويل البحوث البيولوجية العسكرية، وتضمنت هذه الخطة منظمات علمية وشركات أدوية كبرى، بتمويل من منظمات غير حكومية مضمونة بضمانات حكومية. وكانت الشركات متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية".موسكو تعلق على الوثائق الأمريكية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260612/دميترييف-يدعو-نجل-بايدن-للكشف-عن-دور-عائلته-في-أوكرانيا-وملف-المختبرات-البيولوجية-1114308080.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا
باحث: الغرب يخفي مختبراته البيولوجية المهددة للأمن الصحي الدولي بحجة "الأبحاث العلمية"
أشار الباحث في الشأن الدولي الدكتور سمير أيوب، من موسكو، إلى أن "الغرب بشكل عام والولايات المتحدة، باتوا بتوجهاتهم يشكّلون خطرًا فادحًا على الأمن الصحي الدولي وذلك من خلال إنشاء مختبرات الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، والتي يخفونها تحت مسميات التطوير والأبحاث العلمية".
وأضاف أيوب في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "تحاول الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، إخفاء مصانع إنتاج الأسلحة البيولوجية التي أنشاتها خارج أراضيها".
وأوضح أيوب أن "أوكرانيا شكّلت بعد الثورة البرتقالية الملونة أرضًا خصبة لإنشاء أخطر المختبرات البيولوجية بهدف تهديد الأمن القومي الروسي، وكانت روسيا قد حذرت منها مرارًا، وتسعى بكل ما بوسعها للكشف عن هذه المختبرات، التي لا تخدم أوكرانيا أو شعبها، وتخضع بمعظمها لسيطرة المخابرات الأمريكية".
واعتبر أن "ما تم كشفه في المرحلة الأخيرة، بعد العملية العسكرية في مدينة خاركوف، من مختبرات بيولوجية تحتوي على أسلحة جرثومية، يشير إلى أنها كانت تُعد من أجل الإنتاج والاختبار على سكان مناطق خاركوف وعلى الدول المجاورة ولا سيما روسيا، وهذا منافٍ لكل الأعراف والقوانين والأخلاقيات الدولية".
ولفت الباحث في الشأن الدولي إلى أن "نظام كييف يعمل كأداة للغرب، ويحارب روسيا بالشعب الأوكراني وبكل ما تمتلكه أوكرانيا من موارد لصالح الدول الأوروبية"، واعتبر أن "الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة وفّر تربة خصبة لتسهيل وجود هذه المختبرات لقاء الأموال، من دون الاهتمام بالسلامة العامة".
وفي وقت سابق، أكد الفريق أليكسي رتيشيف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات الروسية، أن "الاستخبارات الأمريكية أكدت مواقع وعمليات المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، التي سبق أن حددتها روسيا"، موضحًا أن "السلطات الأمريكية تعمّدت إخفاء معلومات عن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا ودول أخرى".
وقال رتيشيف في إحاطة إعلامية: "تم الآن تأكيد مواقع وأنشطة البحث للمختبرات البيولوجية، التي حددتها سابقًا وزارة الدفاع الروسية ووزارة الخارجية، من خلال مواد الاستخبارات الأمريكية".
وتابع: "تم تأكيد تصريحاتنا المتكررة بشأن قيام الحزب الديمقراطي الأمريكي بوضع إطار تشريعي لتمويل البحوث البيولوجية العسكرية، وتضمنت هذه الخطة منظمات علمية وشركات أدوية كبرى، بتمويل من منظمات غير حكومية مضمونة بضمانات حكومية. وكانت الشركات متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية".