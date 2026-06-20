https://sarabic.ae/20260620/باحث-الغرب-يخفي-مختبراته-البيولوجية-المهددة-للأمن-الصحي-الدولي-بحجة-الأبحاث-العلمية-1114531605.html

باحث: الغرب يخفي مختبراته البيولوجية المهددة للأمن الصحي الدولي بحجة "الأبحاث العلمية"

باحث: الغرب يخفي مختبراته البيولوجية المهددة للأمن الصحي الدولي بحجة "الأبحاث العلمية"

سبوتنيك عربي

أشار الباحث في الشأن الدولي الدكتور سمير أيوب، من موسكو، إلى أن "الغرب بشكل عام والولايات المتحدة، باتوا بتوجهاتهم يشكّلون خطرًا فادحًا على الأمن الصحي الدولي... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T06:50+0000

2026-06-20T06:50+0000

2026-06-20T06:50+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102243/96/1022439649_0:52:2730:1588_1920x0_80_0_0_2ca440314ef243673d6e0fbfe504850c.jpg

وأضاف أيوب في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "تحاول الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، إخفاء مصانع إنتاج الأسلحة البيولوجية التي أنشاتها خارج أراضيها".وأوضح أيوب أن "أوكرانيا شكّلت بعد الثورة البرتقالية الملونة أرضًا خصبة لإنشاء أخطر المختبرات البيولوجية بهدف تهديد الأمن القومي الروسي، وكانت روسيا قد حذرت منها مرارًا، وتسعى بكل ما بوسعها للكشف عن هذه المختبرات، التي لا تخدم أوكرانيا أو شعبها، وتخضع بمعظمها لسيطرة المخابرات الأمريكية".ولفت الباحث في الشأن الدولي إلى أن "نظام كييف يعمل كأداة للغرب، ويحارب روسيا بالشعب الأوكراني وبكل ما تمتلكه أوكرانيا من موارد لصالح الدول الأوروبية"، واعتبر أن "الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة وفّر تربة خصبة لتسهيل وجود هذه المختبرات لقاء الأموال، من دون الاهتمام بالسلامة العامة".وفي وقت سابق، أكد الفريق أليكسي رتيشيف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات الروسية، أن "الاستخبارات الأمريكية أكدت مواقع وعمليات المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، التي سبق أن حددتها روسيا"، موضحًا أن "السلطات الأمريكية تعمّدت إخفاء معلومات عن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا ودول أخرى".وتابع: "تم تأكيد تصريحاتنا المتكررة بشأن قيام الحزب الديمقراطي الأمريكي بوضع إطار تشريعي لتمويل البحوث البيولوجية العسكرية، وتضمنت هذه الخطة منظمات علمية وشركات أدوية كبرى، بتمويل من منظمات غير حكومية مضمونة بضمانات حكومية. وكانت الشركات متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية".موسكو تعلق على الوثائق الأمريكية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20260612/دميترييف-يدعو-نجل-بايدن-للكشف-عن-دور-عائلته-في-أوكرانيا-وملف-المختبرات-البيولوجية-1114308080.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا