https://sarabic.ae/20260612/موسكو-تعلق-على-الوثائق-الأمريكية-بشأن-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1114303444.html
موسكو تعلق على الوثائق الأمريكية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
موسكو تعلق على الوثائق الأمريكية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوثائق الأمريكية التي رُفعت عنها السرية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، تُؤكد تصريحات... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T18:55+0000
2026-06-12T18:55+0000
2026-06-12T18:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وعلّقت زاخاروفا على الوثائق التي رفعت عنها السرية عبر قناتها على "تلغرام" قائلة: "هذا ما أكدناه نحن ووزارة الدفاع الروسية مرارا، مُلفتين انتباه المجتمع الدولي إلى الأنشطة البيولوجية العسكرية الخطيرة وغير الخاضعة للرقابة التي تقوم بها الولايات المتحدة خارج أراضيها، بما في ذلك في أوكرانيا".وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "أوكرانيا: أكثر من 40 مختبرا تم بناؤها ودعمها"، مشيرة إلى أن مسببات الأمراض المخزنة تشمل "الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والسل، وحمى الخنازير، ومرض نيوكاسل، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس)، وحمى ماربورغ، والإيبولا، ولاسا، والطاعون، والريكيتسيا، وغيرها".وأشارت الوثيقة إلى أنه من بين مهام هذه المختبرات تدريب العلماء الأوكرانيين على العمل في ظروف العزل البيولوجي، فضلا عن منح التراخيص والشهادات للتعامل مع مسببات الأمراض الشديدة الخطورة.الاستخبارات الأمريكية: واشنطن مولت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في دول حول العالم بينها أوكرانيازاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260612/-وثيقة-واشنطن-دعمت-أكثر-من-40-مختبرا-بيولوجيا-في-أوكرانيا-1114300190.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو تعلق على الوثائق الأمريكية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوثائق الأمريكية التي رُفعت عنها السرية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، تُؤكد تصريحات عديدة لموسكو حول هذا الموضوع.
وعلّقت زاخاروفا على الوثائق التي رفعت عنها السرية عبر قناتها على "تلغرام" قائلة: "هذا ما أكدناه نحن ووزارة الدفاع الروسية مرارا، مُلفتين انتباه المجتمع الدولي إلى الأنشطة البيولوجية العسكرية الخطيرة وغير الخاضعة للرقابة التي تقوم بها الولايات المتحدة خارج أراضيها، بما في ذلك في أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وثيقة صادرة عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية بأن أوكرانيا تضم أكثر من 40 مختبرا بيولوجيا بنيت ودعمت من قبل واشنطن، وتقوم بتخزين مسببات أمراض خطيرة تشمل الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والإيبولا، والطاعون.
وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "أوكرانيا: أكثر من 40 مختبرا تم بناؤها ودعمها
"، مشيرة إلى أن مسببات الأمراض المخزنة تشمل "الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والسل، وحمى الخنازير، ومرض نيوكاسل، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس)، وحمى ماربورغ، والإيبولا، ولاسا، والطاعون، والريكيتسيا، وغيرها".
وأشارت الوثيقة إلى أنه من بين مهام هذه المختبرات تدريب العلماء الأوكرانيين على العمل في ظروف العزل البيولوجي، فضلا عن منح التراخيص والشهادات للتعامل مع مسببات الأمراض الشديدة الخطورة.