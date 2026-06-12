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وثيقة: واشنطن دعمت أكثر من 40 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا
وثيقة: واشنطن دعمت أكثر من 40 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وثيقة صادرة عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية بأن أوكرانيا تضم أكثر من 40 مختبرا بيولوجيا بنيت ودعمت من قبل واشنطن، وتقوم بتخزين مسببات أمراض خطيرة تشمل... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T17:06+0000
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وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "أوكرانيا: أكثر من 40 مختبرا تم بناؤها ودعمها"، مشيرة إلى أن مسببات الأمراض المخزنة تشمل "الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والسل، وحمى الخنازير، ومرض نيوكاسل، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس)، وحمى ماربورغ، والإيبولا، ولاسا، والطاعون، والريكيتسيا، وغيرها".وأضافت الوثيقة: "دفعت الولايات المتحدة أموالا لعالم أوكراني لدراسة جينوم إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض وفيروسات أخرى شديدة العدوى في مختبرات السلامة البيولوجية، والتي كانت ممولة بدورها من قبل الحكومة الأمريكية".وأشارت إلى مشاركة المراكز الحكومية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" والمعهد المشترك لعلم الجينوم المتخصص في تحديد التسلسل وتحليل الجينومات على نطاق واسع.وقالت زاخاروفا للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "سنواصل العمل على المنصات المتخصصة المتعددة الأطراف، بهدف رفع المطالب القائمة في سياق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية خارج حدودها الوطنية، بما في ذلك على مقربة مباشرة من الأراضي الروسية".
https://sarabic.ae/20260604/زاخاروفا-موسكو-تواصل-السعي-للحصول-على-إجابات-بشأن-البرنامج-البيولوجي-لواشنطن-في-أوكرانيا-1114045675.html
https://sarabic.ae/20260527/لجنة-التحقيق-الروسية-لدينا-معلومات-حول-تطوير-أسلحة-بيولوجية-بمشاركة-أوكرانيا-وبتمويل-من-واشنطن-1113779593.html
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وثيقة: واشنطن دعمت أكثر من 40 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا

17:06 GMT 12.06.2026
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورمتخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية "أوريو أل سيريو"، إيطاليا 20 أبريل 2020
متخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أفادت وثيقة صادرة عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية بأن أوكرانيا تضم أكثر من 40 مختبرا بيولوجيا بنيت ودعمت من قبل واشنطن، وتقوم بتخزين مسببات أمراض خطيرة تشمل الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والإيبولا، والطاعون.
وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "أوكرانيا: أكثر من 40 مختبرا تم بناؤها ودعمها"، مشيرة إلى أن مسببات الأمراض المخزنة تشمل "الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والسل، وحمى الخنازير، ومرض نيوكاسل، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس)، وحمى ماربورغ، والإيبولا، ولاسا، والطاعون، والريكيتسيا، وغيرها".

وأشارت الوثيقة إلى أنه من بين مهام هذه المختبرات تدريب العلماء الأوكرانيين على العمل في ظروف العزل البيولوجي، فضلا عن منح التراخيص والشهادات للتعامل مع مسببات الأمراض الشديدة الخطورة.

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وأضافت الوثيقة: "دفعت الولايات المتحدة أموالا لعالم أوكراني لدراسة جينوم إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض وفيروسات أخرى شديدة العدوى في مختبرات السلامة البيولوجية، والتي كانت ممولة بدورها من قبل الحكومة الأمريكية".

وأفاددت الوثيقة بأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تعاونت مع معاهد عسكرية أمريكية متخصصة في أبحاث الأوبئة والأمراض المعدية، وجاء في الوثيقة أنه من بين المؤسسات التي تعاونت معها هذه المختبرات البيولوجية، معهد الأبحاث الطبية للجيش الأمريكي للأمراض المعدية، ومركز الأبحاث الطبية التابع للبحرية الأمريكية.

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وأشارت إلى مشاركة المراكز الحكومية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" والمعهد المشترك لعلم الجينوم المتخصص في تحديد التسلسل وتحليل الجينومات على نطاق واسع.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا ستواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي الذي تنفذه واشنطن في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "سنواصل العمل على المنصات المتخصصة المتعددة الأطراف، بهدف رفع المطالب القائمة في سياق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية خارج حدودها الوطنية، بما في ذلك على مقربة مباشرة من الأراضي الروسية".
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