https://sarabic.ae/20260612/الاستخبارات-الأمريكية-واشنطن-مولت-أكثر-من-120-مختبرا-بيولوجيا-في-دول-حول-العالم-بينها-أوكرانيا-1114301754.html

الاستخبارات الأمريكية: واشنطن مولت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في دول حول العالم بينها أوكرانيا

الاستخبارات الأمريكية: واشنطن مولت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في دول حول العالم بينها أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، عن أدلة تثبت قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا موزعة على أكثر من 30... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T17:46+0000

2026-06-12T17:46+0000

2026-06-12T17:46+0000

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وقالت غابارد في رسالة مصورة عبر منصة "إكس": "أعلن اليوم عن أدلة جديدة تُثبت استمرار تمويل الحكومة الأمريكية لأكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في أكثر من 30 دولة. وتشمل هذه المختبرات مختبرات في أماكن مثل أوكرانيا".وأوضحت أن هذه المختبرات تجري أبحاثا حساسة على مسببات أمراض خطيرة، تشمل ما يُعرف بأبحاث "اكتساب وظائف جديدة" التي تمنح الفيروسات أو البكتيريا قدرات وخصائص غير طبيعية.وأكدت غاربارد أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرك تماما حجم التهديد الناجم عن هذه الأبحاث في المختبرات البيولوجية، وبناء على ذلك، اتخذ قراراً بوقف التمويل الأمريكي المخصص لهذه المنشآت والأبحاث.ووفقا لما أعلنه مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنفقت الولايات المتحدة ملايين الدولارات على بناء أربعة مختبرات بيولوجية في أوكرانيا باستخدام أموال وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون).وأوضح المكتب في ورقة معلومات حول أحد هذه المرافق: "استثمار الحكومة الأمريكية، بلغت التكلفة الإجمالية للمختبر 3.492.551 دولارًا أمريكيًا (613.477 دولارًا لأعمال البناء، و2.059.014 دولارًا لتجهيزات المختبر والأثاث).وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وثيقة صادرة عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية بأن أوكرانيا تضم أكثر من 40 مختبرا بيولوجيا بنيت ودعمت من قبل واشنطن، وتقوم بتخزين مسببات أمراض خطيرة تشمل الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والإيبولا، والطاعون.وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "أوكرانيا: أكثر من 40 مختبرا تم بناؤها ودعمها"، مشيرة إلى أن مسببات الأمراض المخزنة تشمل "الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والسل، وحمى الخنازير، ومرض نيوكاسل، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس)، وحمى ماربورغ، والإيبولا، ولاسا، والطاعون، والريكيتسيا، وغيرها".

https://sarabic.ae/20260612/-وثيقة-واشنطن-دعمت-أكثر-من-40-مختبرا-بيولوجيا-في-أوكرانيا-1114300190.html

https://sarabic.ae/20260527/لجنة-التحقيق-الروسية-لدينا-معلومات-حول-تطوير-أسلحة-بيولوجية-بمشاركة-أوكرانيا-وبتمويل-من-واشنطن-1113779593.html

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