https://sarabic.ae/20260612/الاستخبارات-الأمريكية-واشنطن-مولت-أكثر-من-120-مختبرا-بيولوجيا-في-دول-حول-العالم-بينها-أوكرانيا-1114301754.html
الاستخبارات الأمريكية: واشنطن مولت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في دول حول العالم بينها أوكرانيا
الاستخبارات الأمريكية: واشنطن مولت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في دول حول العالم بينها أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، عن أدلة تثبت قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا موزعة على أكثر من 30... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T17:46+0000
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وقالت غابارد في رسالة مصورة عبر منصة "إكس": "أعلن اليوم عن أدلة جديدة تُثبت استمرار تمويل الحكومة الأمريكية لأكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في أكثر من 30 دولة. وتشمل هذه المختبرات مختبرات في أماكن مثل أوكرانيا".وأوضحت أن هذه المختبرات تجري أبحاثا حساسة على مسببات أمراض خطيرة، تشمل ما يُعرف بأبحاث "اكتساب وظائف جديدة" التي تمنح الفيروسات أو البكتيريا قدرات وخصائص غير طبيعية.وأكدت غاربارد أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرك تماما حجم التهديد الناجم عن هذه الأبحاث في المختبرات البيولوجية، وبناء على ذلك، اتخذ قراراً بوقف التمويل الأمريكي المخصص لهذه المنشآت والأبحاث.ووفقا لما أعلنه مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنفقت الولايات المتحدة ملايين الدولارات على بناء أربعة مختبرات بيولوجية في أوكرانيا باستخدام أموال وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون).وأوضح المكتب في ورقة معلومات حول أحد هذه المرافق: "استثمار الحكومة الأمريكية، بلغت التكلفة الإجمالية للمختبر 3.492.551 دولارًا أمريكيًا (613.477 دولارًا لأعمال البناء، و2.059.014 دولارًا لتجهيزات المختبر والأثاث).وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وثيقة صادرة عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية بأن أوكرانيا تضم أكثر من 40 مختبرا بيولوجيا بنيت ودعمت من قبل واشنطن، وتقوم بتخزين مسببات أمراض خطيرة تشمل الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والإيبولا، والطاعون.وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "أوكرانيا: أكثر من 40 مختبرا تم بناؤها ودعمها"، مشيرة إلى أن مسببات الأمراض المخزنة تشمل "الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والسل، وحمى الخنازير، ومرض نيوكاسل، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس)، وحمى ماربورغ، والإيبولا، ولاسا، والطاعون، والريكيتسيا، وغيرها".
https://sarabic.ae/20260612/-وثيقة-واشنطن-دعمت-أكثر-من-40-مختبرا-بيولوجيا-في-أوكرانيا-1114300190.html
https://sarabic.ae/20260527/لجنة-التحقيق-الروسية-لدينا-معلومات-حول-تطوير-أسلحة-بيولوجية-بمشاركة-أوكرانيا-وبتمويل-من-واشنطن-1113779593.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الاستخبارات الأمريكية: واشنطن مولت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في دول حول العالم بينها أوكرانيا
كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، عن أدلة تثبت قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا موزعة على أكثر من 30 دولة حول العالم، بينها أوكرانيا.
وقالت غابارد في رسالة مصورة عبر منصة "إكس": "أعلن اليوم عن أدلة جديدة تُثبت استمرار تمويل الحكومة الأمريكية لأكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في أكثر من 30 دولة. وتشمل هذه المختبرات مختبرات في أماكن مثل أوكرانيا".
وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كانت قد حذرت سابقا من تخزين مسببات أمراض (باثوجينات) خطيرة في أحد المختبرات البيولوجية الممولة من واشنطن في أوكرانيا.
وأوضحت أن هذه المختبرات تجري أبحاثا حساسة على مسببات أمراض خطيرة، تشمل ما يُعرف بأبحاث "اكتساب وظائف جديدة" التي تمنح الفيروسات أو البكتيريا قدرات وخصائص غير طبيعية.
وأكدت غاربارد أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرك تماما حجم التهديد الناجم عن هذه الأبحاث في المختبرات البيولوجية، وبناء على ذلك، اتخذ قراراً بوقف التمويل الأمريكي المخصص لهذه المنشآت والأبحاث.
واتهمت السلطات الأمريكية بتعمد إخفاء المعلومات المتعلقة بوجود هذه المختبرات في الدول الأخرى عن الشعب الأمريكي.
ووفقا لما أعلنه مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنفقت الولايات المتحدة ملايين الدولارات على بناء أربعة مختبرات بيولوجية في أوكرانيا باستخدام أموال وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون).
وأوضح المكتب في ورقة معلومات حول أحد هذه المرافق: "استثمار الحكومة الأمريكية، بلغت التكلفة الإجمالية للمختبر 3.492.551 دولارًا أمريكيًا (613.477 دولارًا لأعمال البناء، و2.059.014 دولارًا لتجهيزات المختبر والأثاث).
وأظهرت البيانات أن تكلفة المرافق الثلاثة الأخرى بلغت نحو 6 ملايين دولار أمريكي.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وثيقة صادرة عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية بأن أوكرانيا
تضم أكثر من 40 مختبرا بيولوجيا بنيت ودعمت من قبل واشنطن، وتقوم بتخزين مسببات أمراض خطيرة تشمل الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والإيبولا، والطاعون.
وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "أوكرانيا: أكثر من 40 مختبرا تم بناؤها ودعمها"، مشيرة إلى أن مسببات الأمراض المخزنة تشمل "الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والسل، وحمى الخنازير، ومرض نيوكاسل، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس)، وحمى ماربورغ، والإيبولا، ولاسا، والطاعون، والريكيتسيا، وغيرها".