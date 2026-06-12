دميترييف يدعو نجل بايدن للكشف عن دور عائلته في أوكرانيا وملف المختبرات البيولوجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الأردن.. دور إقليمي فاعل واستقرار داخلي يتطلع لمزيد من الإنجازات
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
09:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
التضخم الأميركي في أسوأ حالاته منذ 3 سنوات... كيف دخل الذكاء الاصطناعي لاعب هجومٍ في مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
11:03 GMT
29 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:09 GMT
10 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف متحف سيفاستوبول إرهاب دولة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:30 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
استثمارٌ صينيّ في "الذهب الأخضر" اللبنانيّ… وأيُ شواطئ عامّة صالحة للسباحة ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في تحقيق اختراق لتنفيذ خطة غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
16:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران ربما يتم توقيعه خلال أيام، إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260612/دميترييف-يدعو-نجل-بايدن-للكشف-عن-دور-عائلته-في-أوكرانيا-وملف-المختبرات-البيولوجية-1114308080.html
دميترييف يدعو نجل بايدن للكشف عن دور عائلته في أوكرانيا وملف المختبرات البيولوجية
دميترييف يدعو نجل بايدن للكشف عن دور عائلته في أوكرانيا وملف المختبرات البيولوجية
سبوتنيك عربي
دعا رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، السبت، نجل الرئيس الأمريكي... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T21:42+0000
2026-06-12T21:42+0000
كيريل دميترييف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114050563_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_d730569b5e3f70fe2bab9c527274c2fa.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "عزيزي هانتر... ستشعر بارتياح أكبر عندما تكشف كل شيء عن تورط عائلة بايدن في الفساد في أوكرانيا، والمختبرات البيولوجية، والمخالفات المرتبطة بشركة بوريسما، و'10% للرئيس'. أرجوك افعل ذلك".وجاء تعليق دميترييف ردًا على منشور لهانتر بايدن قال فيه إنه لم يفز أي مرشح من الحزب الديمقراطي الأمريكي في الانتخابات خلال هذا القرن من دون وجود اسم بايدن على بطاقة الاقتراع.وكانت وثائق صادرة عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أمس الجمعة، قد أظهرت، أن الولايات المتحدة أنشأت مختبرات بيولوجية في أوكرانيا عملت بالتعاون مع مؤسسات عسكرية أمريكية، وأن هناك 40 مختبرًا مدعومًا من واشنطن داخل أوكرانيا.وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "أوكرانيا: أكثر من 40 مختبرا تم بناؤها ودعمها"، مشيرة إلى أن مسببات الأمراض المخزنة تشمل "الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والسل، وحمى الخنازير، ومرض نيوكاسل، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس)، وحمى ماربورغ، والإيبولا، ولاسا، والطاعون، والريكيتسيا، وغيرها".وأشارت الوثيقة إلى أنه من بين مهام هذه المختبرات تدريب العلماء الأوكرانيين على العمل في ظروف العزل البيولوجي، فضلا عن منح التراخيص والشهادات للتعامل مع مسببات الأمراض الشديدة الخطورة.يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، نشرت وسائل إعلام أمريكية مجموعة من الرسائل الإلكترونية المنسوبة إلى هانتر بايدن، تضمنت إشارات إلى أنه كان يقدم والده، عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي، إلى أصحاب عمله في شركة بوريسما الأوكرانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال آنذاك إن هانتر بايدن حصل على ملايين الدولارات مقابل أعمال ضغط هدفت إلى "بيع" إمكانية الوصول إلى والده.
https://sarabic.ae/20260612/موسكو-تعلق-على-الوثائق-الأمريكية-بشأن-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1114303444.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114050563_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_332ddb6cf5c2c9a564124dd30680a890.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كيريل دميترييف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
كيريل دميترييف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

دميترييف يدعو نجل بايدن للكشف عن دور عائلته في أوكرانيا وملف المختبرات البيولوجية

21:42 GMT 12.06.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دعا رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، السبت، نجل الرئيس الأمريكي السابق، هانتر بايدن، إلى الكشف عن دور عائلة بايدن في مخططات فساد مزعومة في أوكرانيا، وكذلك بشأن المختبرات البيولوجية.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "عزيزي هانتر... ستشعر بارتياح أكبر عندما تكشف كل شيء عن تورط عائلة بايدن في الفساد في أوكرانيا، والمختبرات البيولوجية، والمخالفات المرتبطة بشركة بوريسما، و'10% للرئيس'. أرجوك افعل ذلك".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تعلق على الوثائق الأمريكية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
18:55 GMT
وجاء تعليق دميترييف ردًا على منشور لهانتر بايدن قال فيه إنه لم يفز أي مرشح من الحزب الديمقراطي الأمريكي في الانتخابات خلال هذا القرن من دون وجود اسم بايدن على بطاقة الاقتراع.
وكانت وثائق صادرة عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أمس الجمعة، قد أظهرت، أن الولايات المتحدة أنشأت مختبرات بيولوجية في أوكرانيا عملت بالتعاون مع مؤسسات عسكرية أمريكية، وأن هناك 40 مختبرًا مدعومًا من واشنطن داخل أوكرانيا.
وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "أوكرانيا: أكثر من 40 مختبرا تم بناؤها ودعمها"، مشيرة إلى أن مسببات الأمراض المخزنة تشمل "الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والسل، وحمى الخنازير، ومرض نيوكاسل، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس)، وحمى ماربورغ، والإيبولا، ولاسا، والطاعون، والريكيتسيا، وغيرها".
وأشارت الوثيقة إلى أنه من بين مهام هذه المختبرات تدريب العلماء الأوكرانيين على العمل في ظروف العزل البيولوجي، فضلا عن منح التراخيص والشهادات للتعامل مع مسببات الأمراض الشديدة الخطورة.
يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، نشرت وسائل إعلام أمريكية مجموعة من الرسائل الإلكترونية المنسوبة إلى هانتر بايدن، تضمنت إشارات إلى أنه كان يقدم والده، عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي، إلى أصحاب عمله في شركة بوريسما الأوكرانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال آنذاك إن هانتر بايدن حصل على ملايين الدولارات مقابل أعمال ضغط هدفت إلى "بيع" إمكانية الوصول إلى والده.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала