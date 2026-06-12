https://sarabic.ae/20260612/دميترييف-يدعو-نجل-بايدن-للكشف-عن-دور-عائلته-في-أوكرانيا-وملف-المختبرات-البيولوجية-1114308080.html

دميترييف يدعو نجل بايدن للكشف عن دور عائلته في أوكرانيا وملف المختبرات البيولوجية

دميترييف يدعو نجل بايدن للكشف عن دور عائلته في أوكرانيا وملف المختبرات البيولوجية

سبوتنيك عربي

دعا رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، السبت، نجل الرئيس الأمريكي... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T21:42+0000

2026-06-12T21:42+0000

2026-06-12T21:42+0000

كيريل دميترييف

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114050563_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_d730569b5e3f70fe2bab9c527274c2fa.jpg

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "عزيزي هانتر... ستشعر بارتياح أكبر عندما تكشف كل شيء عن تورط عائلة بايدن في الفساد في أوكرانيا، والمختبرات البيولوجية، والمخالفات المرتبطة بشركة بوريسما، و'10% للرئيس'. أرجوك افعل ذلك".وجاء تعليق دميترييف ردًا على منشور لهانتر بايدن قال فيه إنه لم يفز أي مرشح من الحزب الديمقراطي الأمريكي في الانتخابات خلال هذا القرن من دون وجود اسم بايدن على بطاقة الاقتراع.وكانت وثائق صادرة عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أمس الجمعة، قد أظهرت، أن الولايات المتحدة أنشأت مختبرات بيولوجية في أوكرانيا عملت بالتعاون مع مؤسسات عسكرية أمريكية، وأن هناك 40 مختبرًا مدعومًا من واشنطن داخل أوكرانيا.وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "أوكرانيا: أكثر من 40 مختبرا تم بناؤها ودعمها"، مشيرة إلى أن مسببات الأمراض المخزنة تشمل "الجمرة الخبيثة، والتولاريميا، والسل، وحمى الخنازير، ومرض نيوكاسل، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس)، وحمى ماربورغ، والإيبولا، ولاسا، والطاعون، والريكيتسيا، وغيرها".وأشارت الوثيقة إلى أنه من بين مهام هذه المختبرات تدريب العلماء الأوكرانيين على العمل في ظروف العزل البيولوجي، فضلا عن منح التراخيص والشهادات للتعامل مع مسببات الأمراض الشديدة الخطورة.يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، نشرت وسائل إعلام أمريكية مجموعة من الرسائل الإلكترونية المنسوبة إلى هانتر بايدن، تضمنت إشارات إلى أنه كان يقدم والده، عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكي، إلى أصحاب عمله في شركة بوريسما الأوكرانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال آنذاك إن هانتر بايدن حصل على ملايين الدولارات مقابل أعمال ضغط هدفت إلى "بيع" إمكانية الوصول إلى والده.

https://sarabic.ae/20260612/موسكو-تعلق-على-الوثائق-الأمريكية-بشأن-المختبرات-البيولوجية-في-أوكرانيا-1114303444.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كيريل دميترييف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا