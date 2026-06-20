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قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر فلسطينية بمقتل امرأتين وطفل، وإصابة 4 أشخاص آخرين في حصيلة أولية، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T00:17+0000
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غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وذكرت المصادر أن الطيران المروحي الإسرائيلي شنّ هجمات على المناطق الغربية من مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والقصف في عدد من مناطق القطاع.وأوضحت أن القصف الذي طال الشقة السكنية أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين، فيما تعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني على نقل المصابين وانتشال الضحايا من موقع الاستهداف.من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260614/حماس-تعلن-تسليم-رد-الفصائل-الفلسطينية-على-خارطة-طريق-المرحلة-الثانية-من-هدنة-غزة--1114335657.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

00:17 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 20.06.2026)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أفادت مصادر فلسطينية بمقتل امرأتين وطفل، وإصابة 4 أشخاص آخرين في حصيلة أولية، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة.
وذكرت المصادر أن الطيران المروحي الإسرائيلي شنّ هجمات على المناطق الغربية من مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والقصف في عدد من مناطق القطاع.
وأوضحت أن القصف الذي طال الشقة السكنية أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين، فيما تعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني على نقل المصابين وانتشال الضحايا من موقع الاستهداف.
فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
"حماس" تعلن تسليم رد الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق المرحلة الثانية من هدنة غزة
14 يونيو, 12:30 GMT
وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
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