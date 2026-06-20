https://sarabic.ae/20260620/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-بمدينة-غزة-1114528217.html
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر فلسطينية بمقتل امرأتين وطفل، وإصابة 4 أشخاص آخرين في حصيلة أولية، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T00:17+0000
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وذكرت المصادر أن الطيران المروحي الإسرائيلي شنّ هجمات على المناطق الغربية من مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والقصف في عدد من مناطق القطاع.وأوضحت أن القصف الذي طال الشقة السكنية أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين، فيما تعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني على نقل المصابين وانتشال الضحايا من موقع الاستهداف.من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260614/حماس-تعلن-تسليم-رد-الفصائل-الفلسطينية-على-خارطة-طريق-المرحلة-الثانية-من-هدنة-غزة--1114335657.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة
00:17 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 20.06.2026)
أفادت مصادر فلسطينية بمقتل امرأتين وطفل، وإصابة 4 أشخاص آخرين في حصيلة أولية، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة.
وذكرت المصادر أن الطيران المروحي الإسرائيلي شنّ هجمات على المناطق الغربية من مدينة غزة، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والقصف في عدد من مناطق القطاع.
وأوضحت أن القصف الذي طال الشقة السكنية أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين، فيما تعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني على نقل المصابين وانتشال الضحايا من موقع الاستهداف.
وكانت أمريكا،
أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة
، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.