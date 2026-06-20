https://sarabic.ae/20260620/9-إم---333-صاروخ-روسي-يدمر-أهدافا-جوية-خارقة-على-ارتفاعات-منخفضة-1114537099.html
"9 إم - 333"... صاروخ روسي يدمر أهدافا جوية خارقة على ارتفاعات منخفضة
"9 إم - 333"... صاروخ روسي يدمر أهدافا جوية خارقة على ارتفاعات منخفضة
سبوتنيك عربي
يعد "9 إم - 333" من أفضل الصواريخ الروسية القصيرة المدى المضادة للطائرات، ويتميز بقدرته على اعتراض الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ويشمل ذلك... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T12:16+0000
2026-06-20T12:16+0000
2026-06-20T12:16+0000
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, инфографика
"9 إم - 333"... صاروخ روسي يدمر أهدافا جوية خارقة على ارتفاعات منخفضة
يعد "9 إم - 333" من أفضل الصواريخ الروسية القصيرة المدى المضادة للطائرات، ويتميز بقدرته على اعتراض الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ويشمل ذلك المسيرات والصواريخ المجنحة، مع قدرة عالية على مقاومة التشويش والعمل في مختلف الظروف المناخية.