https://sarabic.ae/20260621/الجيش-الإسرائيلي-يصف-صحافيا-في-الجزيرة-قتل-بغارة-جوية-بأنه-عضو-في-حماس-1114551267.html

الجيش الإسرائيلي يصف صحافيا في الجزيرة قتل بغارة جوية بأنه عضو في حماس

الجيش الإسرائيلي يصف صحافيا في الجزيرة قتل بغارة جوية بأنه عضو في حماس

سبوتنيك عربي

وصف الجيش الإسرائيلي أحمد وشاح، المصور في قناة "الجزيرة" القطرية الفضائية الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، بأنه عضو في حركة حماس الفلسطينية. 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T04:09+0000

2026-06-21T04:09+0000

2026-06-21T04:09+0000

غزة

شبكة الجزيرة

العالم العربي

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وكانت قناة "الجزيرة" قد أفادت يوم السبت بأن مصورها قُتل في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر تطبيق "تيليغرام": "هاجم الجيش في وقت سابق اليوم (السبت) في وسط قطاع غزة، وقضى على المدعو أحمد سمير محمد وشاح، وهو مخرب في الجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية حيث كان يشغل كقناص. وقد تم القضاء على وشاح إلى جانب مخربين آخرين من منظمة حماس الإرهابية.وتابع البيان: "ونظرًا لنشاطه العسكري خلال الفترة الأخيرة وللتهديد الذي شكّله على قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة، تمت تصفيته في غارة جوية دقيقة".ومنذ دخول التهدئة حيز التنفيذ، أفادت مصادر طبية وإعلامية فلسطينية بسقوط مئات القتلى والجرحى جراء غارات واستهدافات إسرائيلية متفرقة، خاصة في مدينتي غزة وخان يونس ومناطق وسط القطاع.وتتهم حركة حماس والفصائل الفلسطينية إسرائيل بمواصلة سياسة "الاغتيالات الميدانية" ومحاولة فرض وقائع أمنية جديدة في القطاع، بينما تؤكد تل أبيب أنها تحتفظ بحق الرد على ما تصفه بالتهديدات الأمنية ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل.وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو تفاهمات أوسع تشمل إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260620/10-قتلى-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-على-غزة-منهم-مصور-صحفي-1114548488.html

غزة

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