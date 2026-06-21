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الجيش الإسرائيلي يصف صحافيا في الجزيرة قتل بغارة جوية بأنه عضو في حماس
الجيش الإسرائيلي يصف صحافيا في الجزيرة قتل بغارة جوية بأنه عضو في حماس
سبوتنيك عربي
وصف الجيش الإسرائيلي أحمد وشاح، المصور في قناة "الجزيرة" القطرية الفضائية الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، بأنه عضو في حركة حماس الفلسطينية. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T04:09+0000
2026-06-21T04:09+0000
غزة
شبكة الجزيرة
العالم العربي
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وكانت قناة "الجزيرة" قد أفادت يوم السبت بأن مصورها قُتل في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر تطبيق "تيليغرام": "هاجم الجيش في وقت سابق اليوم (السبت) في وسط قطاع غزة، وقضى على المدعو أحمد سمير محمد وشاح، وهو مخرب في الجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية حيث كان يشغل كقناص. وقد تم القضاء على وشاح إلى جانب مخربين آخرين من منظمة حماس الإرهابية.وتابع البيان: "ونظرًا لنشاطه العسكري خلال الفترة الأخيرة وللتهديد الذي شكّله على قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة، تمت تصفيته في غارة جوية دقيقة".ومنذ دخول التهدئة حيز التنفيذ، أفادت مصادر طبية وإعلامية فلسطينية بسقوط مئات القتلى والجرحى جراء غارات واستهدافات إسرائيلية متفرقة، خاصة في مدينتي غزة وخان يونس ومناطق وسط القطاع.وتتهم حركة حماس والفصائل الفلسطينية إسرائيل بمواصلة سياسة "الاغتيالات الميدانية" ومحاولة فرض وقائع أمنية جديدة في القطاع، بينما تؤكد تل أبيب أنها تحتفظ بحق الرد على ما تصفه بالتهديدات الأمنية ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل.وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو تفاهمات أوسع تشمل إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260620/10-قتلى-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-على-غزة-منهم-مصور-صحفي-1114548488.html
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غزة, شبكة الجزيرة, العالم العربي
غزة, شبكة الجزيرة, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يصف صحافيا في الجزيرة قتل بغارة جوية بأنه عضو في حماس

04:09 GMT 21.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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وصف الجيش الإسرائيلي أحمد وشاح، المصور في قناة "الجزيرة" القطرية الفضائية الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، بأنه عضو في حركة حماس الفلسطينية.
وكانت قناة "الجزيرة" قد أفادت يوم السبت بأن مصورها قُتل في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر تطبيق "تيليغرام": "هاجم الجيش في وقت سابق اليوم (السبت) في وسط قطاع غزة، وقضى على المدعو أحمد سمير محمد وشاح، وهو مخرب في الجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية حيث كان يشغل كقناص. وقد تم القضاء على وشاح إلى جانب مخربين آخرين من منظمة حماس الإرهابية.
وأضاف: "وبالتوازي مع عمله كمصور لصالح قناة الجزيرة خلال السنوات الأخيرة، كان وشاح ناشطًا في الجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية. وخلال الفترة الأخيرة، عمل على الترويج لمخططات قنص وتنفيذ أنشطة إرهابية أخرى ضد قوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة. كما عمل وشاح إلى جانب شقيقه محمد سمير محمد وشاح، وهو مخرب بارز في مقر إنتاج الصواريخ والوسائل القتالية التابع لمنظمة حماس الإرهابية، وكان يعمل تحت غطاء صحافي في قناة الجزيرة، وقد تم القضاء عليه في شهر نيسان/أبريل الماضي".
وتابع البيان: "ونظرًا لنشاطه العسكري خلال الفترة الأخيرة وللتهديد الذي شكّله على قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة، تمت تصفيته في غارة جوية دقيقة".
ومنذ دخول التهدئة حيز التنفيذ، أفادت مصادر طبية وإعلامية فلسطينية بسقوط مئات القتلى والجرحى جراء غارات واستهدافات إسرائيلية متفرقة، خاصة في مدينتي غزة وخان يونس ومناطق وسط القطاع.
وتتهم حركة حماس والفصائل الفلسطينية إسرائيل بمواصلة سياسة "الاغتيالات الميدانية" ومحاولة فرض وقائع أمنية جديدة في القطاع، بينما تؤكد تل أبيب أنها تحتفظ بحق الرد على ما تصفه بالتهديدات الأمنية ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو تفاهمات أوسع تشمل إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
10 قتلى فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة منهم مصور صحفي
أمس, 19:20 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
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