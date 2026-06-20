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10 قتلى فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة منهم مصور صحفي
10 قتلى فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة منهم مصور صحفي
سبوتنيك عربي
قتل 10 فلسطينيين على الأقل من بينهم ​طفل، في قطاع ⁠غزة، اليوم السبت، نتيجة إطلاق نار وغارات جوية شنتها القوات الإسرائيلية. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T19:20+0000
2026-06-20T19:20+0000
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وذكرت وكالة "سما"، مساء اليوم السبت، أن 10 قتلى فلسطينيين وصلوا إلى مستشفيات غزة، جراء خروقات إسرائيل منذ فجر السبت.ونقلت الوكالة عن مسؤولي الصحة في غزة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين، من بينهم امرأتان وطفل، في مبنى يضم شققا ​سكنية بمدينة غزة، وقال مسعفون إن الهجوم على المبنى الواقع في حي الصبرة بالمدينة ‌أدى إلى تدمير شقة وإصابة عدة أشخاص آخرين.وأغارت الطائرات الإسرائيلية على منزل لعائلة أبو حسنة في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين، بينهم المصور الصحفي في قناة "الجزيرة مباشر" أحمد سمير وشاح، إضافة إلى سباعي أبو حسنة ومحمد أبو غرقود.وفي واقعة أخرى، قال مسعفون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار فقتلت امرأة في بلدة بيت لاهيا الواقعة نحو الشمال.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 73,023 قتيلا و173,316 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260620/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-رد-إسرائيل-على-تعديلات-ملادينوف-تحدد-مسار-خطة-ترامب-في-غزة-1114544764.html
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قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

10 قتلى فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة منهم مصور صحفي

19:20 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
قتل 10 فلسطينيين على الأقل من بينهم ​طفل، في قطاع ⁠غزة، اليوم السبت، نتيجة إطلاق نار وغارات جوية شنتها القوات الإسرائيلية.
وذكرت وكالة "سما"، مساء اليوم السبت، أن 10 قتلى فلسطينيين وصلوا إلى مستشفيات غزة، جراء خروقات إسرائيل منذ فجر السبت.
ونقلت الوكالة عن مسؤولي الصحة في غزة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين، من بينهم امرأتان وطفل، في مبنى يضم شققا ​سكنية بمدينة غزة، وقال مسعفون إن الهجوم على المبنى الواقع في حي الصبرة بالمدينة ‌أدى إلى تدمير شقة وإصابة عدة أشخاص آخرين.
نيكولاي ميلادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": رد إسرائيل على تعديلات ملادينوف يحدد مسار خطة ترامب في غزة
16:53 GMT
وأغارت الطائرات الإسرائيلية على منزل لعائلة أبو حسنة في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين، بينهم المصور الصحفي في قناة "الجزيرة مباشر" أحمد سمير وشاح، إضافة إلى سباعي أبو حسنة ومحمد أبو غرقود.
وفي واقعة أخرى، قال مسعفون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار فقتلت امرأة في بلدة بيت لاهيا الواقعة نحو الشمال.
وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 73,023 قتيلا و173,316 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
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