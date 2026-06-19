https://sarabic.ae/20260619/إعلام-وصول-قوة-الاستقرار-الدولية-إلى-إسرائيل-تمهيدا-لنشرها-في-غزة-1114516355.html

إعلام: وصول "قوة الاستقرار الدولية" إلى إسرائيل تمهيدا لنشرها في غزة

إعلام: وصول "قوة الاستقرار الدولية" إلى إسرائيل تمهيدا لنشرها في غزة

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية إلى إسرائيل، تمهيداً لبدء نشرها في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، في إطار... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T14:08+0000

2026-06-19T14:08+0000

2026-06-19T14:08+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول رفيع في "مجلس السلام" في غزة، لم تسمّه، أن العمل يجري حاليا على إنشاء مركز دعم لوجستي في معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، ليكون نقطة استقبال وعبور للقوات الدولية المتوقع وصولها تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أن عددا من الضباط والعناصر وصلوا بالفعل إلى إسرائيل، بينهم قوات من كوسوفو. وأضاف المسؤول أن آلاف الجنود من المتوقع أن ينضموا إلى القوة الدولية خلال المرحلة المقبلة لتولي مهام الفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق التي ستنقل إلى إدارة اللجنة الفلسطينية داخل قطاع غزة، إلى جانب الإسهام في تأمين الممرات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار. وبحسب الصحيفة، فإن قوة الاستقرار الدولية تعد إحدى الركائز الأساسية في خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. وتشمل مهام القوة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، والإسهام في نزع السلاح ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية للجماعات المسلحة، فضلا عن حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.

https://sarabic.ae/20260216/باحث-بالشأن-الفلسطيني-إسرائيل-تحاول-عرقلة-إمكانية-وصول-قوة-الاستقرار-الدولية-إلى-قطاع-غزة-1110434260.html

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