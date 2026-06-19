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إعلام: وصول "قوة الاستقرار الدولية" إلى إسرائيل تمهيدا لنشرها في غزة
إعلام: وصول "قوة الاستقرار الدولية" إلى إسرائيل تمهيدا لنشرها في غزة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية إلى إسرائيل، تمهيداً لبدء نشرها في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، في إطار... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T14:08+0000
2026-06-19T14:08+0000
غزة
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول رفيع في "مجلس السلام" في غزة، لم تسمّه، أن العمل يجري حاليا على إنشاء مركز دعم لوجستي في معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، ليكون نقطة استقبال وعبور للقوات الدولية المتوقع وصولها تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أن عددا من الضباط والعناصر وصلوا بالفعل إلى إسرائيل، بينهم قوات من كوسوفو. وأضاف المسؤول أن آلاف الجنود من المتوقع أن ينضموا إلى القوة الدولية خلال المرحلة المقبلة لتولي مهام الفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق التي ستنقل إلى إدارة اللجنة الفلسطينية داخل قطاع غزة، إلى جانب الإسهام في تأمين الممرات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار. وبحسب الصحيفة، فإن قوة الاستقرار الدولية تعد إحدى الركائز الأساسية في خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. وتشمل مهام القوة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، والإسهام في نزع السلاح ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية للجماعات المسلحة، فضلا عن حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
https://sarabic.ae/20260216/باحث-بالشأن-الفلسطيني-إسرائيل-تحاول-عرقلة-إمكانية-وصول-قوة-الاستقرار-الدولية-إلى-قطاع-غزة-1110434260.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

إعلام: وصول "قوة الاستقرار الدولية" إلى إسرائيل تمهيدا لنشرها في غزة

14:08 GMT 19.06.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق "مجلس السلام" في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية إلى إسرائيل، تمهيداً لبدء نشرها في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، في إطار الترتيبات الخاصة بتنفيذ خطة ما بعد الحرب المعتمدة دوليا.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول رفيع في "مجلس السلام" في غزة، لم تسمّه، أن العمل يجري حاليا على إنشاء مركز دعم لوجستي في معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، ليكون نقطة استقبال وعبور للقوات الدولية المتوقع وصولها تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أن عددا من الضباط والعناصر وصلوا بالفعل إلى إسرائيل، بينهم قوات من كوسوفو.
وأضاف المسؤول أن آلاف الجنود من المتوقع أن ينضموا إلى القوة الدولية خلال المرحلة المقبلة لتولي مهام الفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق التي ستنقل إلى إدارة اللجنة الفلسطينية داخل قطاع غزة، إلى جانب الإسهام في تأمين الممرات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار.
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
باحث بالشأن الفلسطيني: إسرائيل تحاول عرقلة إمكانية وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة
16 فبراير, 18:18 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن قوة الاستقرار الدولية تعد إحدى الركائز الأساسية في خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وتشمل مهام القوة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، والإسهام في نزع السلاح ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية للجماعات المسلحة، فضلا عن حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
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