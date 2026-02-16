باحث بالشأن الفلسطيني: إسرائيل تحاول عرقلة إمكانية وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث بالشأن الفلسطيني: إسرائيل تحاول عرقلة إمكانية وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة
باحث بالشأن الفلسطيني: إسرائيل تحاول عرقلة إمكانية وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة
سبوتنيك عربي
علق الباحث الفلسطيني ومدير مركز ثبات للبحوث من رام الله، الأستاذ جهاد حرب، على عزم إندونيسيا إرسال نحو ثمانية آلاف عسكري إلى غزة، مؤكدا أن هذا "بمثابة اعلان... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T18:18+0000
2026-02-16T18:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109234260_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9712eeffd3eb824c8fdcc0ee0770ceee.jpg
ورجح حرب، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تلعب أنقرة دورا جديا محوريا وأساسيا فيما يتعلق بإدارة الحكم في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "تركيا لديها العديد من المزايا، منها: أولا علاقتها مع حركة "حماس" على مدار السنوات الماضية، ووجود بعض قيادات الحركة في تركيا، ثانيا أنقرة هي جزء من الحلف الأطلسي ومدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".وعن مخطط الحكومة الإسرائيلية بتوسيع مدينة القدس إلى خارج حدود 67، رأى حرب أن "لا أحد اليوم يستطيع التكهن بما سيجري في مجلس السلام خاصة أن عقل ترامب لا أحد يتوقعه"، قائلا إن "الجلسة الأولى ستضع آليات عمل مجلس السلام من جهة والاتفاق عليها ثانيا، وقد يكون هناك إعلانا للبدء بوجود قوات الاستقرار الدولية، والإعلان الإندونيسي مهد إلى هذا الأمر".
علق الباحث الفلسطيني ومدير مركز ثبات للبحوث من رام الله، الأستاذ جهاد حرب، على عزم إندونيسيا إرسال نحو ثمانية آلاف عسكري إلى غزة، مؤكدا أن هذا "بمثابة اعلان رسمي عملي عن مساهمة إندونيسيا بقوة الاستقرار الدولية التي ستكون في قطاع غزة".
ورجح حرب، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تلعب أنقرة دورا جديا محوريا وأساسيا فيما يتعلق بإدارة الحكم في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "تركيا لديها العديد من المزايا، منها: أولا علاقتها مع حركة "حماس" على مدار السنوات الماضية، ووجود بعض قيادات الحركة في تركيا، ثانيا أنقرة هي جزء من الحلف الأطلسي ومدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وإذ كشف أن "إندونيسيا هي الدولة الأولى التي تعلن عن إرسال قواتها إلى غزة"، أكد أن "الحكومة الإسرائيلية لا ترغب بالوصول إلى المرحلة الثانية، لذلك تقوم بعرقلة إمكانية وصول قوة الاستقرار الدولية"، معتبرا أن "الدول الثمانية العربية الإسلامية والتي تشكلت باجتماعها مع ترامب، حتى الآن متحفظة على مفهوم دور قوة الاستقرار الدولية التي ستلعب دوراً محورياً ومركزياً في عملية وقف إطلاق النار أو وقف الحرب في غزة".

عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
إيطاليا تعلن استعدادها لتدريب الشرطة في قطاع غزة
15:00 GMT

وقال ضيف "سبوتنيك"، إن "القرار في قطاع غزة لم يعد حكرا على الحكومة الإسرائيلية، لأن الولايات المتحدة هي صاحبة الكلمة الفصل"، لافتا إلى أن "ترامب في خطة السلام التي طرحها، يريد الوصول إلى السلام الإقليمي وعملية تطبيع وتوسيع اتفاقات أبراهام"، مضيفا أن "الإدارة الأمريكية ترى أن هذه المنطقة ينبغي أن تكون بيد أمريكية كمفتاح للمنطقة، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع أن تتجاوز الخطوط الحمراء التي يضعها ترامب، سواء في ما يتعلق بتركيا ومساهمتها داخل قطاع غزة وشكل المساهمة".

وعن مخطط الحكومة الإسرائيلية بتوسيع مدينة القدس إلى خارج حدود 67، رأى حرب أن "لا أحد اليوم يستطيع التكهن بما سيجري في مجلس السلام خاصة أن عقل ترامب لا أحد يتوقعه"، قائلا إن "الجلسة الأولى ستضع آليات عمل مجلس السلام من جهة والاتفاق عليها ثانيا، وقد يكون هناك إعلانا للبدء بوجود قوات الاستقرار الدولية، والإعلان الإندونيسي مهد إلى هذا الأمر".
