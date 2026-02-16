https://sarabic.ae/20260216/باحث-بالشأن-الفلسطيني-إسرائيل-تحاول-عرقلة-إمكانية-وصول-قوة-الاستقرار-الدولية-إلى-قطاع-غزة-1110434260.html
باحث بالشأن الفلسطيني: إسرائيل تحاول عرقلة إمكانية وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة
علق الباحث الفلسطيني ومدير مركز ثبات للبحوث من رام الله، الأستاذ جهاد حرب، على عزم إندونيسيا إرسال نحو ثمانية آلاف عسكري إلى غزة، مؤكدا أن هذا "بمثابة اعلان... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
علق الباحث الفلسطيني ومدير مركز ثبات للبحوث من رام الله، الأستاذ جهاد حرب، على عزم إندونيسيا إرسال نحو ثمانية آلاف عسكري إلى غزة، مؤكدا أن هذا "بمثابة اعلان رسمي عملي عن مساهمة إندونيسيا بقوة الاستقرار الدولية التي ستكون في قطاع غزة".
ورجح حرب، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تلعب أنقرة دورا جديا محوريا وأساسيا فيما يتعلق بإدارة الحكم في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "تركيا لديها العديد من المزايا، منها: أولا علاقتها مع حركة "حماس" على مدار السنوات الماضية، ووجود بعض قيادات الحركة في تركيا، ثانيا أنقرة هي جزء من الحلف الأطلسي ومدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".
وإذ كشف أن "إندونيسيا هي الدولة الأولى التي تعلن عن إرسال قواتها إلى غزة"، أكد أن "الحكومة الإسرائيلية لا ترغب بالوصول إلى المرحلة الثانية، لذلك تقوم بعرقلة إمكانية وصول قوة الاستقرار الدولية"، معتبرا أن "الدول الثمانية العربية الإسلامية والتي تشكلت باجتماعها مع ترامب، حتى الآن متحفظة على مفهوم دور قوة الاستقرار الدولية التي ستلعب دوراً محورياً ومركزياً في عملية وقف إطلاق النار أو وقف الحرب في غزة".
وقال ضيف "سبوتنيك"، إن "القرار في قطاع غزة لم يعد حكرا على الحكومة الإسرائيلية، لأن الولايات المتحدة هي صاحبة الكلمة الفصل"، لافتا إلى أن "ترامب في خطة السلام التي طرحها، يريد الوصول إلى السلام الإقليمي وعملية تطبيع وتوسيع اتفاقات أبراهام"، مضيفا أن "الإدارة الأمريكية ترى أن هذه المنطقة ينبغي أن تكون بيد أمريكية كمفتاح للمنطقة، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع أن تتجاوز الخطوط الحمراء التي يضعها ترامب، سواء في ما يتعلق بتركيا ومساهمتها داخل قطاع غزة وشكل المساهمة".
وعن مخطط الحكومة الإسرائيلية بتوسيع مدينة القدس إلى خارج حدود 67، رأى حرب أن "لا أحد اليوم يستطيع التكهن بما سيجري في مجلس السلام خاصة أن عقل ترامب لا أحد يتوقعه"، قائلا إن "الجلسة الأولى ستضع آليات عمل مجلس السلام من جهة والاتفاق عليها ثانيا، وقد يكون هناك إعلانا للبدء بوجود قوات الاستقرار الدولية، والإعلان الإندونيسي مهد إلى هذا الأمر".