إيطاليا تعلن استعدادها لتدريب الشرطة في قطاع غزة
أعلنت إيطاليا استعدادها للمساهمة في تدريب قوات الشرطة في غزة وفي مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، في إطار مساعي روما للقيام بدور في تعزيز الاستقرار في الشرق... 16.02.2026
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي في روما: "نحن مستعدون لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة، كما أننا مستعدون لتدريب قوة شرطة فلسطينية"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية. وكانت الإدارة الرئاسية الأمريكية وجّهت دعواتٍ إلى رؤساء دولٍ من نحو 50 دولة للمشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة، وأعلنوا استلامهم دعوة الرئيس الأمريكي.وتضمّ قائمة المدعوين دولًا من مختلف القارات، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا.ويرأس المجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيعقد الاجتماع الأول لقادة الدول الأعضاء في 19 فبراير/ شباط الجاري، في واشنطن، بحسب تقارير إعلامية.وشهد منتدى "دافوس"، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.
أعلنت إيطاليا استعدادها للمساهمة في تدريب قوات الشرطة في غزة وفي مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، في إطار مساعي روما للقيام بدور في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي في روما: "نحن مستعدون لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة
، كما أننا مستعدون لتدريب قوة شرطة فلسطينية"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
كما أكد استعداد بلاده للمشاركة بصفة مراقب في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن إيطاليا تلقت دعوة لحضور اجتماع المجموعة المقرر عقده هذا الأسبوع في واشنطن.
وكانت الإدارة الرئاسية الأمريكية وجّهت دعواتٍ إلى رؤساء دولٍ من نحو 50 دولة للمشاركة في "مجلس السلام
" بشأن غزة، وأعلنوا استلامهم دعوة الرئيس الأمريكي.
وتضمّ قائمة المدعوين دولًا من مختلف القارات، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا
وبيلاروسيا.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه "لن يكون لروسيا تمثيل في الاجتماع الأول لمجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن موقفها منه لا يزال قيد الدراسة".
ويرأس المجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيعقد الاجتماع الأول لقادة الدول الأعضاء في 19 فبراير/ شباط الجاري، في واشنطن، بحسب تقارير إعلامية.
وشهد منتدى "دافوس"، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وعدد من قادة الدول.