عربي
إيطاليا تعلن استعدادها لتدريب الشرطة في قطاع غزة
إيطاليا تعلن استعدادها لتدريب الشرطة في قطاع غزة
إيطاليا تعلن استعدادها لتدريب الشرطة في قطاع غزة

15:00 GMT 16.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatعائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت إيطاليا استعدادها للمساهمة في تدريب قوات الشرطة في غزة وفي مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية، في إطار مساعي روما للقيام بدور في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي في روما: "نحن مستعدون لتدريب قوة شرطة جديدة في غزة، كما أننا مستعدون لتدريب قوة شرطة فلسطينية"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
ترامب: دول مجلس السلام تعهدت بتخصيص نحو 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة
أمس, 17:05 GMT
كما أكد استعداد بلاده للمشاركة بصفة مراقب في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن إيطاليا تلقت دعوة لحضور اجتماع المجموعة المقرر عقده هذا الأسبوع في واشنطن.
وكانت الإدارة الرئاسية الأمريكية وجّهت دعواتٍ إلى رؤساء دولٍ من نحو 50 دولة للمشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة، وأعلنوا استلامهم دعوة الرئيس الأمريكي.
مجلس السلم والأمن الأفريقي يعقد جلسة وزارية برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
القمة الأفريقية تطالب بعضوية كاملة لفلسطين وتحذر من تدهور الأوضاع في غزة والسودان
أمس, 09:17 GMT
وتضمّ قائمة المدعوين دولًا من مختلف القارات، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأنه "لن يكون لروسيا تمثيل في الاجتماع الأول لمجلس السلام، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن موقفها منه لا يزال قيد الدراسة".
سيطرة عناصر من حماس على مدرعة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
ما إمكانية دمج عناصر "حماس" في لجنة إدارة غزة وأين وصلت مفاوضات سحب السلاح؟
14 فبراير, 18:49 GMT
ويرأس المجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيعقد الاجتماع الأول لقادة الدول الأعضاء في 19 فبراير/ شباط الجاري، في واشنطن، بحسب تقارير إعلامية.
وشهد منتدى "دافوس"، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.
