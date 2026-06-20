https://sarabic.ae/20260620/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-رد-إسرائيل-على-تعديلات-ملادينوف-تحدد-مسار-خطة-ترامب-في-غزة-1114544764.html
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": رد إسرائيل على تعديلات ملادينوف يحدد مسار خطة ترامب في غزة
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": رد إسرائيل على تعديلات ملادينوف يحدد مسار خطة ترامب في غزة
سبوتنيك عربي
قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إن التعديلات التي صاغها نيكولاي ملادينوف، وقُدمت للوسطاء وجرى نقاشها مع حركة حماس، قد وضعت إجابات... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T16:53+0000
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وأشار في حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن "الأهمية تكمن في تجاوز هذه التعديلات لحالة العمومية التي اتسمت بها خطة ترامب الأصلية التي افتقرت إلى التفاصيل".وأضاف الرقب أن "الجانب الخطير في هذا الأمر يتمثل في مدى موافقة الاحتلال الإسرائيلي على هذه البنود المفصلة، لا سيما وأنها تتناول قضايا حساسة مثل سحب السلاح وغيرها من التفاصيل المرتبطة بخطة البناء".وقال أستاذ العلوم السياسية إنه "في حال اقتناع الجانب الأمريكي بالردود والتفاصيل التي تسلمها الوسطاء من ملادينوف، فإن المطلوب منهم الآن هو ممارسة ضغوط حقيقية على الإسرائيليين، والذين يظهر بوضوح أنهم لا يرغبون في وقف الحرب والتصعيد في قطاع غزة بشكل كامل".وأعلنت حركة حماس، توصل مباحثاتها في القاهرة التي جمعتها مع الوسطاء، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام لـ"مجلس السلام حول غزة" إلى توافقات واسعة بشأن آليات تنفيذ بنود الاتفاق، بما يسهم في تعزيز التهدئة ودفع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار"، مؤكدة أنه تم بحث ملف السلاح ضمن مقاربة منطقية ومعقولة ومقبولة لدى الجميع.وقالت مصادر في الحركة "حماس"، إنها تدرس ورقة جديدة مُعدلة تسلمتها من الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
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حصري, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
حصري, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
محلل فلسطيني لـ"سبوتنيك": رد إسرائيل على تعديلات ملادينوف يحدد مسار خطة ترامب في غزة
16:53 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 16:55 GMT 20.06.2026)
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إن التعديلات التي صاغها نيكولاي ملادينوف، وقُدمت للوسطاء وجرى نقاشها مع حركة حماس، قد وضعت إجابات تفصيلية على كل قضية مطروحة كانت مبهمة.
وأشار في حديثه لـ "سبوتنيك
"، إلى أن "الأهمية تكمن في تجاوز هذه التعديلات لحالة العمومية التي اتسمت بها خطة ترامب الأصلية التي افتقرت إلى التفاصيل".
وأضاف الرقب أن "الجانب الخطير في هذا الأمر يتمثل في مدى موافقة الاحتلال الإسرائيلي
على هذه البنود المفصلة، لا سيما وأنها تتناول قضايا حساسة مثل سحب السلاح وغيرها من التفاصيل المرتبطة بخطة البناء".
وأوضح أن الجميع الآن في انتظار الرد الإسرائيلي لمعرفة ما إذا كان سيكون إيجابيا أم سلبيًا على هذه التفصيلات، حيث يعتمد مسار الخطة بأكمله على هذا الموقف بشكل أساسي.
وقال أستاذ العلوم السياسية إنه "في حال اقتناع الجانب الأمريكي بالردود والتفاصيل التي تسلمها الوسطاء من ملادينوف، فإن المطلوب منهم الآن هو ممارسة ضغوط حقيقية على الإسرائيليين، والذين يظهر بوضوح أنهم لا يرغبون في وقف الحرب والتصعيد في قطاع غزة بشكل كامل".
وأعلنت حركة حماس، توصل مباحثاتها في القاهرة التي جمعتها مع الوسطاء، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام لـ"مجلس السلام حول غزة
" إلى توافقات واسعة بشأن آليات تنفيذ بنود الاتفاق، بما يسهم في تعزيز التهدئة ودفع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار"، مؤكدة أنه تم بحث ملف السلاح ضمن مقاربة منطقية ومعقولة ومقبولة لدى الجميع.
وأضافت أنها "تعمل حالياً على استكمال تنفيذ ما تبقى من استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، بالتوازي مع التحضير لبدء تطبيق بنود المرحلة الثانية، بما يضمن استمرار مسار التهدئة ومعالجة الملفات العالقة".
وقالت مصادر في الحركة "حماس"، إنها تدرس ورقة جديدة مُعدلة تسلمتها من الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.
وتتضمن ورقة ملادينوف المعدلة أن تتم عملية حصر وتخزين السلاح بالتدريج وبموازاة الانسحاب الإسرائيلي بإشراف لجنة التحقق الدولية وقوة الاستقرار، وهما هيئتان يشكلهما مجلس السلام.
وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة،
والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.