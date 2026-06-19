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"يونيسيف": وقف إطلاق النار في غزة تحول إلى "وهم مميت" للأطفال
"يونيسيف": وقف إطلاق النار في غزة تحول إلى "وهم مميت" للأطفال
سبوتنيك عربي
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الجمعة، من استمرار سقوط ضحايا بين الأطفال في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار، واصفةً الهدنة بأنها أصبحت... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T14:35+0000
2026-06-19T14:35+0000
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وقال المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر، خلال إحاطة صحفية، إن 265 طفلاً وقاصراً لقوا حتفهم منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأوضح إلدر أن بعض الأطفال فقدوا حياتهم أيضاً بسبب انفجار ذخائر غير منفجرة كانت متناثرة بين أنقاض القطاع، مؤكداً أن الضحايا سقطوا في أماكن يفترض أن تكون آمنة.وسرد المتحدث أمثلة لحالات وثقتها المنظمة، من بينها طفل يبلغ من العمر عامين قُتل برصاص، وفتى (13 عاماً) أصيب داخل خيمته، إلى جانب فتاة (12 عاماً) أصيبت برصاصة في الصدر أثناء وجودها مع أسرتها داخل خيمة، وطفل آخر (3 أعوام) أصيب برصاصة في وجهه أطلقتها طائرة مسيّرة.وأكد إلدر أن الطواقم الطبية تواصل بذل جهود مكثفة لعلاج الإصابات البالغة التي تخلّف آثاراً جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال.كما أشار إلى ما وصفه بغياب الإرادة السياسية الكافية لوضع حد لاستمرار سقوط الأطفال ضحايا للعنف في قطاع غزة.وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260619/إعلام-وصول-قوة-الاستقرار-الدولية-إلى-إسرائيل-تمهيدا-لنشرها-في-غزة-1114516355.html
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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم

"يونيسيف": وقف إطلاق النار في غزة تحول إلى "وهم مميت" للأطفال

14:35 GMT 19.06.2026
© AP Photo / HERMANN J. KNIPPERTZشعار منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"
شعار منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / HERMANN J. KNIPPERTZ
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حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الجمعة، من استمرار سقوط ضحايا بين الأطفال في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار، واصفةً الهدنة بأنها أصبحت "وهمًا مميتًا" للأطفال والشباب.
وقال المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر، خلال إحاطة صحفية، إن 265 طفلاً وقاصراً لقوا حتفهم منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق مجلس السلام في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
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وأوضح إلدر أن بعض الأطفال فقدوا حياتهم أيضاً بسبب انفجار ذخائر غير منفجرة كانت متناثرة بين أنقاض القطاع، مؤكداً أن الضحايا سقطوا في أماكن يفترض أن تكون آمنة.
وأضاف: "هؤلاء الأطفال لم يُقتلوا في ساحات القتال، بل في منازلهم ومدارسهم، وأثناء لعبهم كرة القدم أو خلال ممارسة الصيد"، مشيراً إلى أن بعضهم تعرض لإطلاق نار أو هجمات بواسطة طائرات مسيّرة.
وسرد المتحدث أمثلة لحالات وثقتها المنظمة، من بينها طفل يبلغ من العمر عامين قُتل برصاص، وفتى (13 عاماً) أصيب داخل خيمته، إلى جانب فتاة (12 عاماً) أصيبت برصاصة في الصدر أثناء وجودها مع أسرتها داخل خيمة، وطفل آخر (3 أعوام) أصيب برصاصة في وجهه أطلقتها طائرة مسيّرة.
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وأكد إلدر أن الطواقم الطبية تواصل بذل جهود مكثفة لعلاج الإصابات البالغة التي تخلّف آثاراً جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال.
وشدد على ضرورة عدم "تطبيع ما هو غير طبيعي"، معتبراً أن استمرار مقتل الأطفال بهذا الحجم خلال فترة يفترض أنها تشهد وقفاً لإطلاق النار يجب أن يثير قلق الحكومات والمؤسسات التي تعلن التزامها بالقانون الدولي.
كما أشار إلى ما وصفه بغياب الإرادة السياسية الكافية لوضع حد لاستمرار سقوط الأطفال ضحايا للعنف في قطاع غزة.
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وكانت أمريكا، أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
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