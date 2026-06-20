5 قتلى وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف مدينة غزة
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى دُمّر جراء غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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قُتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون إثر قصف استهدف شقة سكنية تعود لعائلة الصفدي في شارع الثلاثيني في مدينة غزة، بحسب ما ذكرت شبكة فلسطين للأنباء (شفا).
وأضافت المصادر أن مواطنًا خامسًا قُتل جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الصفطاوي شمالي المدينة.
وفي سياق متصل، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، نيرانها باتجاه المناطق الساحلية جنوبي قطاع غزة، دون أن ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل وإصابة أكثر من أربعة آلاف فلسطيني، وفق معطيات محلية.
وكانت أمريكا أعلنت، في يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا الاتحادية، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسّكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.