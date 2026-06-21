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الداخلية القطرية: انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية
الداخلية القطرية: انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية شمالي قطر دون تسجيل إصابات. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الداخلية القطرية على منصة "إكس": "وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية إثر حادث تقني، وفرق الدفاع المدني تباشر التعامل مع الحادث دون تسجيل إصابات ودون وقوع أي تسريب يهدد سلامة الأفراد".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، أنه "وفقا لشاهد عيان فأن دويا ضخما سمع في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد. لم يتضح حتى الآن سبب هذا الدوي".وفي 12 يونيو/حزيران، أعلنت قطر، أن قرار إعلان حالة "القوة القاهرة" على عقود الغاز المرتبطة بمنشأة "رأس لفان" للغاز الطبيعي المسال جاء لأسباب تتعلق بسلامة العاملين، نافية بشكل قاطع مزاعم تحدثت عن تنسيق مع إيران بشأن قرارات تشغيلية تخص إنتاج الطاقة أو عن مبالغة في تقدير الأضرار التي لحقت بالمنشأة.وقال مكتب الإعلام الدولي القطري، في بيان، إن الادعاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية بشأن وجود تنسيق قطري إيراني في هذا الملف "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن قرار إعلان "القوة القاهرة" استند إلى تقييمات أمنية أجرتها القوات المسلحة القطرية، أظهرت وجود تهديد حقيقي لسلامة الموظفين في منشآت الطاقة.
https://sarabic.ae/20260612/قطر-تعلن-القوة-القاهرة-في-منشأة-رأس-لفان-1114289360.html
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قطر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار قطر اليوم
الداخلية القطرية: انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية
20:00 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 20:16 GMT 21.06.2026)
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية شمالي قطر دون تسجيل إصابات.
وجاء في بيان الداخلية القطرية على منصة "إكس": "وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية إثر حادث تقني، وفرق الدفاع المدني تباشر التعامل مع الحادث دون تسجيل إصابات ودون وقوع أي تسريب يهدد سلامة الأفراد".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، أنه "وفقا لشاهد عيان فأن دويا ضخما سمع في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد. لم يتضح حتى الآن سبب هذا الدوي".
وفي 12 يونيو/حزيران، أعلنت قطر، أن قرار إعلان حالة "القوة القاهرة" على عقود الغاز المرتبطة بمنشأة "رأس لفان" للغاز الطبيعي المسال جاء لأسباب تتعلق بسلامة العاملين، نافية بشكل قاطع مزاعم تحدثت عن تنسيق مع إيران
بشأن قرارات تشغيلية تخص إنتاج الطاقة أو عن مبالغة في تقدير الأضرار التي لحقت بالمنشأة.
وقال مكتب الإعلام الدولي القطري، في بيان، إن الادعاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية بشأن وجود تنسيق قطري إيراني في هذا الملف "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن قرار إعلان "القوة القاهرة" استند إلى تقييمات أمنية أجرتها القوات المسلحة القطرية، أظهرت وجود تهديد حقيقي لسلامة الموظفين في منشآت الطاقة.