https://sarabic.ae/20260612/قطر-تعلن-القوة-القاهرة-في-منشأة-رأس-لفان-1114289360.html
قطر تعلن "القوة القاهرة" في منشأة "رأس لفان"
قطر تعلن "القوة القاهرة" في منشأة "رأس لفان"
سبوتنيك عربي
أعلنت قطر، اليوم الجمعة، أن قرار إعلان حالة "القوة القاهرة" على عقود الغاز المرتبطة بمنشأة "رأس لفان" للغاز الطبيعي المسال جاء لأسباب تتعلق بسلامة العاملين،... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T12:54+0000
2026-06-12T12:54+0000
2026-06-12T12:54+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114289203_0:11:1000:574_1920x0_80_0_0_8589a9bdf2a6cc423f2b06574b87a289.jpg
وقال مكتب الإعلام الدولي القطري، في بيان، إن الادعاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية بشأن وجود تنسيق قطري إيراني في هذا الملف "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن قرار إعلان "القوة القاهرة" استند إلى تقييمات أمنية أجرتها القوات المسلحة القطرية، أظهرت وجود تهديد حقيقي لسلامة الموظفين في منشآت الطاقة. وأضاف البيان أن قطر كانت في ذلك الوقت تتعرض لهجمات صاروخية إيرانية على أراضيها، ما ينفي صحة المزاعم المتداولة، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تستند إلى معلومات "زائفة وغير موثوقة" تهدف إلى تقويض جهود الوساطة التي تقودها الدوحة والإضرار بعلاقاتها الاستراتيجية. كما شدد مكتب الإعلام الدولي القطري في بيانه، على أن شركة "قطر للطاقة" تلتزم بالشفافية والدقة في تعاملها مع الأحداث، مؤكدا أن سلامة المواطنين والمقيمين والعاملين تبقى أولوية تتقدم على أي اعتبارات تجارية. وانتقد البيان وسائل الإعلام الأمريكية، معتبرًا أنها أسهمت في نشر معلومات مضللة تخدم جهات تسعى إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260319/الدوحة-استهداف-مجمع-رأس-لفان-له-تداعيات-جمة-على-مستوى-العالم-1111672890.html
قطر
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114289203_76:0:939:647_1920x0_80_0_0_2f3582962c4ea57153c1ddb0a04f1e98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
قطر تعلن "القوة القاهرة" في منشأة "رأس لفان"
أعلنت قطر، اليوم الجمعة، أن قرار إعلان حالة "القوة القاهرة" على عقود الغاز المرتبطة بمنشأة "رأس لفان" للغاز الطبيعي المسال جاء لأسباب تتعلق بسلامة العاملين، نافية بشكل قاطع مزاعم تحدثت عن تنسيق مع إيران بشأن قرارات تشغيلية تخص إنتاج الطاقة أو عن مبالغة في تقدير الأضرار التي لحقت بالمنشأة.
وقال مكتب الإعلام الدولي القطري، في بيان، إن الادعاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية بشأن وجود تنسيق قطري إيراني في هذا الملف "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن قرار إعلان "القوة القاهرة" استند إلى تقييمات أمنية أجرتها القوات المسلحة القطرية، أظهرت وجود تهديد حقيقي لسلامة الموظفين في منشآت الطاقة.
وأضاف البيان أن قطر كانت في ذلك الوقت تتعرض لهجمات صاروخية إيرانية على أراضيها، ما ينفي صحة المزاعم المتداولة، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تستند إلى معلومات "زائفة وغير موثوقة" تهدف إلى تقويض جهود الوساطة التي تقودها الدوحة والإضرار بعلاقاتها الاستراتيجية.
كما شدد مكتب الإعلام الدولي القطري في بيانه، على أن شركة "قطر للطاقة" تلتزم بالشفافية والدقة في تعاملها مع الأحداث، مؤكدا أن سلامة المواطنين والمقيمين والعاملين تبقى أولوية تتقدم على أي اعتبارات تجارية.
وانتقد البيان وسائل الإعلام الأمريكية، معتبرًا أنها أسهمت في نشر معلومات مضللة تخدم جهات تسعى إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.