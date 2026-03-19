الدوحة: استهداف مجمع "رأس لفان" له تداعيات جمة على مستوى العالم

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الهجوم على مجمع رأس لفان لإنتاج الغاز شمال قطر، سيؤثر على...

وصرح بأن "ادعاء إيران أن الاعتداءات هي على مصالح أو قواعد أمريكية مرفوض وغير مقبول". وأوضح أنه يجري تقييم الخسائر المادية جراء الهجوم على رأس لفان، الذي يعتبر مصدر رزق للشعب، ويؤثر على ملايين المنكوبين الذين تساعدهم قطر في العالم، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم.يشار إلى أن إسرائيل قد شنت بالفعل ضربات جوية على حقل بارس الغازي الإيراني، وهو حقل مشترك بين إيران وقطر، ويعد من أكبر حقول الغاز في العالم، في تصعيد جديد للصراع في المنطقة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية."قطر للطاقة": هجوم إيراني يتسبب في أضرار جسيمة بمنطقة رأس لفان الصناعيةقطر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية

https://sarabic.ae/20260319/رأس-لفان-القطرية-تحت-النار-لماذا-يهدد-استهدافها-أمن-الطاقة-العالمي؟-1111657948.html

