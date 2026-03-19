https://sarabic.ae/20260319/الدوحة-استهداف-مجمع-رأس-لفان-له-تداعيات-جمة-على-مستوى-العالم-1111672890.html
الدوحة: استهداف مجمع "رأس لفان" له تداعيات جمة على مستوى العالم
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الهجوم على مجمع رأس لفان لإنتاج الغاز شمال قطر، سيؤثر على... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T16:22+0000
العالم
العالم العربي
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
أخبار ايران اليوم
الغاز والنفط في الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107900964_0:10:1519:864_1920x0_80_0_0_c7d548db658b4110033fb747f6add0ee.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107900964_91:0:1440:1012_1920x0_80_0_0_a65246bc8273640d8c0af22e14702f21.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الهجوم على مجمع رأس لفان لإنتاج الغاز شمال قطر، سيؤثر على إمدادات الطاقة العالمية.
وصرح بأن "ادعاء إيران أن الاعتداءات هي على مصالح أو قواعد أمريكية مرفوض وغير مقبول".
وأوضح أنه يجري تقييم الخسائر المادية جراء الهجوم على رأس لفان، الذي يعتبر مصدر رزق للشعب، ويؤثر على ملايين المنكوبين الذين تساعدهم قطر في العالم، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم.
وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت في وقت سابق اندلاع حريق في أكبر مجمع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، الواقع في المنطقة الصناعية براس لفان شمال البلاد، نتيجة هجوم إيراني. وقد توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان في بداية مارس بعد إصابة أحد المنشآت بواسطة طائرات مسيرة.
يشار إلى أن إسرائيل قد شنت بالفعل ضربات جوية على حقل بارس الغازي الإيراني، وهو حقل مشترك بين إيران وقطر، ويعد من أكبر حقول الغاز في العالم، في تصعيد جديد للصراع في المنطقة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.