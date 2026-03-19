تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
الدوحة: استهداف مجمع "رأس لفان" له تداعيات جمة على مستوى العالم
الدوحة: استهداف مجمع "رأس لفان" له تداعيات جمة على مستوى العالم
أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الهجوم على مجمع رأس لفان لإنتاج الغاز شمال قطر، سيؤثر على... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
وصرح بأن "ادعاء إيران أن الاعتداءات هي على مصالح أو قواعد أمريكية مرفوض وغير مقبول". وأوضح أنه يجري تقييم الخسائر المادية جراء الهجوم على رأس لفان، الذي يعتبر مصدر رزق للشعب، ويؤثر على ملايين المنكوبين الذين تساعدهم قطر في العالم، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم.يشار إلى أن إسرائيل قد شنت بالفعل ضربات جوية على حقل بارس الغازي الإيراني، وهو حقل مشترك بين إيران وقطر، ويعد من أكبر حقول الغاز في العالم، في تصعيد جديد للصراع في المنطقة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية."قطر للطاقة": هجوم إيراني يتسبب في أضرار جسيمة بمنطقة رأس لفان الصناعيةقطر تعلن السيطرة على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية
الدوحة: استهداف مجمع "رأس لفان" له تداعيات جمة على مستوى العالم

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الهجوم على مجمع رأس لفان لإنتاج الغاز شمال قطر، سيؤثر على إمدادات الطاقة العالمية.
وصرح بأن "ادعاء إيران أن الاعتداءات هي على مصالح أو قواعد أمريكية مرفوض وغير مقبول".
وأوضح أنه يجري تقييم الخسائر المادية جراء الهجوم على رأس لفان، الذي يعتبر مصدر رزق للشعب، ويؤثر على ملايين المنكوبين الذين تساعدهم قطر في العالم، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت في وقت سابق اندلاع حريق في أكبر مجمع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، الواقع في المنطقة الصناعية براس لفان شمال البلاد، نتيجة هجوم إيراني. وقد توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان في بداية مارس بعد إصابة أحد المنشآت بواسطة طائرات مسيرة.

مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر للطاقة، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في مدينة رأس لفان الصناعية، قطر، 2 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
يشار إلى أن إسرائيل قد شنت بالفعل ضربات جوية على حقل بارس الغازي الإيراني، وهو حقل مشترك بين إيران وقطر، ويعد من أكبر حقول الغاز في العالم، في تصعيد جديد للصراع في المنطقة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
