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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260621/ترقب-لإجراء-الجولة-الأولى-من-محادثات-طهران-وواشنطن-في-سويسرا-واجتماعات-في-القاهرة-لدعم-أمن-المنطقة-1114565761.html
ترقب لإجراء الجولة الأولى من محادثات طهران وواشنطن في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم أمن المنطقة
ترقب لإجراء الجولة الأولى من محادثات طهران وواشنطن في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم أمن المنطقة
سبوتنيك عربي
وصل الوفد الإيراني إلى سويسرا، يتقدمه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، استعدادًا للمشاركة في المفاوضات الفنية مع الولايات المتحدة... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T15:48+0000
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ترقب لإجراء الجولة الأولى من محادثات طهران وواشنطن في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم أمن المنطقة
سبوتنيك عربي
ترقب لإجراء الجولة الأولى من محادثات طهران وواشنطن في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم أمن المنطقة
من جهته، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى سويسرا، استعدادًا لجولة المفاوضات مع إيران، متوقعًا أن تستمر المباحثات مع طهران لمدة يومين.وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مشاركة وسطاء من باكستان وقطر، في الجولة الأولى لبحث القضايا الفنية المرتبطة بالتفاهمات السابقة.واعتبر أن قبول الطرفين الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحوار يمثل مؤشرًا على وجود رغبة حقيقية في التوصل إلى تفاهمات مشتركة، مبينًا أن المفاوضات الحالية تتجه نحو صيغة "مذكرة تفاهم" بدلًا من اتفاق شامل.اجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقةعقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اجتماعًا ضم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالإضافة إلى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.تناول الاجتماع الملف الإيراني على ضوء التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة الهامة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وقال إن الاجتماع كان متوقعًا في ظل التطورات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالتفاهمات الأمريكية الإيرانية، موضحًا أن القاهرة تسعى إلى إعادة تسليط الضوء على القضايا الإقليمية الملحة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والسودان وغزة ومنطقة القرن الأفريقي.حركة حماس تدعو لاجتماع وطني شامل تمهيدًا للانتخابات الفلسطينيةطالبت حركة "حماس" الفلسطينية، بضرورة أن تكون العملية الانتخابية شاملة لجميع مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية بما يضمن تمثيلًا وطنيًا جامعًا.وأشارت في بيان، إلى أن التوافق الوطني يمثل خطوة أساسية تسبق إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة رفضها لأي محاولات للتفرد أو الإقصاء في إدارة العملية الانتخابية أو تحديد مخرجاتها. ودعت إلى عقد اجتماع وطني عاجل بمشاركة مختلف الفصائل، لبحث التحديات السياسية الراهنة وملف الانتخابات.ولفت إلى أن مطالبة "حماس" بعقد اجتماع وطني شامل، يأتي كنوع من استباق هذا الحدث المهم، من أجل إثبات موقف الحركة من الانتخابات القادمة، خاصة بعد إعلان الرئيس الفلسطيني أن من يريد دخول الانتخابات لا بد أن يكون جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية ومعترفًا باتفاقاتها مع إسرائيل.في اليوم العالمي للاجئين... تزايد أعداد العائدين إلى سوريا.. والحكومة تعد بمواصلة الدفاع عن حقوقهمقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن الحكومة تواصل العمل على تمثيل اللاجئين السوريين بما يليق بهم، والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في كل مكان.جاء ذلك في تغريدة له، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، حيث سجلت سوريا عودة نحو 1.5 مليون شخص. وتشير بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن سوريا من بين الدول السبع التي استحوذت على النسبة الأكبر من عودة النازحين واللاجئين خلال النصف الأول من عام 2025.وقال إن تصريحات وزير الخارجية تحمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الملف الإنساني السوري، لافتًا إلى أن القضية السورية لم تعد تحظى بالأولوية نفسها التي كانت تتمتع بها منذ اندلاع الأزمة عام 2012.العراق يدشن أول بئر استكشافية في شمال البلاد منذ عام 1978 لتعزيز احتياطيات النفط والغازأعلنت وزارة النفط العراقية، بدء حفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشمالية منذ عام 1978، ضمن قضاء "أمرلي" في محافظة صلاح الدين، بهدف تنشيط أعمال الاستكشاف وتعزيز الاحتياطيات الوطنية من النفط والغاز.بيان الوزارة، أوضح أن المشروع يتم تنفيذه بموجب عقد ثلاثي بين شركة نفط الشمال وشركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية.وأضاف أن ما يحدث الآن تحول في مسيرة قطاع النفط، ورسالة واضحة بأن العراق لا يكتفي بإدارة آباره النفطية بل يتوجه نحو الجهود الاستكشافية، في ظل اعتمادنا على الخارج في استيراد الغاز، وهو ما سيؤدي إلى استدامة الثروة الوطنية من النفط والغاز.
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عالم سبوتنيك, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, аудио
عالم سبوتنيك, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, аудио

ترقب لإجراء الجولة الأولى من محادثات طهران وواشنطن في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم أمن المنطقة

15:48 GMT 21.06.2026
راديو
ترقب لإجراء الجولة الأولى من محادثات طهران وواشنطن في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم أمن المنطقة
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- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
وصل الوفد الإيراني إلى سويسرا، يتقدمه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، استعدادًا للمشاركة في المفاوضات الفنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسط مساعٍ لتحويل مذكرة التفاهم الأخيرة بين الجانبين إلى اتفاق.
من جهته، توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى سويسرا، استعدادًا لجولة المفاوضات مع إيران، متوقعًا أن تستمر المباحثات مع طهران لمدة يومين.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مشاركة وسطاء من باكستان وقطر، في الجولة الأولى لبحث القضايا الفنية المرتبطة بالتفاهمات السابقة.
واستبعد الدكتور يوسف بدر، الخبير في الشأن الإيراني، فشل المسار التفاوضي الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، رغم حالة انعدام الثقة المتبادلة والتعقيدات المرتبطة بالمواقف الإقليمية والدولية.
واعتبر أن قبول الطرفين الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحوار يمثل مؤشرًا على وجود رغبة حقيقية في التوصل إلى تفاهمات مشتركة، مبينًا أن المفاوضات الحالية تتجه نحو صيغة "مذكرة تفاهم" بدلًا من اتفاق شامل.
اجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة
عقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اجتماعًا ضم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالإضافة إلى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تناول الاجتماع الملف الإيراني على ضوء التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة الهامة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الكاتب الصحفي، أحمد عزت، أن الاجتماع يأتي في توقيت مهم، ويعكس رغبة إقليمية ودولية لإعادة الزخم إلى عدد من الملفات والأزمات المزمنة في المنطقة.
وقال إن الاجتماع كان متوقعًا في ظل التطورات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالتفاهمات الأمريكية الإيرانية، موضحًا أن القاهرة تسعى إلى إعادة تسليط الضوء على القضايا الإقليمية الملحة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والسودان وغزة ومنطقة القرن الأفريقي.
حركة حماس تدعو لاجتماع وطني شامل تمهيدًا للانتخابات الفلسطينية
طالبت حركة "حماس" الفلسطينية، بضرورة أن تكون العملية الانتخابية شاملة لجميع مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية بما يضمن تمثيلًا وطنيًا جامعًا.
وأشارت في بيان، إلى أن التوافق الوطني يمثل خطوة أساسية تسبق إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة رفضها لأي محاولات للتفرد أو الإقصاء في إدارة العملية الانتخابية أو تحديد مخرجاتها. ودعت إلى عقد اجتماع وطني عاجل بمشاركة مختلف الفصائل، لبحث التحديات السياسية الراهنة وملف الانتخابات.

وقال د. عماد عمر أستاذ العلوم السياسية، إن هناك مطالبات دولية بضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية لتجديد شرعية النظام السياسي ومؤسساته، بعد ثمانية عشر عامًا من الانقسام السياسي بين "فتح" و"حماس".

ولفت إلى أن مطالبة "حماس" بعقد اجتماع وطني شامل، يأتي كنوع من استباق هذا الحدث المهم، من أجل إثبات موقف الحركة من الانتخابات القادمة، خاصة بعد إعلان الرئيس الفلسطيني أن من يريد دخول الانتخابات لا بد أن يكون جزءًا من منظمة التحرير الفلسطينية ومعترفًا باتفاقاتها مع إسرائيل.
في اليوم العالمي للاجئين... تزايد أعداد العائدين إلى سوريا.. والحكومة تعد بمواصلة الدفاع عن حقوقهم
قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن الحكومة تواصل العمل على تمثيل اللاجئين السوريين بما يليق بهم، والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم في كل مكان.
جاء ذلك في تغريدة له، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، حيث سجلت سوريا عودة نحو 1.5 مليون شخص. وتشير بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن سوريا من بين الدول السبع التي استحوذت على النسبة الأكبر من عودة النازحين واللاجئين خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد مدير المركز السويدي للهجرة واللاجئين، أمين كزكز، أن أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن أكثر من 20% من السوريين المقيمين خارج البلاد عادوا بالفعل.
وقال إن تصريحات وزير الخارجية تحمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الملف الإنساني السوري، لافتًا إلى أن القضية السورية لم تعد تحظى بالأولوية نفسها التي كانت تتمتع بها منذ اندلاع الأزمة عام 2012.
العراق يدشن أول بئر استكشافية في شمال البلاد منذ عام 1978 لتعزيز احتياطيات النفط والغاز
أعلنت وزارة النفط العراقية، بدء حفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشمالية منذ عام 1978، ضمن قضاء "أمرلي" في محافظة صلاح الدين، بهدف تنشيط أعمال الاستكشاف وتعزيز الاحتياطيات الوطنية من النفط والغاز.
بيان الوزارة، أوضح أن المشروع يتم تنفيذه بموجب عقد ثلاثي بين شركة نفط الشمال وشركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية.
وقال المستشار عادل الدّلفي، الخبير الاقتصادي العراقي، إنه منذ نصف قرن تقريبًا توقف الاستكشاف في هذه المنطقة في شمال العراق بسبب الحروب المتتالية التي عاشها العراق وقلة الموارد وقلة الإمكانيات اللازمة لعملية الاستكشاف.
وأضاف أن ما يحدث الآن تحول في مسيرة قطاع النفط، ورسالة واضحة بأن العراق لا يكتفي بإدارة آباره النفطية بل يتوجه نحو الجهود الاستكشافية، في ظل اعتمادنا على الخارج في استيراد الغاز، وهو ما سيؤدي إلى استدامة الثروة الوطنية من النفط والغاز.
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