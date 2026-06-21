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لأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي
لأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأيام الماضية انطلاق أول مبادرة ثقافية تهدف إلى الارتقاء بالوعي الثقافي والمجتمعي تحت عنوان "معرض الطفل الذكي للكتاب والألعاب... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T19:29+0000
2026-06-21T19:43+0000
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يهدف المعرض إلى تنمية الوعي والقدرات الإبداعية والفكرية لدى الأطفال في مختلف المجالات، علاوة على جانب هام، وهو القراءة، حيث شمل المعرض جناحًا لكتب الأطفال المتنوعة ما بين التعليمية والقصصية الهادفة، إضافة إلى الألعاب الذكية التي تعمل على تنمية المهارات العقلية والحركية والتفكير خارج الإطار المألوف، لتربية أجيال قادمة تستطيع التعامل مع تطورات العصر وتواكب كل جديد. بدورها، قالت الدكتورة منى المحاقري، رئيسة مؤسسة شهرزاد الثقافية والقائمة بتنظيم المعرض الأول، إن المشاركات التي ساهمت في المعرض من كتب ووسائل تعليمية حديثة، جميعها تتفق على الهدف الأسمى من تلك المبادرة، وهو المساهمة في زيادة الوعي لدى الأطفال وتنمية حاسة الإبداع والإدراك لديهم، والعمل على تحصين الأجيال ضد محاولات الاستهداف والغزو الثقافي لأبناء الأمة.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن هذا المعرض يحظى بأهمية كبيرة لدى المجتمع اليمني، نظرًا لأنه يجمع ما بين الجوانب التعليمية والثقافية، إضافة إلى الجمع بين المعرفة والترفيه في بيئة ملهمة ومحفزة للأطفال وأسرهم، والذين عاشوا سنوات طويلة في ظل الحرب والحصار.وأشارت المحاقري إلى أن المعرض جمع ما بين التعليم والترفيه والثقافة في مكان واحد، فقد وجدنا أحدث الإصدارات من كتب الأطفال والألعاب التعليمية والتفاعلية المناسبة لمختلف الفئات العمرية، وهو ما يشكل دافعًا كبيرًا للأجيال القادمة للتمسك بالقيم والمبادئ وبناء جيل واعٍ ومثقف وقادر على مواكبة العصر واستكشاف وصناعة المستقبل، مشيرة إلى أن المعرض يمثل بوابة الأطفال نحو عالم من المعرفة والإبداع والتعلم الممتع. وتابعت: يعد المعرض الأول من نوعه لكتب الأطفال في اليمن، وأنه يمثل أهمية كبرى في كل المجالات، حيث يتم صقل المواهب وغرس الانتماء والتحصين ضد الاختراق الثقافي، الأمر الذي يمثل أهمية استراتيجية كبرى لمستقبل البلاد، وفي التوقيت الراهن حصن أمان ضد الحرب الناعمة والغزو الفكري. وأكدت رئيسة مؤسسة شهرزاد أن أهمية النسخة الأولى من المعرض تبرز في أنه يتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لما فيه من فوائد تساهم في توسيع ثقافة القراءة من خلال تشجيع الأطفال على اقتناء الكتب والمجلات الثقافية الخاصة بهم، وكذلك الوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة، لافتة إلى حرص مؤسسة شهرزاد الثقافية، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض، على تحصين الأطفال والحفاظ عليهم من أي اختراق ثقافي، وضمان تمسكهم بهويتهم الوطنية والإيمانية.وقالت المحاقري: إن هناك تضافرًا للجهود ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسة شهرزاد، ساهم في رعاية وتنظيم هذا المعرض، وعلى رأسها وزارة الثقافة والسياحة والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، وغيرها من الشركات والمؤسسات التجارية، مشيرة إلى أن هذا المعرض يمثل نموذجًا فاعلًا للشراكة بين منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح وبين القطاعين التجاري والثقافي.ويعيش اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ومنذ أكثر من عشر سنوات يشهد اليمن معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، مدعومًا بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة الآلاف.
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أحمد عبد الوهاب
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله

لأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي

19:29 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 19:43 GMT 21.06.2026)
© Photo / Shahrazad Cultural Foundation, Sana'a, Yemenلأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي
لأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© Photo / Shahrazad Cultural Foundation, Sana'a, Yemen
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- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
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حصري
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأيام الماضية انطلاق أول مبادرة ثقافية تهدف إلى الارتقاء بالوعي الثقافي والمجتمعي تحت عنوان "معرض الطفل الذكي للكتاب والألعاب التعليمية"، والذي نظمته مؤسسة شهرزاد الثقافية.
يهدف المعرض إلى تنمية الوعي والقدرات الإبداعية والفكرية لدى الأطفال في مختلف المجالات، علاوة على جانب هام، وهو القراءة، حيث شمل المعرض جناحًا لكتب الأطفال المتنوعة ما بين التعليمية والقصصية الهادفة، إضافة إلى الألعاب الذكية التي تعمل على تنمية المهارات العقلية والحركية والتفكير خارج الإطار المألوف، لتربية أجيال قادمة تستطيع التعامل مع تطورات العصر وتواكب كل جديد.
بدورها، قالت الدكتورة منى المحاقري، رئيسة مؤسسة شهرزاد الثقافية والقائمة بتنظيم المعرض الأول، إن المشاركات التي ساهمت في المعرض من كتب ووسائل تعليمية حديثة، جميعها تتفق على الهدف الأسمى من تلك المبادرة، وهو المساهمة في زيادة الوعي لدى الأطفال وتنمية حاسة الإبداع والإدراك لديهم، والعمل على تحصين الأجيال ضد محاولات الاستهداف والغزو الثقافي لأبناء الأمة.
© Photo / Shahrazad Cultural Foundation, Sana'a, Yemenلأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي
لأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
لأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي
© Photo / Shahrazad Cultural Foundation, Sana'a, Yemen
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن هذا المعرض يحظى بأهمية كبيرة لدى المجتمع اليمني، نظرًا لأنه يجمع ما بين الجوانب التعليمية والثقافية، إضافة إلى الجمع بين المعرفة والترفيه في بيئة ملهمة ومحفزة للأطفال وأسرهم، والذين عاشوا سنوات طويلة في ظل الحرب والحصار.
وأشارت المحاقري إلى أن المعرض جمع ما بين التعليم والترفيه والثقافة في مكان واحد، فقد وجدنا أحدث الإصدارات من كتب الأطفال والألعاب التعليمية والتفاعلية المناسبة لمختلف الفئات العمرية، وهو ما يشكل دافعًا كبيرًا للأجيال القادمة للتمسك بالقيم والمبادئ وبناء جيل واعٍ ومثقف وقادر على مواكبة العصر واستكشاف وصناعة المستقبل، مشيرة إلى أن المعرض يمثل بوابة الأطفال نحو عالم من المعرفة والإبداع والتعلم الممتع.
وتابعت: يعد المعرض الأول من نوعه لكتب الأطفال في اليمن، وأنه يمثل أهمية كبرى في كل المجالات، حيث يتم صقل المواهب وغرس الانتماء والتحصين ضد الاختراق الثقافي، الأمر الذي يمثل أهمية استراتيجية كبرى لمستقبل البلاد، وفي التوقيت الراهن حصن أمان ضد الحرب الناعمة والغزو الفكري.
وأكدت رئيسة مؤسسة شهرزاد أن أهمية النسخة الأولى من المعرض تبرز في أنه يتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لما فيه من فوائد تساهم في توسيع ثقافة القراءة من خلال تشجيع الأطفال على اقتناء الكتب والمجلات الثقافية الخاصة بهم، وكذلك الوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة، لافتة إلى حرص مؤسسة شهرزاد الثقافية، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض، على تحصين الأطفال والحفاظ عليهم من أي اختراق ثقافي، وضمان تمسكهم بهويتهم الوطنية والإيمانية.
© Photo / Shahrazad Cultural Foundation, Sana'a, Yemenلأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي
لأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
لأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي
© Photo / Shahrazad Cultural Foundation, Sana'a, Yemen
وقالت المحاقري: إن هناك تضافرًا للجهود ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسة شهرزاد، ساهم في رعاية وتنظيم هذا المعرض، وعلى رأسها وزارة الثقافة والسياحة والهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، وغيرها من الشركات والمؤسسات التجارية، مشيرة إلى أن هذا المعرض يمثل نموذجًا فاعلًا للشراكة بين منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح وبين القطاعين التجاري والثقافي.
© Photo / Shahrazad Cultural Foundation, Sana'a, Yemenلأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي
لأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
لأول مرة في صنعاء.. معرض لكتب الأطفال وتنمية القدرات واستكشاف المستقبل والتحصين ضد الغزو الثقافي
© Photo / Shahrazad Cultural Foundation, Sana'a, Yemen
ويعيش اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ومنذ أكثر من عشر سنوات يشهد اليمن معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، مدعومًا بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة الآلاف.
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