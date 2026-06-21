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مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
سبوتنيك عربي
شهدت الجزائر العاصمة، خلال شهر يونيو/ حزيران، تنظيم الطبعة الثالثة من مهرجان الجزائر للرياضات، في تظاهرة رياضية ومجتمعية واسعة تهدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأقيمت فعاليات هذه النسخة خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو تحت شعار "البهجة تجمعنا"، حيث توزعت الأنشطة على عدد من الفضاءات العمومية والحدائق والمواقع الترفيهية في مختلف مناطق العاصمة، فيما تميز البرنامج بتنوع كبير في الأنشطة الموجهة للأطفال والشباب والعائلات، حيث شملت الفعاليات الرياضات الجماعية والفردية، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية والورشات التحسيسية المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية.كما شهد المهرجان إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث تحولت العديد من المواقع المستضيفة إلى فضاءات حيوية للنشاط والتفاعل، مما منح سكان العاصمة فرصة لاكتشاف رياضات جديدة وممارسة أنشطة مجانية في أجواء احتفالية، كما أسهم المهرجان في إبراز أهمية الفضاءات العمومية كأماكن للحياة والنشاط والتواصل بين المواطنين.وفي السياق ذاته، قال عدد من المشاركين من بينهم، حمزة بن ديب: إن "الحدث شكل مناسبة لتشجيع العائلات على تبني نمط حياة أكثر نشاطا، خاصة في ظل التحديات الصحية المرتبطة بقلة الحركة وانتشار السلوكيات غير الصحية ، كما أتاح للشباب فرصة إبراز مواهبهم الرياضية والتعرف على مختلف النوادي والجمعيات الناشطة في المجال الرياضي".وأضاف: "لم يقتصر أثر المهرجان على الجانب الرياضي فقط، بل امتد ليشمل البعد الثقافي والاجتماعي، حيث أسهم في تنشيط الحياة الحضرية وتعزيز روح المواطنة والعمل الجماعي، وقد برهنت هذه التظاهرة مرة أخرى على قدرة الرياضة على جمع مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية حول قيم إيجابية مشتركة تتمثل في الاحترام والتعاون والمنافسة الشريفة". بدوره، قال الطفل المشارك، مهدي بوكروحة، والمدربة ليليا بوغنبوز، مع الرياضي رؤوف بوعشة، الذين أجمعوا على الأهداف الرياضية والاجتماعية للمهرجان، والذي من خلاله انفتحوا على رياضات أشمل وحاولوا تقريبها من الجمهور، خاصة ونحن في فصل الصيف والعطلة .واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أن مهرجان الجزائر للرياضات أصبح موعداً سنوياً ثابتاً في العاصمة، ومنصة لترسيخ مفهوم الرياضة للجميع، وتعزيز نمط حياة صحي يقوم على النشاط البدني والاندماج الاجتماعي.
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حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة

13:13 GMT 21.06.2026
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
حصري
شهدت الجزائر العاصمة، خلال شهر يونيو/ حزيران، تنظيم الطبعة الثالثة من مهرجان الجزائر للرياضات، في تظاهرة رياضية ومجتمعية واسعة تهدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة النشاط البدني وترسيخ دور الرياضة كأداة لدعم الصحة العامة والتماسك الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.
وأقيمت فعاليات هذه النسخة خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو تحت شعار "البهجة تجمعنا"، حيث توزعت الأنشطة على عدد من الفضاءات العمومية والحدائق والمواقع الترفيهية في مختلف مناطق العاصمة، فيما تميز البرنامج بتنوع كبير في الأنشطة الموجهة للأطفال والشباب والعائلات، حيث شملت الفعاليات الرياضات الجماعية والفردية، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية والورشات التحسيسية المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية.
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
© Sputnik . Djahida Ramdani
كما شهد المهرجان إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث تحولت العديد من المواقع المستضيفة إلى فضاءات حيوية للنشاط والتفاعل، مما منح سكان العاصمة فرصة لاكتشاف رياضات جديدة وممارسة أنشطة مجانية في أجواء احتفالية، كما أسهم المهرجان في إبراز أهمية الفضاءات العمومية كأماكن للحياة والنشاط والتواصل بين المواطنين.
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
© Sputnik . Djahida Ramdani
وفي السياق ذاته، قال عدد من المشاركين من بينهم، حمزة بن ديب: إن "الحدث شكل مناسبة لتشجيع العائلات على تبني نمط حياة أكثر نشاطا، خاصة في ظل التحديات الصحية المرتبطة بقلة الحركة وانتشار السلوكيات غير الصحية ، كما أتاح للشباب فرصة إبراز مواهبهم الرياضية والتعرف على مختلف النوادي والجمعيات الناشطة في المجال الرياضي".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأضاف: "لم يقتصر أثر المهرجان على الجانب الرياضي فقط، بل امتد ليشمل البعد الثقافي والاجتماعي، حيث أسهم في تنشيط الحياة الحضرية وتعزيز روح المواطنة والعمل الجماعي، وقد برهنت هذه التظاهرة مرة أخرى على قدرة الرياضة على جمع مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية حول قيم إيجابية مشتركة تتمثل في الاحترام والتعاون والمنافسة الشريفة".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
© Sputnik . Djahida Ramdani
بدوره، قال الطفل المشارك، مهدي بوكروحة، والمدربة ليليا بوغنبوز، مع الرياضي رؤوف بوعشة، الذين أجمعوا على الأهداف الرياضية والاجتماعية للمهرجان، والذي من خلاله انفتحوا على رياضات أشمل وحاولوا تقريبها من الجمهور، خاصة ونحن في فصل الصيف والعطلة .
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
مهرجان الجزائر للرياضات 2026.. احتفال بالحركة والحياة في قلب العاصمة
© Sputnik . Djahida Ramdani
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أن مهرجان الجزائر للرياضات أصبح موعداً سنوياً ثابتاً في العاصمة، ومنصة لترسيخ مفهوم الرياضة للجميع، وتعزيز نمط حياة صحي يقوم على النشاط البدني والاندماج الاجتماعي.
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