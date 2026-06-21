هانيا الحمامي... مصرية تعتلي عرش الاسكواش العالمي
© Photo / Unsplash/ Thomas Park رياضة الاسكواش
© Photo / Unsplash/ Thomas Park
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توجت المصرية، هانيا الحمامي، بلقب نهائيات الجولة العالمية للاسكواش (PSA) للمرة الثانية في مسيرتها، بعد فوزها على الماليزية، سيفاسانغاري سوبرامانيام، في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.
وحسمت المصنفة الأولى عالميا المواجهة بنتيجة 3-1، لتؤكد هيمنتها على صدارة التصنيف العالمي التي ضمنت الاحتفاظ بها قبل النهائي.
Egyptian queen 👸 is back.. 🚨🚨🏆🏆🥇 The world’s No. 1 squash player, Hania El Hammamy, has won the PSA World Tour Finals title for the second time in her career after defeating Malaysia’s Sivasangari Subramaniam 3–1 in the championship match held in Paris, France.— Maher 👽Mars🚀Maga👽 تحيا مصر 💙 (@Maherluv) June 21, 2026
With this… pic.twitter.com/M0RwuTb7zr
وأعربت الحمامي عن فخرها بالإنجاز، مشيرة إلى الفارق بين تتويجها الأول عام 2020 وتتويجها الحالي وهي على قمة التصنيف العالمي.
🇵🇪El peruano Diego Elías se convirtió en el primer jugador sudamericano en conquistar las Finales del Tour PSA de Squash, luego de vencer a Paul Coll en la definición disputada en París. El triunfo por 3-1 (7-11, 11-4, 11-6, 11-9) en 82 minutos cerró una temporada histórica para… pic.twitter.com/dtNIhyyTRb— Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) June 20, 2026
وفي منافسات الرجال، أحرز البيروفي، دييغو إلياس، لقب البطولة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول في المباراة النهائية.
واستضافت باريس البطولة الختامية للجولة العالمية للمرة الأولى، في خطوة تمهد لظهور رياضة الاسكواش ضمن دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.