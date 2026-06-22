البحرية الإسرائيلية تقول إنها أحبطت محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترقب لإجراء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران وإمريكا في سويسرا.. واجتماعات في القاهرة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260622/البحرية-الإسرائيلية-تقول-إنها-أحبطت-محاولة-تسلل-دراجة-مائية-من-جهة-الأردن-1114608991.html
البحرية الإسرائيلية تقول إنها أحبطت محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن
البحرية الإسرائيلية تقول إنها أحبطت محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن
سبوتنيك عربي
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن البحرية الإسرائيلية أحبطت قبل نحو أسبوعين محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن إلى منطقة الفنادق بمدينة إيلات... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T21:59+0000
2026-06-22T21:59+0000
العالم
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebda6fbe39dfe8ea25965573502191ce.jpg
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "البحرية تمكنت من إحباط قبل نحو أسبوعين محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن إلى منطقة الفنادق في إيلات، على البحر الأحمر".في الوقت نفسه، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "جنود سلاح البحرية الإسرائيلي أطلقوا النار باتجاهها، فعادت أدراجها نحو الأردن"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل أن يكون الأمر اختبارا لمدى يقظة البحرية الإسرائيلية من جانب الحوثيين، تمهيدا لحدث تسلل محتمل".من جهته، أمر قائد القوات البحرية الإسرائيلية برفع مستوى التأهب في منطقة إيلات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق مناورات غدا في خليج إيلات، حسبما ذكرت القناة.يأتي هذا في وقت كان قد حذر فيه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" دافيد زيني من أن هجوما كالسابع من تشرين الأول/أكتوبر قد يحدث في إيلات، وأمر بوضع المدينة على رأس قائمة الأولويات تحسبا لأي هجوم محتمل.
https://sarabic.ae/20260622/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-سباعي-أبو-حسنة-ويقول-إنه-أحد-عناصر-قوات-النخبة-لحماس-في-غزة-1114603885.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548799_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_81da770febd80cb947b4a05c30b7c0de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الأردن
العالم, أخبار الأردن

البحرية الإسرائيلية تقول إنها أحبطت محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن

21:59 GMT 22.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها
 الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن البحرية الإسرائيلية أحبطت قبل نحو أسبوعين محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن إلى منطقة الفنادق بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "البحرية تمكنت من إحباط قبل نحو أسبوعين محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن إلى منطقة الفنادق في إيلات، على البحر الأحمر".
وأفادت القناة، وفقًا لما سمح الرقيب العسكري الإسرائيلي بنشره، فإنه "يجري التحقيق فيما إذا كانت الدراجة مسيرة عن بعد وما إذا كان الهدف منها اختبار درجة اليقظة لدى القوات الإسرائيلية في المنطقة، وأن التحقيق جرى بالتعاون مع الجانب الأردني".
في الوقت نفسه، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "جنود سلاح البحرية الإسرائيلي أطلقوا النار باتجاهها، فعادت أدراجها نحو الأردن"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل أن يكون الأمر اختبارا لمدى يقظة البحرية الإسرائيلية من جانب الحوثيين، تمهيدا لحدث تسلل محتمل".
من جهته، أمر قائد القوات البحرية الإسرائيلية برفع مستوى التأهب في منطقة إيلات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق مناورات غدا في خليج إيلات، حسبما ذكرت القناة.
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "سباعي أبو حسنة" ويقول إنه أحد عناصر قوات النخبة لحماس في غزة
18:22 GMT
يأتي هذا في وقت كان قد حذر فيه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" دافيد زيني من أن هجوما كالسابع من تشرين الأول/أكتوبر قد يحدث في إيلات، وأمر بوضع المدينة على رأس قائمة الأولويات تحسبا لأي هجوم محتمل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала