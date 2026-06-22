https://sarabic.ae/20260622/البحرية-الإسرائيلية-تقول-إنها-أحبطت-محاولة-تسلل-دراجة-مائية-من-جهة-الأردن-1114608991.html

البحرية الإسرائيلية تقول إنها أحبطت محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن

البحرية الإسرائيلية تقول إنها أحبطت محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن

سبوتنيك عربي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن البحرية الإسرائيلية أحبطت قبل نحو أسبوعين محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن إلى منطقة الفنادق بمدينة إيلات... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T21:59+0000

2026-06-22T21:59+0000

2026-06-22T21:59+0000

العالم

أخبار الأردن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebda6fbe39dfe8ea25965573502191ce.jpg

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "البحرية تمكنت من إحباط قبل نحو أسبوعين محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن إلى منطقة الفنادق في إيلات، على البحر الأحمر".في الوقت نفسه، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "جنود سلاح البحرية الإسرائيلي أطلقوا النار باتجاهها، فعادت أدراجها نحو الأردن"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل أن يكون الأمر اختبارا لمدى يقظة البحرية الإسرائيلية من جانب الحوثيين، تمهيدا لحدث تسلل محتمل".من جهته، أمر قائد القوات البحرية الإسرائيلية برفع مستوى التأهب في منطقة إيلات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق مناورات غدا في خليج إيلات، حسبما ذكرت القناة.يأتي هذا في وقت كان قد حذر فيه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" دافيد زيني من أن هجوما كالسابع من تشرين الأول/أكتوبر قد يحدث في إيلات، وأمر بوضع المدينة على رأس قائمة الأولويات تحسبا لأي هجوم محتمل.

https://sarabic.ae/20260622/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-سباعي-أبو-حسنة-ويقول-إنه-أحد-عناصر-قوات-النخبة-لحماس-في-غزة-1114603885.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار الأردن