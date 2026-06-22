https://sarabic.ae/20260622/البحرية-الإسرائيلية-تقول-إنها-أحبطت-محاولة-تسلل-دراجة-مائية-من-جهة-الأردن-1114608991.html
البحرية الإسرائيلية تقول إنها أحبطت محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن
البحرية الإسرائيلية تقول إنها أحبطت محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن
سبوتنيك عربي
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن البحرية الإسرائيلية أحبطت قبل نحو أسبوعين محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن إلى منطقة الفنادق بمدينة إيلات... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "البحرية تمكنت من إحباط قبل نحو أسبوعين محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن إلى منطقة الفنادق في إيلات، على البحر الأحمر".في الوقت نفسه، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "جنود سلاح البحرية الإسرائيلي أطلقوا النار باتجاهها، فعادت أدراجها نحو الأردن"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل أن يكون الأمر اختبارا لمدى يقظة البحرية الإسرائيلية من جانب الحوثيين، تمهيدا لحدث تسلل محتمل".من جهته، أمر قائد القوات البحرية الإسرائيلية برفع مستوى التأهب في منطقة إيلات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق مناورات غدا في خليج إيلات، حسبما ذكرت القناة.يأتي هذا في وقت كان قد حذر فيه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" دافيد زيني من أن هجوما كالسابع من تشرين الأول/أكتوبر قد يحدث في إيلات، وأمر بوضع المدينة على رأس قائمة الأولويات تحسبا لأي هجوم محتمل.
https://sarabic.ae/20260622/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-سباعي-أبو-حسنة-ويقول-إنه-أحد-عناصر-قوات-النخبة-لحماس-في-غزة-1114603885.html
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العالم, أخبار الأردن
البحرية الإسرائيلية تقول إنها أحبطت محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن البحرية الإسرائيلية أحبطت قبل نحو أسبوعين محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن إلى منطقة الفنادق بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "البحرية تمكنت من إحباط قبل نحو أسبوعين محاولة تسلل دراجة مائية من جهة الأردن إلى منطقة الفنادق في إيلات، على البحر الأحمر".
وأفادت القناة، وفقًا لما سمح الرقيب العسكري الإسرائيلي بنشره، فإنه "يجري التحقيق فيما إذا كانت الدراجة مسيرة عن بعد وما إذا كان الهدف منها اختبار درجة اليقظة لدى القوات الإسرائيلية في المنطقة، وأن التحقيق جرى بالتعاون مع الجانب الأردني".
في الوقت نفسه، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "جنود سلاح البحرية الإسرائيلي أطلقوا النار باتجاهها، فعادت أدراجها نحو الأردن"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل أن يكون الأمر اختبارا
لمدى يقظة البحرية الإسرائيلية من جانب الحوثيين، تمهيدا لحدث تسلل محتمل".
من جهته، أمر قائد القوات البحرية الإسرائيلية برفع مستوى التأهب في منطقة إيلات، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق مناورات غدا في خليج إيلات، حسبما ذكرت القناة.
يأتي هذا في وقت كان قد حذر فيه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" دافيد زيني من أن هجوما كالسابع من تشرين الأول/أكتوبر قد يحدث في إيلات، وأمر بوضع المدينة على رأس قائمة الأولويات تحسبا لأي هجوم محتمل.