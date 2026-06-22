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دي لا إسبرييا يفوز بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا بعد فرز 99.7% من الأصوات
دي لا إسبرييا يفوز بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا بعد فرز 99.7% من الأصوات
سبوتنيك عربي
فاز أبيلاردو دي لا إسبرييا، مرشح الحركة المحافظة اليمينية "المدافعون عن الوطن"، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا، بعد فرز 99.7% من الأصوات،... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T00:35+0000
2026-06-22T00:35+0000
كولومبيا
العالم
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وحصل دي لا إسبرييا على 49.65%، أي ما يعادل 12,931,544 صوتًا. وفي المقابل، حصل منافسه إيفان سيبيدا، مرشح الميثاق التاريخي اليساري الحاكم، على 48.7%، أي ما يعادل 12,684,994 صوتًا.ويمثل أبيلاردو دي لا إسبرييا الحركة المحافظة اليمينية "المدافعون عن الوطن"، بينما خاض إيفان سيبيدا الانتخابات ممثلًا لتحالف "الميثاق التاريخي" اليساري الحاكم، الذي يقود الحكومة الحالية في البلاد.وتركزت الحملات الانتخابية على ملفات الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والاقتصاد والتضخم والاستثمار، إلى جانب قضايا تنفيذ اتفاقات السلام والتعامل مع الجماعات المسلحة والاتجار بالمخدرات.وتعد كولومبيا واحدة من أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية، وتلعب دورًا إقليميًا مهمًا في القضايا الأمنية والسياسية، كما ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية متسارعة بين الحكومات اليسارية والمحافظة.
https://sarabic.ae/20260106/كولومبيا-تؤكد-استمرار-التعاون-مع-الولايات-المتحدة-في-مكافحة-تهريب-المخدرات-1108950525.html
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كولومبيا, العالم
كولومبيا, العالم

دي لا إسبرييا يفوز بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا بعد فرز 99.7% من الأصوات

00:35 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Santiago SaldarriagaBoleta de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Colombia.
Boleta de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Colombia. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Santiago Saldarriaga
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فاز أبيلاردو دي لا إسبرييا، مرشح الحركة المحافظة اليمينية "المدافعون عن الوطن"، بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا، بعد فرز 99.7% من الأصوات، وفقًا لما بثه المجلس الانتخابي الوطني.
وحصل دي لا إسبرييا على 49.65%، أي ما يعادل 12,931,544 صوتًا. وفي المقابل، حصل منافسه إيفان سيبيدا، مرشح الميثاق التاريخي اليساري الحاكم، على 48.7%، أي ما يعادل 12,684,994 صوتًا.
تُجرى الانتخابات الرئاسية في كولومبيا على جولتين إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى. وجاءت الجولة الثانية وسط استقطاب سياسي حاد بين التيار اليساري الحاكم والقوى المحافظة واليمينية.
ويمثل أبيلاردو دي لا إسبرييا الحركة المحافظة اليمينية "المدافعون عن الوطن"، بينما خاض إيفان سيبيدا الانتخابات ممثلًا لتحالف "الميثاق التاريخي" اليساري الحاكم، الذي يقود الحكومة الحالية في البلاد.
وتركزت الحملات الانتخابية على ملفات الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والاقتصاد والتضخم والاستثمار، إلى جانب قضايا تنفيذ اتفاقات السلام والتعامل مع الجماعات المسلحة والاتجار بالمخدرات.
تقف الشرطة حراسة خارج مستشفى ميديسينترو، حيث يتلقى السيناتور الكولومبي والمرشح الرئاسي، ميغيل أوريبي، العلاج بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا، كولومبيا، 7 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
كولومبيا تؤكد استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة تهريب المخدرات
6 يناير, 05:19 GMT
وتعد كولومبيا واحدة من أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية، وتلعب دورًا إقليميًا مهمًا في القضايا الأمنية والسياسية، كما ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية متسارعة بين الحكومات اليسارية والمحافظة.
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