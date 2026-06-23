https://sarabic.ae/20260623/الحكم-بالسجن-المؤبد-على-رقيب-بالجيش-الأمريكي-بعد-إدانته-بمحاولة-قتل-جنود-1114642188.html

الحكم بالسجن المؤبد على رقيب بالجيش الأمريكي بعد إدانته بمحاولة قتل جنود

الحكم بالسجن المؤبد على رقيب بالجيش الأمريكي بعد إدانته بمحاولة قتل جنود

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الأمريكية الحكم على رقيب في الجيش الأمريكي بالسجن المؤبد، بعد إدانته بمحاولة قتل جنود في قاعدة فورت ستيوارت بولاية جورجيا العام الماضي. 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T21:57+0000

2026-06-23T21:57+0000

2026-06-23T21:57+0000

الجيش الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وذكر مكتب الادعاء العسكري الخاص التابع للجيش الأمريكي، في بيان صدر الثلاثاء، أن الرقيب كوينيليوس إس. رادفورد، الذي أدانه قاضٍ عسكري الأسبوع الماضي بمحاولة قتل خمسة جنود وخطيبته، حُكم عليه بستة أحكام متتالية بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.وأضاف البيان أن رادفورد جُرّد من رتبته العسكرية وخُفّض إلى أدنى رتبة (E-1)، كما حُرم من جميع الرواتب والمخصصات العسكرية، وصدر بحقه قرار بالفصل المشين من الخدمة.وكانت قاعدة فورت ستيوارت، إحدى أكبر المنشآت العسكرية التابعة للجيش الأمريكي في ولاية جورجيا، قد شهدت في أغسطس 2025 حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة أربعة جنود وخطيبة رادفورد آنذاك. ووفق السلطات، نجا جميع المصابين من الحادث رغم تعرضهم لإصابات متفاوتة.

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