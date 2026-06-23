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هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
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بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
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عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
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بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
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روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
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00:30 GMT
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بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
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مساحة حرة
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الحدث من سبوتنيك
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روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20260623/الحكم-بالسجن-المؤبد-على-رقيب-بالجيش-الأمريكي-بعد-إدانته-بمحاولة-قتل-جنود-1114642188.html
الحكم بالسجن المؤبد على رقيب بالجيش الأمريكي بعد إدانته بمحاولة قتل جنود
الحكم بالسجن المؤبد على رقيب بالجيش الأمريكي بعد إدانته بمحاولة قتل جنود
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأمريكية الحكم على رقيب في الجيش الأمريكي بالسجن المؤبد، بعد إدانته بمحاولة قتل جنود في قاعدة فورت ستيوارت بولاية جورجيا العام الماضي. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T21:57+0000
2026-06-23T21:57+0000
الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وذكر مكتب الادعاء العسكري الخاص التابع للجيش الأمريكي، في بيان صدر الثلاثاء، أن الرقيب كوينيليوس إس. رادفورد، الذي أدانه قاضٍ عسكري الأسبوع الماضي بمحاولة قتل خمسة جنود وخطيبته، حُكم عليه بستة أحكام متتالية بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.وأضاف البيان أن رادفورد جُرّد من رتبته العسكرية وخُفّض إلى أدنى رتبة (E-1)، كما حُرم من جميع الرواتب والمخصصات العسكرية، وصدر بحقه قرار بالفصل المشين من الخدمة.وكانت قاعدة فورت ستيوارت، إحدى أكبر المنشآت العسكرية التابعة للجيش الأمريكي في ولاية جورجيا، قد شهدت في أغسطس 2025 حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة أربعة جنود وخطيبة رادفورد آنذاك. ووفق السلطات، نجا جميع المصابين من الحادث رغم تعرضهم لإصابات متفاوتة.
https://sarabic.ae/20260617/الجيش-الأمريكي-مقتل-شخص-في-عملية-ضد-مهربي-مخدرات-في-المحيط-الهادئ-1114420384.html
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الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الحكم بالسجن المؤبد على رقيب بالجيش الأمريكي بعد إدانته بمحاولة قتل جنود

21:57 GMT 23.06.2026
© AP Photo / Chris Sewardجنود في الجيش الأمريكي
جنود في الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Chris Seward
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أعلنت السلطات الأمريكية الحكم على رقيب في الجيش الأمريكي بالسجن المؤبد، بعد إدانته بمحاولة قتل جنود في قاعدة فورت ستيوارت بولاية جورجيا العام الماضي.
وذكر مكتب الادعاء العسكري الخاص التابع للجيش الأمريكي، في بيان صدر الثلاثاء، أن الرقيب كوينيليوس إس. رادفورد، الذي أدانه قاضٍ عسكري الأسبوع الماضي بمحاولة قتل خمسة جنود وخطيبته، حُكم عليه بستة أحكام متتالية بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.
وأضاف البيان أن رادفورد جُرّد من رتبته العسكرية وخُفّض إلى أدنى رتبة (E-1)، كما حُرم من جميع الرواتب والمخصصات العسكرية، وصدر بحقه قرار بالفصل المشين من الخدمة.
بحارة عسكريون أمريكيون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
الجيش الأمريكي: مقتل شخص في عملية ضد "مهربي مخدرات" في المحيط الهادئ
17 يونيو, 05:24 GMT
وكانت قاعدة فورت ستيوارت، إحدى أكبر المنشآت العسكرية التابعة للجيش الأمريكي في ولاية جورجيا، قد شهدت في أغسطس 2025 حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة أربعة جنود وخطيبة رادفورد آنذاك. ووفق السلطات، نجا جميع المصابين من الحادث رغم تعرضهم لإصابات متفاوتة.
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