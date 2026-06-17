https://sarabic.ae/20260617/الجيش-الأمريكي-مقتل-شخص-في-عملية-ضد-مهربي-مخدرات-في-المحيط-الهادئ-1114420384.html
الجيش الأمريكي: مقتل شخص في عملية ضد "مهربي مخدرات" في المحيط الهادئ
الجيش الأمريكي: مقتل شخص في عملية ضد "مهربي مخدرات" في المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أفادت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، أن القوات وجهت ضربة لسفينة يشتبه في أنها تابعة لمهربي مخدرات في المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص واحد. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T05:24+0000
2026-06-17T05:24+0000
2026-06-17T05:24+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان القيادة: "بيانات الاستخبارات أكدت أن السفينة كانت تسير عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ، وكانت تشارك في عمليات نقل المواد المخدرة".أشار البيان إلى أن "الضربة أسفرت عن مقتل أحد تجار المخدرات ، بينما نجا رجلان آخران".وبدأت الولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات، أسفرت هذه العمليات منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقارب 150 شخصًا وتدمير عشرات القوارب.وأثارت هذه الضربات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوقية، الذين شككوا في الأسس القانونية لاستخدام القوة وطالبوا بمزيد من الشفافية بشأن الأدلة التي تثبت تورط القوارب المستهدفة في أنشطة تهريب المخدرات.مقتل 3 أشخاص في ضربة نفذها الجيش الأمريكي شرق المحيط الهادي
https://sarabic.ae/20260506/قتلى-إثر-هجوم-أمريكي-على-سفينة-يشتبه-بتهريبها-المخدرات-1113153429.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي: مقتل شخص في عملية ضد "مهربي مخدرات" في المحيط الهادئ
أفادت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، أن القوات وجهت ضربة لسفينة يشتبه في أنها تابعة لمهربي مخدرات في المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.
وجاء في بيان القيادة: "بيانات الاستخبارات أكدت أن السفينة كانت تسير عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ، وكانت تشارك في عمليات نقل المواد المخدرة".
أشار البيان إلى أن "الضربة أسفرت عن مقتل أحد تجار المخدرات ، بينما نجا رجلان آخران".
وبدأت الولايات المتحدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. ووفقًا للبيانات، أسفرت هذه العمليات منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقارب 150 شخصًا وتدمير عشرات القوارب.
وأثارت هذه الضربات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس
ومنظمات حقوقية، الذين شككوا في الأسس القانونية لاستخدام القوة وطالبوا بمزيد من الشفافية بشأن الأدلة التي تثبت تورط القوارب المستهدفة في أنشطة تهريب المخدرات.