مقتل 3 أشخاص في ضربة نفذها الجيش الأمريكي شرق المحيط الهادي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260416/مقتل-3-أشخاص-في-ضربة-نفذها-الجيش-الأمريكي-شرق-المحيط-الهادي--1112600541.html
مقتل 3 أشخاص في ضربة نفذها الجيش الأمريكي شرق المحيط الهادي
مقتل 3 أشخاص في ضربة نفذها الجيش الأمريكي شرق المحيط الهادي
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أنه شن ضربة على سفينة في شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T03:25+0000
2026-04-16T03:27+0000
المحيط الهادي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الجيش الامريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101350/92/1013509272_0:186:3600:2211_1920x0_80_0_0_ee782c16a5e35169ceddeff15868ed41.jpg
وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان: "في 15 أبريل/نيسان، وبناءً على توجيهات قائد القيادة الجنوبية الجنرال فرانسيس إل. دونوفان، نفذت قوة المهام المشتركة "الرمح الجنوبي" ضربة قتالية مميتة ضد سفينة تُشغّلها منظمات مصنفة إرهابية".وأضاف البيان أن "المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفينة كانت تتحرك عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكانت منخرطة في عمليات تهريب مخدرات".وأشارت القيادة الجنوبية إلى مقتل ثلاثة من "الإرهابيين المتورطين في تهريب المخدرات" خلال الهجوم، دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات العسكرية الأمريكية.وخلال الأشهر القليلة الماضية، استخدمت الولايات المتحدة القوات المسلحة عدة مرات لتدمير قوارب يُزعم أنها تنقل مخدرات. وتقول السلطات الأمريكية إن هذه العمليات تهدف إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.ولم تقتصر هذه العمليات على المحيط الهادئ، إذ نفذت الولايات المتحدة هجمات على سفن في البحر الكاريبي أيضًا، ما أدى، إلى تصاعد التوتر مع فنزويلا. وبلغ ذلك ذروته، باحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وقصف العاصمة كراكاس.وتعتبر السلطات الفنزويلية أن هدف الهجمات الأمريكية هو السيطرة على النفط والموارد المعدنية. وقال وزير الخارجية إيفان خيل بينتو إن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين.من جهتها، أعربت روسيا عن قلقها العميق إزاء ما جرى، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفنزويلي ودعمها لمسار كاراكاس في الدفاع عن مصالحها الوطنية. ووصفت موسكو احتجاز مادورو بأنه انتهاك غير مقبول لسيادة الدولة، داعية القيادة الأمريكية إلى الإفراج عن الرئيس الفنزويلي وزوجته.
https://sarabic.ae/20260206/الجيش-الأمريكي-قتيلان-في-ضربة-على-سفينة-يشتبه-في-نقلها-للمخدرات-شرق-المحيط-الهادي-1110040598.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101350/92/1013509272_204:0:3397:2395_1920x0_80_0_0_fcec991a0748fb7fc3cddf9e1f85f886.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المحيط الهادي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الجيش الامريكي
المحيط الهادي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الجيش الامريكي

مقتل 3 أشخاص في ضربة نفذها الجيش الأمريكي شرق المحيط الهادي

03:25 GMT 16.04.2026 (تم التحديث: 03:27 GMT 16.04.2026)
© AFP 2023مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أنه شن ضربة على سفينة في شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان: "في 15 أبريل/نيسان، وبناءً على توجيهات قائد القيادة الجنوبية الجنرال فرانسيس إل. دونوفان، نفذت قوة المهام المشتركة “الرمح الجنوبي” ضربة قتالية مميتة ضد سفينة تُشغّلها منظمات مصنفة إرهابية".
وأضاف البيان أن "المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفينة كانت تتحرك عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكانت منخرطة في عمليات تهريب مخدرات".
وأشارت القيادة الجنوبية إلى مقتل ثلاثة من “الإرهابيين المتورطين في تهريب المخدرات” خلال الهجوم، دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات العسكرية الأمريكية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، استخدمت الولايات المتحدة القوات المسلحة عدة مرات لتدمير قوارب يُزعم أنها تنقل مخدرات. وتقول السلطات الأمريكية إن هذه العمليات تهدف إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.
Sailors prepare an F/A-18F Super Hornet fighter jet, attached to the “Diamondbacks” of Strike Fighter Squadron (VFA) 102, to launch from the flight deck of aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN 76) during flight operations in the Arabian Sea, July 8. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
الجيش الأمريكي: قتيلان في ضربة على سفينة يشتبه في نقلها للمخدرات شرق المحيط الهادي
6 فبراير, 03:21 GMT
ولم تقتصر هذه العمليات على المحيط الهادئ، إذ نفذت الولايات المتحدة هجمات على سفن في البحر الكاريبي أيضًا، ما أدى، إلى تصاعد التوتر مع فنزويلا. وبلغ ذلك ذروته، باحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وقصف العاصمة كراكاس.
وتعتبر السلطات الفنزويلية أن هدف الهجمات الأمريكية هو السيطرة على النفط والموارد المعدنية. وقال وزير الخارجية إيفان خيل بينتو إن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين.
من جهتها، أعربت روسيا عن قلقها العميق إزاء ما جرى، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفنزويلي ودعمها لمسار كاراكاس في الدفاع عن مصالحها الوطنية. ووصفت موسكو احتجاز مادورو بأنه انتهاك غير مقبول لسيادة الدولة، داعية القيادة الأمريكية إلى الإفراج عن الرئيس الفنزويلي وزوجته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала