الجيش الأمريكي يقتل 4 أشخاص في غارة على سفينة يشتبه في قيامها بنقل مخدرات بالمحيط الهادي
قال الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه قتل أربعة أشخاص في غارة على سفينة يُشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات في المياه الدولية في شرق المحيط الهادي
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
المحيط الهادي
الكاريبي
وذكر الجيش في بيان على موقع "إكس": "أكدت معلومات المخابرات أن السفينة كانت تحمل مخدرات وتبحر عبر طريق معروف لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي".ومنذ أوائل سبتمبر/أيلول، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عدد من الضربات، استهدفت سفنا يزعم أنها تتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، دمرت هذه الضربات نحو 20 سفينة وأسفرت عن مقتل 76 شخصا على الأقل، ولم يقدم المصدر في البنتاغون مزيدا من التفاصيل حول العملية الأخيرة، بحسب التقرير.وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارا وتكرارا لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يزعم أنها كانت تنقل المخدرات، وتزعم السلطات أن هذه العمليات تنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.
00:20 GMT 05.12.2025 (تم التحديث: 00:44 GMT 05.12.2025)
قال الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه قتل أربعة أشخاص في غارة على سفينة يُشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات في المياه الدولية في شرق المحيط الهادي
وذكر الجيش في بيان على موقع "إكس": "أكدت معلومات المخابرات أن السفينة كانت تحمل مخدرات وتبحر عبر طريق معروف لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي".
ومنذ أوائل سبتمبر/أيلول، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عدد من الضربات، استهدفت سفنا يزعم أنها تتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، دمرت هذه الضربات نحو 20 سفينة وأسفرت عن مقتل 76 شخصا على الأقل، ولم يقدم المصدر في البنتاغون مزيدا من التفاصيل حول العملية الأخيرة، بحسب التقرير.
وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية
مرارا وتكرارا لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يزعم أنها كانت تنقل المخدرات، وتزعم السلطات أن هذه العمليات تنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.