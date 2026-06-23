https://sarabic.ae/20260623/روسيا-وباكستان-تعقدان-الجولة-الثانية-عشرة-من-محادثات-مكافحة-الإرهاب-1114640822.html
روسيا وباكستان تعقدان الجولة الثانية عشرة من محادثات مكافحة الإرهاب
روسيا وباكستان تعقدان الجولة الثانية عشرة من محادثات مكافحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وباكستان عقدتا الجولة الثانية عشرة من المحادثات الخاصة بفريق العمل المشترك المعني بمكافحة الإرهاب... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T19:46+0000
2026-06-23T19:46+0000
2026-06-23T19:46+0000
روسيا
العالم
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وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الباكستانية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "عُقدت الجولة الثانية عشرة لفريق العمل الروسي الباكستاني المشترك المعني بمكافحة الإرهاب الدولي في إسلام آباد في 23 حزيران/يونيو 2026.وستُعقد الجولة التالية من المباحثات عام 2027 في موسكوـ وفقا للبيان.
https://sarabic.ae/20260623/رئيس-وزراء-باكستان-بعض-الجهات-حول-العالم-تسعى-لتقويض-اتفاق-السلام-بين-واشنطن-وطهران-1114639131.html
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روسيا, العالم
روسيا وباكستان تعقدان الجولة الثانية عشرة من محادثات مكافحة الإرهاب
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وباكستان عقدتا الجولة الثانية عشرة من المحادثات الخاصة بفريق العمل المشترك المعني بمكافحة الإرهاب الدولي.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الباكستانية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "عُقدت الجولة الثانية عشرة لفريق العمل الروسي الباكستاني المشترك المعني بمكافحة الإرهاب الدولي في إسلام آباد في 23 حزيران/يونيو 2026.
وأضاف البيان، أنه "ركزت المناقشات على التهديدات الإرهابية الإقليمية، وبشكل خاص على الإرهاب المنطلق من أفغانستان والمخاطر التي يشكلها على الدول المجاورة... والأمن الإقليمي".
وأُشارت الوزارة في بيانها إلى أن الوفد الروسي كان برئاسة نائب وزير الخارجية دميتري ليوبينسكي، بينما ترأس الجانب الباكستاني نظيره خالد جمالي.
وستُعقد الجولة التالية من المباحثات عام 2027 في موسكوـ وفقا للبيان.