https://sarabic.ae/20260623/روسيا-وباكستان-تعقدان-الجولة-الثانية-عشرة-من-محادثات-مكافحة-الإرهاب-1114640822.html

روسيا وباكستان تعقدان الجولة الثانية عشرة من محادثات مكافحة الإرهاب

روسيا وباكستان تعقدان الجولة الثانية عشرة من محادثات مكافحة الإرهاب

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وباكستان عقدتا الجولة الثانية عشرة من المحادثات الخاصة بفريق العمل المشترك المعني بمكافحة الإرهاب... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T19:46+0000

2026-06-23T19:46+0000

2026-06-23T19:46+0000

روسيا

العالم

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وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الباكستانية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "عُقدت الجولة الثانية عشرة لفريق العمل الروسي الباكستاني المشترك المعني بمكافحة الإرهاب الدولي في إسلام آباد في 23 حزيران/يونيو 2026.وستُعقد الجولة التالية من المباحثات عام 2027 في موسكوـ وفقا للبيان.

https://sarabic.ae/20260623/رئيس-وزراء-باكستان-بعض-الجهات-حول-العالم-تسعى-لتقويض-اتفاق-السلام-بين-واشنطن-وطهران-1114639131.html

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