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روسيا وباكستان تعقدان الجولة الثانية عشرة من محادثات مكافحة الإرهاب
روسيا وباكستان تعقدان الجولة الثانية عشرة من محادثات مكافحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وباكستان عقدتا الجولة الثانية عشرة من المحادثات الخاصة بفريق العمل المشترك المعني بمكافحة الإرهاب... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T19:46+0000
2026-06-23T19:46+0000
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وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الباكستانية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "عُقدت الجولة الثانية عشرة لفريق العمل الروسي الباكستاني المشترك المعني بمكافحة الإرهاب الدولي في إسلام آباد في 23 حزيران/يونيو 2026.وستُعقد الجولة التالية من المباحثات عام 2027 في موسكوـ وفقا للبيان.
https://sarabic.ae/20260623/رئيس-وزراء-باكستان-بعض-الجهات-حول-العالم-تسعى-لتقويض-اتفاق-السلام-بين-واشنطن-وطهران-1114639131.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا وباكستان تعقدان الجولة الثانية عشرة من محادثات مكافحة الإرهاب

19:46 GMT 23.06.2026
© REUTERS Akhtar Soomroوقوف ضباط الشرطة عند نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى فندق سيرينا في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد
وقوف ضباط الشرطة عند نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى فندق سيرينا في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© REUTERS Akhtar Soomro
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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وباكستان عقدتا الجولة الثانية عشرة من المحادثات الخاصة بفريق العمل المشترك المعني بمكافحة الإرهاب الدولي.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الباكستانية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "عُقدت الجولة الثانية عشرة لفريق العمل الروسي الباكستاني المشترك المعني بمكافحة الإرهاب الدولي في إسلام آباد في 23 حزيران/يونيو 2026.

وأضاف البيان، أنه "ركزت المناقشات على التهديدات الإرهابية الإقليمية، وبشكل خاص على الإرهاب المنطلق من أفغانستان والمخاطر التي يشكلها على الدول المجاورة... والأمن الإقليمي".

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وأُشارت الوزارة في بيانها إلى أن الوفد الروسي كان برئاسة نائب وزير الخارجية دميتري ليوبينسكي، بينما ترأس الجانب الباكستاني نظيره خالد جمالي.

وستُعقد الجولة التالية من المباحثات عام 2027 في موسكوـ وفقا للبيان.
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