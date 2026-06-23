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علماء روس يحولون قشور الصنوبر إلى وسيلة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية
علماء روس يحولون قشور الصنوبر إلى وسيلة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية
سبوتنيك عربي
اقترح باحثون في جامعة تيومين الروسية استخدام "البيو‑فحم" المستخرج من قشور الصنوبر كإضافة إلى البتموس المستخدم في البيوت المحمية. وتقول الدراسة إن هذه الخطوة قد... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T14:58+0000
2026-06-23T14:58+0000
مجتمع
علوم
روسيا
جامعات روسية
أخبار الأبحاث العلمية
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واقترحو تقليل الاعتماد على البتموس في الزراعة المحمية عبر استبدال جزء منه ببيو‑فحم مصنوع من قشور الصنوبر. ووفقًا للباحثين، فإن هذه الإضافة لا تقتصر على تحسين جودة الركيزة الزراعية، بل تساعد أيضًا في إعادة تدوير مخلفات صناعية كانت تمثل عبئًا بيئيًا على منشآت معالجة الصنوبر في غرب سيبيريا.ونُشرت نتائج الدراسة في "نشرة معهد التربة باسم ف. ف. دوكوشاييف"، حيث ركز الفريق على قياس تأثير نوعين من البيو‑فحم المصنوع من قشور الصنوبر: الأول ناتج عن التحلل الحراري البطيء، والثاني تمت معالجته لاحقًا ببخار الماء لزيادة فعاليته.نتائج التجاربأجرى الباحثون التجارب في ظروف مخبرية باستخدام "الميكروجرين" من الجرجير كنبات نموذجي. وأظهرت النتائج أن إضافة البيو‑فحم المطحون والمفعّل بنسبة تتراوح بين 10 و20% من حجم الركيزة أدت إلى تحسن واضح في المحتوى الغذائي، خصوصًا الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم.وأكد الباحث، قسطنطين بونوماريف، أن الفريق لم يكتفِ بدراسة القيمة الغذائية للبيو‑فحم، بل فحص أيضًا مدى سلامته البيئية. وأظهرت التحاليل أن المواد المدروسة لا تحتوي على مستويات خطرة من المعادن الثقيلة أو العناصر الضارة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في خلطات البتموس الزراعية.وأضاف أن البنية المسامية للبيو‑فحم، إلى جانب خصائصه القلوية، تجعله قادرًا على العمل كمادة ماصّة تساعد في تنظيم حموضة الركائز العضوية، وهو أمر مهم لأن كثيرًا من خلطات البتموس تكون حمضية بطبيعتها.طريقة الإنتاجبحسب الدراسة، جرى إنتاج البيو‑فحم من قشور الصنوبر عبر التحلل الحراري البطيء عند درجات حرارة تتراوح بين 600 و1000 درجة مئوية. ويؤكد الباحثون أن هذا المنتج لا يحتوي على آفات أو مسببات مرضية أو بذور أعشاب ضارة، ما يمنحه أفضلية إضافية في الاستخدام الزراعي.ورغم النتائج المشجعة، أوضح العلماء أن التجربة أُجريت في المختبر ولم تُختبر بعد على نطاق تجاري واسع. لذلك، لا بد من تنفيذ تجارب ميدانية في البيوت المحمية الكبيرة، خصوصًا على محاصيل مثل الطماطم والخيار والفلفل، قبل اعتماد الإضافة بشكل كامل.كما أشار الباحثون إلى أن نسبة البيو‑فحم المناسبة قد تختلف من محصول إلى آخر، لأن الزيادة الكبيرة في نسبة الكربون إلى النيتروجين قد تؤثر في توفر النيتروجين للنباتات، وهو عنصر أساسي للنمو، وإذا أثبتت التجارب الحقلية المستقبلية فعاليتها، فقد تصبح هذه التقنية خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا واعدًا للبيوت المحمية والمزارع التجارية على حد سواء.
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علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية
علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية

علماء روس يحولون قشور الصنوبر إلى وسيلة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية

14:58 GMT 23.06.2026
© Photo / Wikipediaأشجار الصنوبر الأصفر الغربية
أشجار الصنوبر الأصفر الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Photo / Wikipedia
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اقترح باحثون في جامعة تيومين الروسية استخدام "البيو‑فحم" المستخرج من قشور الصنوبر كإضافة إلى البتموس المستخدم في البيوت المحمية. وتقول الدراسة إن هذه الخطوة قد ترفع خصوبة الركائز الزراعية وتزيد محتوى العناصر الغذائية، مع توفير حل عملي للتخلص من مخلفات صناعة تقشير الصنوبر في غرب سيبيريا.
واقترحو تقليل الاعتماد على البتموس في الزراعة المحمية عبر استبدال جزء منه ببيو‑فحم مصنوع من قشور الصنوبر. ووفقًا للباحثين، فإن هذه الإضافة لا تقتصر على تحسين جودة الركيزة الزراعية، بل تساعد أيضًا في إعادة تدوير مخلفات صناعية كانت تمثل عبئًا بيئيًا على منشآت معالجة الصنوبر في غرب سيبيريا.
ونُشرت نتائج الدراسة في "نشرة معهد التربة باسم ف. ف. دوكوشاييف"، حيث ركز الفريق على قياس تأثير نوعين من البيو‑فحم المصنوع من قشور الصنوبر: الأول ناتج عن التحلل الحراري البطيء، والثاني تمت معالجته لاحقًا ببخار الماء لزيادة فعاليته.

نتائج التجارب

أجرى الباحثون التجارب في ظروف مخبرية باستخدام "الميكروجرين" من الجرجير كنبات نموذجي. وأظهرت النتائج أن إضافة البيو‑فحم المطحون والمفعّل بنسبة تتراوح بين 10 و20% من حجم الركيزة أدت إلى تحسن واضح في المحتوى الغذائي، خصوصًا الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم.

كما بيّنت الباحثة، آليا درياجينا، أن هذه النسبة رفعت تركيز العناصر الكبرى الأساسية في الركيزة من مرة ونصف إلى ست مرات، وهو ما يشير إلى قدرة البيو‑فحم على تحسين الخصوبة الزراعية بشكل ملحوظ. لكن الباحثين شددوا في الوقت نفسه على أن الجرعات العالية قد تحتاج إلى ضبط دقيق وفق نوع المحصول وطريقة الزراعة.

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وأكد الباحث، قسطنطين بونوماريف، أن الفريق لم يكتفِ بدراسة القيمة الغذائية للبيو‑فحم، بل فحص أيضًا مدى سلامته البيئية. وأظهرت التحاليل أن المواد المدروسة لا تحتوي على مستويات خطرة من المعادن الثقيلة أو العناصر الضارة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في خلطات البتموس الزراعية.
وأضاف أن البنية المسامية للبيو‑فحم، إلى جانب خصائصه القلوية، تجعله قادرًا على العمل كمادة ماصّة تساعد في تنظيم حموضة الركائز العضوية، وهو أمر مهم لأن كثيرًا من خلطات البتموس تكون حمضية بطبيعتها.

طريقة الإنتاج

بحسب الدراسة، جرى إنتاج البيو‑فحم من قشور الصنوبر عبر التحلل الحراري البطيء عند درجات حرارة تتراوح بين 600 و1000 درجة مئوية. ويؤكد الباحثون أن هذا المنتج لا يحتوي على آفات أو مسببات مرضية أو بذور أعشاب ضارة، ما يمنحه أفضلية إضافية في الاستخدام الزراعي.

ويرى الفريق أن هذه التقنية قد تحقق فائدة مزدوجة: فهي تقلل كمية النفايات الناتجة عن معالجة الصنوبر، وتخفف في الوقت نفسه حاجة البيوت المحمية إلى البتموس التقليدي.

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ورغم النتائج المشجعة، أوضح العلماء أن التجربة أُجريت في المختبر ولم تُختبر بعد على نطاق تجاري واسع. لذلك، لا بد من تنفيذ تجارب ميدانية في البيوت المحمية الكبيرة، خصوصًا على محاصيل مثل الطماطم والخيار والفلفل، قبل اعتماد الإضافة بشكل كامل.
كما أشار الباحثون إلى أن نسبة البيو‑فحم المناسبة قد تختلف من محصول إلى آخر، لأن الزيادة الكبيرة في نسبة الكربون إلى النيتروجين قد تؤثر في توفر النيتروجين للنباتات، وهو عنصر أساسي للنمو، وإذا أثبتت التجارب الحقلية المستقبلية فعاليتها، فقد تصبح هذه التقنية خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا واعدًا للبيوت المحمية والمزارع التجارية على حد سواء.
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