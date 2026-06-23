معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا يطور معيارا لضبط أنظمة التحكم الآلي

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مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
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روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
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رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
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https://sarabic.ae/20260623/معهد-موسكو-للفيزياء-والتكنولوجيا-يطور-معيارا-لضبط-أنظمة-التحكم-الآلي-1114641413.html
معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا يطور معيارا لضبط أنظمة التحكم الآلي
معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا يطور معيارا لضبط أنظمة التحكم الآلي
سبوتنيك عربي
ابتكر باحثون في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا معيارًا لضبط أنظمة التحكم الآلي في المعدات الصناعية. يهدف هذا التطوير إلى جعل الأتمتة أسرع وأكثر موثوقية وأسهل... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T21:05+0000
2026-06-23T21:05+0000
مجتمع
علوم
روسيا
أخبار الأبحاث العلمية
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يعتمد الحل الجديد على منصة SCADA حديثة تجمع البيانات وتدير المعدات في الوقت الفعلي، ووفقًا للمعهد، يمكن لهذا النهج تقليص وقت التنفيذ بشكل ملحوظ وخفض تكلفة إدخال الأتمتة في المنشآت الصناعية.وصل المشروع إلى مستوى نضج التكنولوجيا 6 (TRL-6)، ما يعني أنه تم إنشاء نموذج أولي جاهز للتشغيل ويجري اختباره حاليًا في بيئات صناعية. يشير هذا إلى أن التقنية تتجاوز مرحلة التطوير المختبري وتتجه نحو التطبيق العملي.إذا تم اعتماد معيار (MIPT) على نطاق واسع، فإنه سيساعد الشركات على تحديث الإنتاج بسرعة أكبر مع خفض تكاليف التكامل وتذليل العقبات التقنية أمام الأتمتة. كما أنه يعكس توجهاً أوسع نحو أنظمة صناعية أكثر ذكاءً ومرونة قادرة على التكيف مع احتياجات الإنتاج المتغيرة.
https://sarabic.ae/20260623/علماء-روس-يحولون-قشور-الصنوبر-إلى-وسيلة-لزيادة-انتاج-المحاصيل-الزراعية-1114633157.html
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علوم, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, تحكم
علوم, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, تحكم

معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا يطور معيارا لضبط أنظمة التحكم الآلي

21:05 GMT 23.06.2026
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمحطة ضغط "روسكايا"، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب "التيار التركي".
محطة ضغط روسكايا، وهي جزء من نظام خطوط أنابيب الغاز لضمان إمدادات الغاز لخط أنابيب التيار التركي. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ابتكر باحثون في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا معيارًا لضبط أنظمة التحكم الآلي في المعدات الصناعية. يهدف هذا التطوير إلى جعل الأتمتة أسرع وأكثر موثوقية وأسهل دمجًا في خطوط الإنتاج.
يعتمد الحل الجديد على منصة SCADA حديثة تجمع البيانات وتدير المعدات في الوقت الفعلي، ووفقًا للمعهد، يمكن لهذا النهج تقليص وقت التنفيذ بشكل ملحوظ وخفض تكلفة إدخال الأتمتة في المنشآت الصناعية.

تم تطوير النظام من قبل متخصصبن من مركز البرمجة العلمية في كلية الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية بالمعهد، وتم استخدام معيار الاتصال (Magix)، الذي طُوّر بالتعاون مع باحثين من مركز أبحاث الإلكترونات المتزامنة (DESY)، ما سهّل ربط الأجهزة الجديدة ودمجها في البنية التحتية الصناعية القائمة بسلاسة أكبر.

أشجار الصنوبر الأصفر الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
مجتمع
علماء روس يحولون قشور الصنوبر إلى وسيلة لزيادة انتاج المحاصيل الزراعية
14:58 GMT
وصل المشروع إلى مستوى نضج التكنولوجيا 6 (TRL-6)، ما يعني أنه تم إنشاء نموذج أولي جاهز للتشغيل ويجري اختباره حاليًا في بيئات صناعية. يشير هذا إلى أن التقنية تتجاوز مرحلة التطوير المختبري وتتجه نحو التطبيق العملي.
إذا تم اعتماد معيار (MIPT) على نطاق واسع، فإنه سيساعد الشركات على تحديث الإنتاج بسرعة أكبر مع خفض تكاليف التكامل وتذليل العقبات التقنية أمام الأتمتة. كما أنه يعكس توجهاً أوسع نحو أنظمة صناعية أكثر ذكاءً ومرونة قادرة على التكيف مع احتياجات الإنتاج المتغيرة.
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