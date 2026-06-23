https://sarabic.ae/20260623/معهد-موسكو-للفيزياء-والتكنولوجيا-يطور-معيارا-لضبط-أنظمة-التحكم-الآلي-1114641413.html
معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا يطور معيارا لضبط أنظمة التحكم الآلي
معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا يطور معيارا لضبط أنظمة التحكم الآلي
سبوتنيك عربي
ابتكر باحثون في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا معيارًا لضبط أنظمة التحكم الآلي في المعدات الصناعية. يهدف هذا التطوير إلى جعل الأتمتة أسرع وأكثر موثوقية وأسهل... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T21:05+0000
2026-06-23T21:05+0000
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يعتمد الحل الجديد على منصة SCADA حديثة تجمع البيانات وتدير المعدات في الوقت الفعلي، ووفقًا للمعهد، يمكن لهذا النهج تقليص وقت التنفيذ بشكل ملحوظ وخفض تكلفة إدخال الأتمتة في المنشآت الصناعية.وصل المشروع إلى مستوى نضج التكنولوجيا 6 (TRL-6)، ما يعني أنه تم إنشاء نموذج أولي جاهز للتشغيل ويجري اختباره حاليًا في بيئات صناعية. يشير هذا إلى أن التقنية تتجاوز مرحلة التطوير المختبري وتتجه نحو التطبيق العملي.إذا تم اعتماد معيار (MIPT) على نطاق واسع، فإنه سيساعد الشركات على تحديث الإنتاج بسرعة أكبر مع خفض تكاليف التكامل وتذليل العقبات التقنية أمام الأتمتة. كما أنه يعكس توجهاً أوسع نحو أنظمة صناعية أكثر ذكاءً ومرونة قادرة على التكيف مع احتياجات الإنتاج المتغيرة.
https://sarabic.ae/20260623/علماء-روس-يحولون-قشور-الصنوبر-إلى-وسيلة-لزيادة-انتاج-المحاصيل-الزراعية-1114633157.html
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علوم, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, تحكم
علوم, روسيا, أخبار الأبحاث العلمية, تحكم
معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا يطور معيارا لضبط أنظمة التحكم الآلي
ابتكر باحثون في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا معيارًا لضبط أنظمة التحكم الآلي في المعدات الصناعية. يهدف هذا التطوير إلى جعل الأتمتة أسرع وأكثر موثوقية وأسهل دمجًا في خطوط الإنتاج.
يعتمد الحل الجديد على منصة SCADA حديثة تجمع البيانات وتدير المعدات في الوقت الفعلي، ووفقًا للمعهد، يمكن لهذا النهج تقليص وقت التنفيذ بشكل ملحوظ وخفض تكلفة إدخال الأتمتة في المنشآت الصناعية.
تم تطوير النظام من قبل متخصصبن من مركز البرمجة العلمية في كلية الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية بالمعهد، وتم استخدام معيار الاتصال (Magix)، الذي طُوّر بالتعاون مع باحثين من مركز أبحاث الإلكترونات المتزامنة (DESY)، ما سهّل ربط الأجهزة الجديدة ودمجها في البنية التحتية الصناعية القائمة بسلاسة أكبر.
وصل المشروع إلى مستوى نضج التكنولوجيا 6 (TRL-6)، ما يعني أنه تم إنشاء نموذج أولي جاهز للتشغيل ويجري اختباره حاليًا في بيئات صناعية. يشير هذا إلى أن التقنية تتجاوز مرحلة التطوير المختبري وتتجه نحو التطبيق العملي.
إذا تم اعتماد معيار (MIPT) على نطاق واسع، فإنه سيساعد الشركات على تحديث الإنتاج بسرعة أكبر مع خفض تكاليف التكامل وتذليل العقبات التقنية أمام الأتمتة. كما أنه يعكس توجهاً أوسع نحو أنظمة صناعية أكثر ذكاءً ومرونة قادرة على التكيف مع احتياجات الإنتاج المتغيرة.