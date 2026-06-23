https://sarabic.ae/20260623/من-ثلاث-قارات-إلى-موسكو-صحفيون-شباب-يواكبون-ثورة-الذكاء-الاصطناعي-في-مجال-الإعلام-1114627078.html

من ثلاث قارات إلى موسكو.. صحفيون شباب يواكبون ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام

من ثلاث قارات إلى موسكو.. صحفيون شباب يواكبون ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام

سبوتنيك عربي

انطلق البرنامج التدريبي لـ"سبوتنيك برو" للذكاء الاصطناعي في الإعلام، وهو مشروع مشترك بين المجموعة الإعلامية ووكالة "روسوترودنيتشيستفو" ضمن مبادرة "الجيل... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T12:48+0000

2026-06-23T12:48+0000

2026-06-23T12:48+0000

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يجمع البرنامج 22 صحفيًا شابًا من مؤسسات إعلامية رائدة في 18 دولة، ويهدف إلى توفير تدريب عملي على أدوات الذكاء الاصطناعي للإعلاميين المحترفين.في حفل الافتتاح، تحدث فاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي في المجموعة الإعلامية، إلى المشاركين حول خصوصيات سوق الإعلام الروسي وخصوصيات التعامل مع الجمهور في عصر الترفيه المعلوماتي.أشار كيريل بوغومولوف، نائب رئيس وكالة "روسوترودنيتشيستفو" إلى أن: "مشروع "الجيل الجديد" مشروع دولي رائد للشباب، يُنفذ بالتعاون مع شركاء من مختلف المجالات. وتعقد هذه الدورة التدريبية للذكاء الاصطناعي في الإعلام بالتعاون مع "روسيا اليوم"، وأعتقد أن المجموعة الإعلامية هي المكان الأمثل للاطلاع على كيفية استخدام المحترفين للذكاء الاصطناعي لحل مشكلات واقعية في مجال الإعلام".وأشار ليث العساف، رئيس قسم التواصل الاجتماعي في صحيفة "الدستور" الأردنية، إلى أن المشاركة في البرنامج فرصة مهنية قيّمة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتزايدة في الصحافة والإعلام.وأضاف: "إن الطابع الدولي للبرنامج يجعله ذا قيمة خاصة، إذ يُهيئ بيئة فريدة لتبادل الخبرات والمشاركة في نقاشات هادفة حول التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم".علّق أغورام عبد العزيز، الصحفي في صحيفة "هسبرس" المغربية، على أهمية المشروع قائلاً: "يلبي برنامج "سبوتنيك برو" بشكل كامل الاحتياجات المتزايدة للصحفيين في عصر الذكاء الاصطناعي. وسيتمكن المشاركون من استخدام المعرفة التي يكتسبونها لتحسين فعاليتهم وكفاءتهم المهنية في مجال الصحافة".شاركت لينه نغوين، الصحفية في قناة "في تي في" التلفزيونية الفيتنامية، توقعاتها للبرنامج قائلةً: "ما لفت انتباهي الجلسات الأولى منذ البداية. كان من المثير للاهتمام معرفة كيف تدمج المؤسسات الإعلامية الروسية الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وقد أضفى أسلوب المتحدثين المرح على النقاش مزيدًا من التشويق والمتعة. في الدورات التدريبية المتقدمة القادمة، أودّ الاستماع إلى المزيد من النصائح العملية حول كيفية استخدام هذه الأدوات بفعالية في العمل اليومي: كيفية صياغة الاستفسارات، وما هي المصادر التي يمكن استخدامها لجمع الأخبار والتحقق من الحقائق".

https://sarabic.ae/20260622/تحت-شعار-الإمارات-خط-أحمر-منتدى-الإعلام-الإماراتي-يفتتح-دورته-الحادية-عشرة-1114594873.html

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