من ثلاث قارات إلى موسكو.. صحفيون شباب يواكبون ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
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عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
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ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20260623/من-ثلاث-قارات-إلى-موسكو-صحفيون-شباب-يواكبون-ثورة-الذكاء-الاصطناعي-في-مجال-الإعلام-1114627078.html
من ثلاث قارات إلى موسكو.. صحفيون شباب يواكبون ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
من ثلاث قارات إلى موسكو.. صحفيون شباب يواكبون ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك عربي
انطلق البرنامج التدريبي لـ"سبوتنيك برو" للذكاء الاصطناعي في الإعلام، وهو مشروع مشترك بين المجموعة الإعلامية ووكالة "روسوترودنيتشيستفو" ضمن مبادرة "الجيل... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T12:48+0000
2026-06-23T12:48+0000
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يجمع البرنامج 22 صحفيًا شابًا من مؤسسات إعلامية رائدة في 18 دولة، ويهدف إلى توفير تدريب عملي على أدوات الذكاء الاصطناعي للإعلاميين المحترفين.في حفل الافتتاح، تحدث فاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي في المجموعة الإعلامية، إلى المشاركين حول خصوصيات سوق الإعلام الروسي وخصوصيات التعامل مع الجمهور في عصر الترفيه المعلوماتي.أشار كيريل بوغومولوف، نائب رئيس وكالة "روسوترودنيتشيستفو" إلى أن: "مشروع "الجيل الجديد" مشروع دولي رائد للشباب، يُنفذ بالتعاون مع شركاء من مختلف المجالات. وتعقد هذه الدورة التدريبية للذكاء الاصطناعي في الإعلام بالتعاون مع "روسيا اليوم"، وأعتقد أن المجموعة الإعلامية هي المكان الأمثل للاطلاع على كيفية استخدام المحترفين للذكاء الاصطناعي لحل مشكلات واقعية في مجال الإعلام".وأشار ليث العساف، رئيس قسم التواصل الاجتماعي في صحيفة "الدستور" الأردنية، إلى أن المشاركة في البرنامج فرصة مهنية قيّمة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتزايدة في الصحافة والإعلام.وأضاف: "إن الطابع الدولي للبرنامج يجعله ذا قيمة خاصة، إذ يُهيئ بيئة فريدة لتبادل الخبرات والمشاركة في نقاشات هادفة حول التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم".علّق أغورام عبد العزيز، الصحفي في صحيفة "هسبرس" المغربية، على أهمية المشروع قائلاً: "يلبي برنامج "سبوتنيك برو" بشكل كامل الاحتياجات المتزايدة للصحفيين في عصر الذكاء الاصطناعي. وسيتمكن المشاركون من استخدام المعرفة التي يكتسبونها لتحسين فعاليتهم وكفاءتهم المهنية في مجال الصحافة".شاركت لينه نغوين، الصحفية في قناة "في تي في" التلفزيونية الفيتنامية، توقعاتها للبرنامج قائلةً: "ما لفت انتباهي الجلسات الأولى منذ البداية. كان من المثير للاهتمام معرفة كيف تدمج المؤسسات الإعلامية الروسية الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وقد أضفى أسلوب المتحدثين المرح على النقاش مزيدًا من التشويق والمتعة. في الدورات التدريبية المتقدمة القادمة، أودّ الاستماع إلى المزيد من النصائح العملية حول كيفية استخدام هذه الأدوات بفعالية في العمل اليومي: كيفية صياغة الاستفسارات، وما هي المصادر التي يمكن استخدامها لجمع الأخبار والتحقق من الحقائق".
https://sarabic.ae/20260622/تحت-شعار-الإمارات-خط-أحمر-منتدى-الإعلام-الإماراتي-يفتتح-دورته-الحادية-عشرة-1114594873.html
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العالم, روسيا, العالم العربي
العالم, روسيا, العالم العربي

من ثلاث قارات إلى موسكو.. صحفيون شباب يواكبون ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام

12:48 GMT 23.06.2026
© Sputnikمن ثلاث قارات إلى موسكو.. صحفيون شباب يواكبون ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
من ثلاث قارات إلى موسكو.. صحفيون شباب يواكبون ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
انطلق البرنامج التدريبي لـ"سبوتنيك برو" للذكاء الاصطناعي في الإعلام، وهو مشروع مشترك بين المجموعة الإعلامية ووكالة "روسوترودنيتشيستفو" ضمن مبادرة "الجيل الجديد"، في مقر مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.
يجمع البرنامج 22 صحفيًا شابًا من مؤسسات إعلامية رائدة في 18 دولة، ويهدف إلى توفير تدريب عملي على أدوات الذكاء الاصطناعي للإعلاميين المحترفين.
تستمر المحاضرات وورش العمل حتى 26 يونيو/ حزيران، وتغطي كافة المهام المطلوبة في غرف الأخبار الحديثة: من رصد المشهد المعلوماتي باستخدام الأدوات الخوارزمية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصوت والفيديو.
في حفل الافتتاح، تحدث فاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي في المجموعة الإعلامية، إلى المشاركين حول خصوصيات سوق الإعلام الروسي وخصوصيات التعامل مع الجمهور في عصر الترفيه المعلوماتي.
© Sputnik . Mikhail Bogachevالبرنامج التدريبي لـ"سبوتنيك برو" للذكاء الاصطناعي
البرنامج التدريبي لـسبوتنيك برو للذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
البرنامج التدريبي لـ"سبوتنيك برو" للذكاء الاصطناعي
© Sputnik . Mikhail Bogachev
أشار كيريل بوغومولوف، نائب رئيس وكالة "روسوترودنيتشيستفو" إلى أن: "مشروع "الجيل الجديد" مشروع دولي رائد للشباب، يُنفذ بالتعاون مع شركاء من مختلف المجالات. وتعقد هذه الدورة التدريبية للذكاء الاصطناعي في الإعلام بالتعاون مع "روسيا اليوم"، وأعتقد أن المجموعة الإعلامية هي المكان الأمثل للاطلاع على كيفية استخدام المحترفين للذكاء الاصطناعي لحل مشكلات واقعية في مجال الإعلام".
وأشار ليث العساف، رئيس قسم التواصل الاجتماعي في صحيفة "الدستور" الأردنية، إلى أن المشاركة في البرنامج فرصة مهنية قيّمة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتزايدة في الصحافة والإعلام.
© Sputnikمن ثلاث قارات إلى موسكو.. صحفيون شباب يواكبون ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
من ثلاث قارات إلى موسكو.. صحفيون شباب يواكبون ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
من ثلاث قارات إلى موسكو.. صحفيون شباب يواكبون ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik
وأضاف: "إن الطابع الدولي للبرنامج يجعله ذا قيمة خاصة، إذ يُهيئ بيئة فريدة لتبادل الخبرات والمشاركة في نقاشات هادفة حول التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم".
علّق أغورام عبد العزيز، الصحفي في صحيفة "هسبرس" المغربية، على أهمية المشروع قائلاً: "يلبي برنامج "سبوتنيك برو" بشكل كامل الاحتياجات المتزايدة للصحفيين في عصر الذكاء الاصطناعي. وسيتمكن المشاركون من استخدام المعرفة التي يكتسبونها لتحسين فعاليتهم وكفاءتهم المهنية في مجال الصحافة".
تحت شعار الإمارات خط أحمر.. منتدى الإعلام الإماراتي يفتتح دورته الحادية عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
تحت شعار "الإمارات خط أحمر"... منتدى الإعلام الإماراتي يفتتح دورته الحادية عشرة
أمس, 12:57 GMT
شاركت لينه نغوين، الصحفية في قناة "في تي في" التلفزيونية الفيتنامية، توقعاتها للبرنامج قائلةً: "ما لفت انتباهي الجلسات الأولى منذ البداية. كان من المثير للاهتمام معرفة كيف تدمج المؤسسات الإعلامية الروسية الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وقد أضفى أسلوب المتحدثين المرح على النقاش مزيدًا من التشويق والمتعة. في الدورات التدريبية المتقدمة القادمة، أودّ الاستماع إلى المزيد من النصائح العملية حول كيفية استخدام هذه الأدوات بفعالية في العمل اليومي: كيفية صياغة الاستفسارات، وما هي المصادر التي يمكن استخدامها لجمع الأخبار والتحقق من الحقائق".
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