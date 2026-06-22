تحت شعار "الإمارات خط أحمر"... منتدى الإعلام الإماراتي يفتتح دورته الحادية عشرة
12:57 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 13:15 GMT 22.06.2026)
© Sputnik . basel shartouhتحت شعار "الإمارات خط أحمر".. منتدى الإعلام الإماراتي يفتتح دورته الحادية عشرة
© Sputnik . basel shartouh
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انطلقت، صباح اليوم الاثنين، أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى الإعلام الإماراتي تحت شعار "الإمارات خط أحمر"، برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والقيادات الوطنية والإعلاميين وصناع المحتوى.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشيخ عبد الله آل حامد، في كلمة له في المنتدى، نقلها مراسل "سبوتنيك": "تتطلب المرحلة المقبلة تحولا نوعيا نحو التخصص الإعلامي، لضمان تقديم متحدثين رسميين باسم القطاعات المختلفة كالاقتصاد والسياسة والتجارة، ليكونوا رواة للقصص الملهمة لدولة الإمارات أمام العالم".
وأكد أن "الإعلام يمثل جزءا أصيلا من مؤسسات الدولة وناقلا حيويا لنجاحاتها"، مشددا على أهمية "العمل كجسد واحد، وتبني التعلم المستمر، ومواكبة التطورات التكنولوجية لمواجهة التحديات بفاعلية".
كما حدد ثلاثة تحديات إعلامية تستوجب المعالجة الفورية، وهي "نبذ العمل الفردي لصالح العمل الجماعي، وسرعة إيصال الخبر لسد الفراغ الذي قد تستغله منصات نشر الشائعات، وضرورة التهيؤ الاستباقي للتغيرات التكنولوجية"، مشددا على "دور الإعلام في صون الهوية الوطنية ونقل الصورة الإيجابية التي تليق بمكانة الإمارات التي أثبتت قدرتها على تجاوز الأزمات بتلاحم قيادتها ومجتمعها".
© Sputnik . basel shartouhتحت شعار "الإمارات خط أحمر".. منتدى الإعلام الإماراتي يفتتح دورته الحادية عشرة
تحت شعار "الإمارات خط أحمر".. منتدى الإعلام الإماراتي يفتتح دورته الحادية عشرة
© Sputnik . basel shartouh
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن الطيار عبدالناصر الحميدي، أن "الأداء الإعلامي يوازي الأداء العسكري في كونه أداة استراتيجية تستخدمها الدولة خلال الأزمات، إلى جانب الدبلوماسية والاقتصاد".
وأشاد بـ"كفاءة الإعلام الإماراتي في تقديم الرواية الوطنية الرسمية بوضوح وشفافية، ما ساهم في تعزيز استقرار المجتمع وبث الطمأنينة بين أفراده خلال الأزمات، حيث أصبح الجمهور يمتلك وعيا كافيا بطبيعة العمليات الدفاعية ومنظوماتها".
© Sputnik . basel shartouhتحت شعار "الإمارات خط أحمر".. منتدى الإعلام الإماراتي يفتتح دورته الحادية عشرة
تحت شعار "الإمارات خط أحمر".. منتدى الإعلام الإماراتي يفتتح دورته الحادية عشرة
© Sputnik . basel shartouh
وحول دور الإعلام في العمل الإنساني، قال المتحدث الرسمي باسم عملية "الفارس الشهم 3"، محمد الشريف، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "الإعلام شريك في جميع الأعمال الإنسانية التي تمت، كما كان للإعلام الدولي دور كبير في إيصال الصورة الصحيحة لما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات إنسانية في مختلف أقطار العالم".
وأشار الشريف إلى "وجود الإمارات في الفلبين، وسوريا، وأينما حلّت الحاجة؛ تجد دولة الإمارات أول المستجيبين وبسرعة استجابة لا تُقارن. وهذا ما أثبتته الدولة خلال السنوات الماضية في غزة، وأفغانستان، وسوريا، وتركيا، والآن في الفلبين".
© Sputnik . basel shartouhتحت شعار "الإمارات خط أحمر".. منتدى الإعلام الإماراتي يفتتح دورته الحادية عشرة
تحت شعار "الإمارات خط أحمر".. منتدى الإعلام الإماراتي يفتتح دورته الحادية عشرة
© Sputnik . basel shartouh
وفي حديث خاص لـ "سبوتنيك" حول دور الإعلام الوطني والشراكات الدولية، أكدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، أن "منتدى الإعلام الإماراتي في نسخته الحادية عشرة يحمل شعارا مختلفا واستثنائيا هذا العام وهو "الإمارات خط أحمر"، مبينة أن "دور الإعلام الوطني اليوم لا يقتصر على نقل الأخبار أو تغطية الأحداث داخل الدولة أو خارجها، بل يتجاوز ذلك إلى كيفية إيصال الأخبار من مصادرها الرسمية وبشفافية تامة للجمهور".
© Sputnik . basel shartouhتحت شعار "الإمارات خط أحمر".. منتدى الإعلام الإماراتي يفتتح دورته الحادية عشرة
تحت شعار "الإمارات خط أحمر".. منتدى الإعلام الإماراتي يفتتح دورته الحادية عشرة
© Sputnik . basel shartouh
وأضافت الملا: "خلال الأزمات، أثبت نموذج الإمارات في الاحتواء أنه نموذج رائد نعتز به عالميا، كما أن دورنا كإعلام إماراتي يتمثل في نشر الوعي وصياغة المستقبل، وتعد الشراكات العالمية بين المؤسسات الإعلامية في الدولة ونظيراتها الدولية أمر بالغ الأهمية؛ فهي تمكننا من إيصال سرديتنا الإماراتية بشكل صحيح وبناء علاقات تساهم في دحض السرديات المضللة التي استهدفت الدولة، خاصة أثناء الأزمات".
وفي هذا الصدد، قالت الملا: "نعتبر وكالة "سبوتنيك" شريكا استراتيجيا لنا، لأنها تساهم في نقل صوتنا وسرديتنا للعالم أجمع، وهي شراكة ناجحة نتمنى استمرارها".