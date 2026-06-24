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https://sarabic.ae/20260624/أين-تختفي-الكلمات-التي-على-طرف-اللسان؟-عالم-ياباني-يجيب-1114667309.html
أين تختفي الكلمات التي "على طرف اللسان"؟.. عالم ياباني يجيب
أين تختفي الكلمات التي "على طرف اللسان"؟.. عالم ياباني يجيب
سبوتنيك عربي
قال هيروشي نومورا، الأستاذ بجامعة مدينة ناغويا، إن الشخص الذي يعرف معلومة ما ولكنه لا يستطيع استرجاعها فورًا قد لا يكون السبب هو اختفاء الذاكرة نفسها لديه، بل... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T16:44+0000
2026-06-24T16:44+0000
علوم
أخبار الأبحاث العلمية
اللسان
كلمات
اختفاء
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وأضاف الخبير: "إن حقيقة إمكانية استرجاع الذاكرة نفسها أو عدم استرجاعها تبعًا لحالة الدماغ تُظهر أنه إذا استطاع الشخص لاحقًا استرجاع شيء ما، أو استرجاعه بإشارة أو في حالة دماغية معينة، فقد تكون الذاكرة نفسها محفوظة". وقد بحث فريق البروفيسور نومورا، بالتعاون مع زملاء من جامعتي هوكايدو وكوماموتو، كيف يؤثر نشاط خلايا الهيستامين العصبية في الدماغ على الوصول إلى المعلومات المخزنة. في التجربة، تم تدريب فئران على ربط صوت معين بتناول الماء المحلى، وعندما سمعت الفئران صوتًا مألوفًا وتوقعت مكافأة، بدأت بلعق فوهة زجاجة الشرب. وجد الباحثون أيضًا أن نشاط خلايا الهيستامين العصبية أثناء اليقظة لا يبقى ثابتًا، بل يتذبذب ببطء. فعندما عُرضت إشارة صوتية في وقتٍ يزداد فيه نشاط هذه الخلايا، لوحظت سلوكيات مرتبطة بالذاكرة بنسبة تزيد بنحو 40% مقارنةً بفترة انخفاض النشاط. وأشار إلى أنه "في هذه المرحلة، لا يسعنا إلا القول إن هذه الآلية تفسر هذه الظواهر كمبدأ عام. ولم يتم التأكد بعد مما إذا كانت الآلية العصبية نفسها تعمل لدى البشر". وختم نومورا قائلاً: "أعتقد أن الاختبار الذي يجمع بين التصوير الوظيفي للدماغ، وتخطيط كهربية الدماغ، والدراسات الدوائية، وغيرها من الأساليب سيكون مهماً جدا".
https://sarabic.ae/20260416/دراسة-الوحدة-تضعف-الذاكرة-دون-تسريع-التدهور-العقلي-1112622668.html
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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, اللسان, كلمات, اختفاء
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, اللسان, كلمات, اختفاء

أين تختفي الكلمات التي "على طرف اللسان"؟.. عالم ياباني يجيب

16:44 GMT 24.06.2026
© Photo / CC0 Creative Commonsطريقة تفكير الرجال والنساء
طريقة تفكير الرجال والنساء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Photo / CC0 Creative Commons
تابعنا عبر
قال هيروشي نومورا، الأستاذ بجامعة مدينة ناغويا، إن الشخص الذي يعرف معلومة ما ولكنه لا يستطيع استرجاعها فورًا قد لا يكون السبب هو اختفاء الذاكرة نفسها لديه، بل انخفاض مؤقت في إمكانية الوصول إليها نتيجة لحالة الدماغ.
وأضاف الخبير: "إن حقيقة إمكانية استرجاع الذاكرة نفسها أو عدم استرجاعها تبعًا لحالة الدماغ تُظهر أنه إذا استطاع الشخص لاحقًا استرجاع شيء ما، أو استرجاعه بإشارة أو في حالة دماغية معينة، فقد تكون الذاكرة نفسها محفوظة".
وقد بحث فريق البروفيسور نومورا، بالتعاون مع زملاء من جامعتي هوكايدو وكوماموتو، كيف يؤثر نشاط خلايا الهيستامين العصبية في الدماغ على الوصول إلى المعلومات المخزنة. في التجربة، تم تدريب فئران على ربط صوت معين بتناول الماء المحلى، وعندما سمعت الفئران صوتًا مألوفًا وتوقعت مكافأة، بدأت بلعق فوهة زجاجة الشرب.
وجد الباحثون أيضًا أن نشاط خلايا الهيستامين العصبية أثناء اليقظة لا يبقى ثابتًا، بل يتذبذب ببطء. فعندما عُرضت إشارة صوتية في وقتٍ يزداد فيه نشاط هذه الخلايا، لوحظت سلوكيات مرتبطة بالذاكرة بنسبة تزيد بنحو 40% مقارنةً بفترة انخفاض النشاط.
ووفقًا لنومورا، فإن ظاهرة "وجود اسم على طرف اللسان دون تذكره" تتوافق أيضًا مع هذه النظرية العلمية. ومع ذلك، أكد العالم أن الدراسة لم تفحص استرجاع الأسماء بشكل مباشر، وأنها "غير كافية لتحديد ما إذا كان نسيان شخص ما مرتبطًا بفقدان الذاكرة أو بمشاكل في الوصول إليها".
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وأشار إلى أنه "في هذه المرحلة، لا يسعنا إلا القول إن هذه الآلية تفسر هذه الظواهر كمبدأ عام. ولم يتم التأكد بعد مما إذا كانت الآلية العصبية نفسها تعمل لدى البشر".

وأضاف الخبير أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم التغيرات في الوصول إلى الذاكرة لدى البشر، وعلى وجه التحديد، من الضروري اختبار ما إذا كانت سهولة "الاسترجاع" لدى الأشخاص تتغير بمرور الوقت، وما إذا كانت هذه التغيرات مرتبطة بالجهاز العصبي للهيستامين أو بنشاط الدماغ.

وختم نومورا قائلاً: "أعتقد أن الاختبار الذي يجمع بين التصوير الوظيفي للدماغ، وتخطيط كهربية الدماغ، والدراسات الدوائية، وغيرها من الأساليب سيكون مهماً جدا".
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