https://sarabic.ae/20260624/أين-تختفي-الكلمات-التي-على-طرف-اللسان؟-عالم-ياباني-يجيب-1114667309.html

أين تختفي الكلمات التي "على طرف اللسان"؟.. عالم ياباني يجيب

أين تختفي الكلمات التي "على طرف اللسان"؟.. عالم ياباني يجيب

سبوتنيك عربي

قال هيروشي نومورا، الأستاذ بجامعة مدينة ناغويا، إن الشخص الذي يعرف معلومة ما ولكنه لا يستطيع استرجاعها فورًا قد لا يكون السبب هو اختفاء الذاكرة نفسها لديه، بل... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T16:44+0000

2026-06-24T16:44+0000

2026-06-24T16:44+0000

علوم

أخبار الأبحاث العلمية

اللسان

كلمات

اختفاء

مجتمع

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وأضاف الخبير: "إن حقيقة إمكانية استرجاع الذاكرة نفسها أو عدم استرجاعها تبعًا لحالة الدماغ تُظهر أنه إذا استطاع الشخص لاحقًا استرجاع شيء ما، أو استرجاعه بإشارة أو في حالة دماغية معينة، فقد تكون الذاكرة نفسها محفوظة". وقد بحث فريق البروفيسور نومورا، بالتعاون مع زملاء من جامعتي هوكايدو وكوماموتو، كيف يؤثر نشاط خلايا الهيستامين العصبية في الدماغ على الوصول إلى المعلومات المخزنة. في التجربة، تم تدريب فئران على ربط صوت معين بتناول الماء المحلى، وعندما سمعت الفئران صوتًا مألوفًا وتوقعت مكافأة، بدأت بلعق فوهة زجاجة الشرب. وجد الباحثون أيضًا أن نشاط خلايا الهيستامين العصبية أثناء اليقظة لا يبقى ثابتًا، بل يتذبذب ببطء. فعندما عُرضت إشارة صوتية في وقتٍ يزداد فيه نشاط هذه الخلايا، لوحظت سلوكيات مرتبطة بالذاكرة بنسبة تزيد بنحو 40% مقارنةً بفترة انخفاض النشاط. وأشار إلى أنه "في هذه المرحلة، لا يسعنا إلا القول إن هذه الآلية تفسر هذه الظواهر كمبدأ عام. ولم يتم التأكد بعد مما إذا كانت الآلية العصبية نفسها تعمل لدى البشر". وختم نومورا قائلاً: "أعتقد أن الاختبار الذي يجمع بين التصوير الوظيفي للدماغ، وتخطيط كهربية الدماغ، والدراسات الدوائية، وغيرها من الأساليب سيكون مهماً جدا".

https://sarabic.ae/20260416/دراسة-الوحدة-تضعف-الذاكرة-دون-تسريع-التدهور-العقلي-1112622668.html

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