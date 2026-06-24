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احتجاجات جنوبي اليمن بسبب انقطاع "مياه الشرب" وتردي الخدمات
احتجاجات جنوبي اليمن بسبب انقطاع "مياه الشرب" وتردي الخدمات
سبوتنيك عربي
تعيش المحافظات الجنوبية أزمات متكررة على مدى السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بالخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء التي أصبحت عزيزة جدًا، خاصة في عدن وضواحيها... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T13:56+0000
2026-06-24T13:56+0000
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فرغم التظاهرات السياسية التي يحتشد فيها الآلاف، لا تزال احتجاجات الخدمات هي سيدة الموقف؛ لأنها تتحدث عن الحياة اليومية للمواطن، فلا يمكن في الوقت الحاضر، وفي ظل لهيب الصيف، الاستغناء عن الكهرباء أو المياه، وأضف إليهما المشتقات النفطية. ومع مرور الوقت تتعاظم المشكلة في ظل غياب الحلول.على إثر تلك الأزمات، نظم العشرات من أبناء شعب العيدروس في منطقة كريتر في العاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين خدمة المياه في كريتر.وتعليقًا على مطالب الوقفة، يقول سامي العدني، الأمين العام المساعد لمجلس الحراك الوطني الجنوبي باليمن، إن العشرات من أبناء عدن في منطقة شعب العيدروس بمديرية صيرة نظموا وقفة احتجاجية سلمية، اليوم الأربعاء، للتعبير عن استيائهم من استمرار أزمة المياه وتراجع خدمة إمداد المياه إلى منازل المواطنين.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الشعارات التي حملها المشاركون أثناء الوقفة الاحتجاجية طالبت المسؤولين والجهات المختصة بسرعة التدخل من أجل حل المشكلة، فلم تعد تصل المياه إلى عدد كبير من المنازل سوى مرة كل أربعة أيام، وربما أكثر، الأمر الذي أضاف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن وفاقم من معاناة الأهالي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها المدينة.وأوضح العدني أن البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية أكد أن أزمة المياه أصبحت تمثل عبئًا يوميًا على المواطنين، مشيرين إلى أن الوعود والاتفاقات السابقة الخاصة بتنظيم عملية التوزيع وتحسين الخدمة لم تنعكس بشكل ملموس على الواقع حتى اليوم.وأشار القيادي الجنوبي إلى أن الوقفة تأتي في إطار المطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين بعيدًا عن أي تجاذبات، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن وصول المياه بصورة عادلة ومنتظمة لجميع السكان.وقال العدني إن أبناء شعب العيدروس جددوا تأكيدهم على أن الحصول على المياه حق أساسي لكل مواطن، مطالبين بوضع حلول عملية تنهي معاناة استمرت لسنوات، وتلبي احتياجات السكان بصورة مستدامة.وتشكل أزمة الكهرباء والمياه وعدد من الخدمات الأخرى الأزمة الأكبر في محافظات الجنوب اليمني، خاصة مع دخول فصل الصيف، وبشكل خاص في عدن والمكلا وصيرة، حيث تتجاوز فترات الانقطاع 10 إلى 18 ساعة يوميًا، علاوة على انقطاعات لمياه الشرب عن المنازل تصل لأكثر من أربعة أيام، ما أدى إلى خروج الأهالي في احتجاجات غاضبة للمطالبة بحلول عاجلة ومستدامة تنهي معاناتهم في ظل درجات الحرارة والرطوبة العالية، الأمر الذي تعاملت معه القوات الأمنية بنوع من القسوة، وأطلقت الرصاص على المحتجين، ما أدخل الجنوب في أزمات جديدة قد تؤدي إلى انزلاق تلك المناطق في سيناريو الفوضى الذي لا يحمد عقباه.ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، مدعومًا بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.
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أحمد عبد الوهاب
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حصري, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, قوات التحالف العربي
حصري, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, قوات التحالف العربي

احتجاجات جنوبي اليمن بسبب انقطاع "مياه الشرب" وتردي الخدمات

13:56 GMT 24.06.2026
© AHMED ABDELWAHABاليمن ..احتجاجات في الجنوب ضد انقطاع مياه الشرب
اليمن ..احتجاجات في الجنوب ضد انقطاع مياه الشرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© AHMED ABDELWAHAB
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- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
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تعيش المحافظات الجنوبية أزمات متكررة على مدى السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بالخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء التي أصبحت عزيزة جدًا، خاصة في عدن وضواحيها. واليوم ليس الكهرباء وحدها، بل مياه الشرب التي لم يجدها المواطنون، ما يضطرهم إلى استخدام الحمير لنقل المياه نظرًا لشح الوقود أيضًا.
فرغم التظاهرات السياسية التي يحتشد فيها الآلاف، لا تزال احتجاجات الخدمات هي سيدة الموقف؛ لأنها تتحدث عن الحياة اليومية للمواطن، فلا يمكن في الوقت الحاضر، وفي ظل لهيب الصيف، الاستغناء عن الكهرباء أو المياه، وأضف إليهما المشتقات النفطية. ومع مرور الوقت تتعاظم المشكلة في ظل غياب الحلول.
© AHMED ABDELWAHABاليمن.. احتجاجات في جنوب البلاد ضد انقطاع المياه وتدني الخدمات
اليمن.. احتجاجات في جنوب البلاد ضد انقطاع المياه وتدني الخدمات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
اليمن.. احتجاجات في جنوب البلاد ضد انقطاع المياه وتدني الخدمات
© AHMED ABDELWAHAB
على إثر تلك الأزمات، نظم العشرات من أبناء شعب العيدروس في منطقة كريتر في العاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين خدمة المياه في كريتر.
وتعليقًا على مطالب الوقفة، يقول سامي العدني، الأمين العام المساعد لمجلس الحراك الوطني الجنوبي باليمن، إن العشرات من أبناء عدن في منطقة شعب العيدروس بمديرية صيرة نظموا وقفة احتجاجية سلمية، اليوم الأربعاء، للتعبير عن استيائهم من استمرار أزمة المياه وتراجع خدمة إمداد المياه إلى منازل المواطنين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الشعارات التي حملها المشاركون أثناء الوقفة الاحتجاجية طالبت المسؤولين والجهات المختصة بسرعة التدخل من أجل حل المشكلة، فلم تعد تصل المياه إلى عدد كبير من المنازل سوى مرة كل أربعة أيام، وربما أكثر، الأمر الذي أضاف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن وفاقم من معاناة الأهالي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها المدينة.
© AHMED ABDELWAHABاليمن ..احتجاجات في الجنوب ضد انقطاع مياه الشرب
اليمن ..احتجاجات في الجنوب ضد انقطاع مياه الشرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
اليمن ..احتجاجات في الجنوب ضد انقطاع مياه الشرب
© AHMED ABDELWAHAB
وأوضح العدني أن البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية أكد أن أزمة المياه أصبحت تمثل عبئًا يوميًا على المواطنين، مشيرين إلى أن الوعود والاتفاقات السابقة الخاصة بتنظيم عملية التوزيع وتحسين الخدمة لم تنعكس بشكل ملموس على الواقع حتى اليوم.
وأشار القيادي الجنوبي إلى أن الوقفة تأتي في إطار المطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين بعيدًا عن أي تجاذبات، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن وصول المياه بصورة عادلة ومنتظمة لجميع السكان.
© AHMED ABDELWAHABاليمن ..احتجاجات في الجنوب ضد انقطاع مياه الشرب
اليمن ..احتجاجات في الجنوب ضد انقطاع مياه الشرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
اليمن ..احتجاجات في الجنوب ضد انقطاع مياه الشرب
© AHMED ABDELWAHAB
وقال العدني إن أبناء شعب العيدروس جددوا تأكيدهم على أن الحصول على المياه حق أساسي لكل مواطن، مطالبين بوضع حلول عملية تنهي معاناة استمرت لسنوات، وتلبي احتياجات السكان بصورة مستدامة.
وتشكل أزمة الكهرباء والمياه وعدد من الخدمات الأخرى الأزمة الأكبر في محافظات الجنوب اليمني، خاصة مع دخول فصل الصيف، وبشكل خاص في عدن والمكلا وصيرة، حيث تتجاوز فترات الانقطاع 10 إلى 18 ساعة يوميًا، علاوة على انقطاعات لمياه الشرب عن المنازل تصل لأكثر من أربعة أيام، ما أدى إلى خروج الأهالي في احتجاجات غاضبة للمطالبة بحلول عاجلة ومستدامة تنهي معاناتهم في ظل درجات الحرارة والرطوبة العالية، الأمر الذي تعاملت معه القوات الأمنية بنوع من القسوة، وأطلقت الرصاص على المحتجين، ما أدخل الجنوب في أزمات جديدة قد تؤدي إلى انزلاق تلك المناطق في سيناريو الفوضى الذي لا يحمد عقباه.
© AHMED ABDELWAHABاليمن ..احتجاجات في الجنوب ضد انقطاع مياه الشرب
اليمن ..احتجاجات في الجنوب ضد انقطاع مياه الشرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
اليمن ..احتجاجات في الجنوب ضد انقطاع مياه الشرب
© AHMED ABDELWAHAB
ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، مدعومًا بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.
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