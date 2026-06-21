https://sarabic.ae/20260621/بعد-التجاهل-الحكومي-لمطالبهم-تصاعد-الاحتجاجات-في-جنوب-اليمن-ومخاوف-من-انزلاق-البلاد-إلى-صراع-مسلح-1114574451.html

بعد التجاهل الحكومي لمطالبهم.. تصاعد الاحتجاجات في جنوب اليمن ومخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع مسلح

بعد التجاهل الحكومي لمطالبهم.. تصاعد الاحتجاجات في جنوب اليمن ومخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع مسلح

سبوتنيك عربي

تظاهرات جماهيرية واسعة شهدتها بعض المحافظات الجنوبية في اليمن، وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن ومدن المكلا وسيئون في حضرموت، شارك فيها آلاف الجنوبيين، رافعين... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

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من المظاهر التي شهدتها تلك التجمعات، رفع المحتجون أعلام الجنوب وصور الرئيس الانتقالي، مطالبين بإنهاء التدخلات الخارجية في الشأن الجنوبي، "بحسب وصفهم".وشهدت الفعاليات مشاركة لافتة من مختلف الفئات العمرية، فيما اعتبر مراقبون أن حجم الحشود يعكس استمرار الحضور الشعبي للانتقالي في المحافظات الجنوبية، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة. إلى أين يتجه الجنوب؟.. ومدى غياب الحلول التي يمكنها الحد من التصعيد الذي قد يودي بالبلاد إلى الهاوية؟استجابة سريعةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "رغم قصر المدة التي تمت فيها الدعوة للاحتشاد، إلا أن الاستجابة التي رأيناها أظهرت أن الشارع الجنوبي لا يزال قادرًا على الاستجابة لدعوات التعبئة الجماهيرية، رغم الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة التي يعيشها الجنوبيون، وهذه رسالة قوية موجهة إلى الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بأن القضية الجنوبية ما زالت تمتلك قاعدة شعبية فاعلة".وأشار القيادي الجنوبي إلى أن المليونية أوضحت أن ملف استعادة الدولة الجنوبية عاد ليتقدم على الملفات المعيشية، وأن الشارع الجنوبي يحاول الربط بين الأزمة الاقتصادية وبين ما يعتبره غياب القرار الجنوبي المستقل.السيناريوهات القادمةوحول ماهية التطورات المقبلة، يقول الجحافي: "المؤشرات الحالية توحي بأن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدًا سياسيًا وشعبيًا، مع احتمال الانتقال إلى مواجهة مسلحة، خصوصًا في حال استمر تجاهل المكونات الجنوبية الفاعلة في أي ترتيبات مستقبلية تمس جوهر القضية الجنوبية، ومعها سيتصاعد الخطاب الجنوبي الرافض لأي تفاهمات إقليمية أو يمنية تتجاوز تمثيل الجنوب".واستطرد: "السيناريو الآخر بروز تفاهمات إقليمية جديدة، فإذا شهدت المنطقة تحركات سياسية أو تفاهمات جديدة بشأن اليمن، فقد يسعى الجنوبيون إلى استثمار الزخم الشعبي الحالي للحصول على مكاسب سياسية أكبر أو اعتراف أوسع بتمثيلهم، أما السيناريو الأخير فهو احتمال الاحتكاكات المحلية أو الأزمات الأمنية، خصوصًا في المناطق ذات التداخلات السياسية والعسكرية".واختتم الجحافي بالقول: "مع الأسف، تستمر الحكومة اليمنية على ذات النهج القديم في التعاطي مع الواقع الجنوبي من خلال محاولات اختزاله في الدفع بشخصيات هامشية إلى المشهد السياسي والتعاطي معها لتمرير مشاريع منتقصة تحاول فرضها على الجنوب، لكنها لا تعي ردة فعل الشارع الجنوبي في حال القفز على قضية الجنوب".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ما جرى يعكس وجود حالة استقطاب سياسي متصاعدة في الجنوب، ومحاولة من بعض الأطراف لإعادة ترتيب المشهد وفق حساباتها الخاصة. ومن هنا فإن الخلط بين المطالب الشعبية المشروعة وبين التحركات السياسية قد يؤدي إلى قراءة غير دقيقة لما حدث على الأرض".وحول مستقبل الاحتجاجات، يقول العدني: أما بشأن مستقبل الاحتجاجات، فأعتقد أن الأمر مرتبط بطبيعة كل حراك على حدة. الاحتجاجات الخدمية ستظل مرتبطة بمدى تحسن أو تدهور الأوضاع المعيشية، بينما التحركات السياسية تخضع لحسابات مختلفة تتعلق بالصراع القائم وتوازنات القوى.الانقسام والتوتروحذر العدني من استمرار حالة الاحتقان، ومحاولة بعض الأطراف استثمار الشارع في معارك سياسية قد يقود إلى مزيد من الانقسام والتوتر، وهو ما يهدد بتحويل الخلافات السياسية إلى فتنة يدفع ثمنها المواطن البسيط قبل غيره.وختم بالقول: المطلوب اليوم هو معالجة أسباب الأزمات الحقيقية، وعدم الزج بالمواطنين في صراعات أو حسابات سياسية لا تضيف إلى معاناتهم سوى مزيد من التعقيد.وتشكل أزمة الكهرباء الأزمة الأكبر في محافظات الجنوب اليمني، خاصة مع دخول فصل الصيف، وبشكل خاص في عدن والمكلا، حيث تتجاوز فترات الانقطاع 10 إلى 18 ساعة يوميًا، مما أدى إلى خروج الأهالي في احتجاجات غاضبة للمطالبة بحلول عاجلة ومستدامة تنهي معاناتهم في ظل درجات الحرارة والرطوبة العالية، الأمر الذي تعاملت معه القوات الأمنية بنوع من القسوة، وأطلقت الرصاص على المحتجين، ما أدخل الجنوب في أزمات جديدة قد تؤدي إلى انزلاق تلك المناطق في سيناريو الفوضى الذي لا يُحمد عقباه.ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، مدعومًا بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.

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أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

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