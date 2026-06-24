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الحكومة الليبية تقرر منع دخول مواطني 4 دول إفريقية إلى ليبيا
الحكومة الليبية تقرر منع دخول مواطني 4 دول إفريقية إلى ليبيا
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد المكلفة من البرلمان يوم أمس الثلاثاء، قرارا يمنع فيه دخول مواطني السودان وإريتريا والصومال وإثيوبيا إلى الأراضي الليبية... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T00:00+0000
2026-06-24T00:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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وقالت الحكومة الليبية في بيان لها إن :"يُمنع دخول رعايا دول كل من السودان / إريتريا / إثيوبيا / الصومال إلى الأراضي الليبية عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية".وأشار القرار إلى أن "وزارة الداخلية تتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، البدء الفوري في تنفيذ أحكام هذا القرار والتعميم على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل جميع حاملي الجنسيات المذكورة غير المتحصلين على إقامة سارية المفعول".وفي وقت سابق أعلن نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، صدام حفتر، إشرافه على الحملة الأمنية الموسعة التي تنفذها الأجهزة الأمنية المختصة ضد المخالفين للقوانين الليبية المنظمة لدخول البلاد والإقامة بها، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية فورية لترحيل المخالفين وذلك لمواجهة التهديدات المتزايدة المرتبطة بملف الهجرة غير القانونية.وأوضح حفتر أن "الحملة تأتي استجابةً للتهديدات المتصاعدة التي يمثلها ملف الهجرة غير القانونية والتسلل إلى الأراضي الليبية عبر شبكات تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة العابرة للحدود".ودعا حفتر المواطنين إلى الثقة بمؤسسات الدولة، قائلاً: "نؤكد لأبناء شعبنا أننا وجهنا مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية المواطنين وتنظيم تواجد العمالة الأجنبية".وشهدت العاصمة الليبية طرابلس توافد المواطنين الليبيين إلى محيط مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنطقة السراج بطرابلس، للمشاركة في مظاهرة شعبية رافضة لتوطين المهاجرين داخل البلاد.وقالت مصادر محلية ليبية لسبوتنيك، إنه "شهد محيط مفوضية شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في طرابلس العاصمة، مظاهرات شعبية واسعة من النشطاء ومواطنين ليبيين، يطالبون خلالها برفضهم لمشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد".وخلال الأيام الماضية شرعت السلطات الأمنية في شرق وغرب وجنوب ليبيا في تنفيذ عملية أمنية واسعة تستهدف ضبط المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون مستندات رسمية تثبت دخولهم البلاد بطرق قانونية.ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الجدل داخل ليبيا بشأن ملف الهجرة غير الشرعية، وسط مخاوف شعبية من أي ترتيبات قد تُفهم على أنها تمهيد لتوطين المهاجرين في البلاد
https://sarabic.ae/20260623/أزمة-المياه-في-ليبيا-خبراء-يحذرون-ومواطنون-يدفعون-ثمن-العطش-1114615638.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الحكومة الليبية تقرر منع دخول مواطني 4 دول إفريقية إلى ليبيا

00:00 GMT 24.06.2026 (تم التحديث: 00:42 GMT 24.06.2026)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالنسخة الأولى لدوري "الهدف" بمدينة بنغازي تزامنا مع شهر رمضان، ليبيا
النسخة الأولى لدوري الهدف بمدينة بنغازي تزامنا مع شهر رمضان، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد المكلفة من البرلمان يوم أمس الثلاثاء، قرارا يمنع فيه دخول مواطني السودان وإريتريا والصومال وإثيوبيا إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية".
وقالت الحكومة الليبية في بيان لها إن :"يُمنع دخول رعايا دول كل من السودان / إريتريا / إثيوبيا / الصومال إلى الأراضي الليبية عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية".
وأضافت أن "القرار يستثني أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم المشمولين بالامتيازات الدبلوماسية، وكذلك العاملين في مهن التعليم والمهن الطبية والطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات وعقود العمل اللازمة من الوزارة المختصة وفقًا للتشريعات النافذة".
وأشار القرار إلى أن "وزارة الداخلية تتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، البدء الفوري في تنفيذ أحكام هذا القرار والتعميم على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل جميع حاملي الجنسيات المذكورة غير المتحصلين على إقامة سارية المفعول".
وفي وقت سابق أعلن نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، صدام حفتر، إشرافه على الحملة الأمنية الموسعة التي تنفذها الأجهزة الأمنية المختصة ضد المخالفين للقوانين الليبية المنظمة لدخول البلاد والإقامة بها، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية فورية لترحيل المخالفين وذلك لمواجهة التهديدات المتزايدة المرتبطة بملف الهجرة غير القانونية.
وأوضح حفتر أن "الحملة تأتي استجابةً للتهديدات المتصاعدة التي يمثلها ملف الهجرة غير القانونية والتسلل إلى الأراضي الليبية عبر شبكات تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
أزمة المياه في ليبيا.. خبراء يحذرون ومواطنون يدفعون ثمن العطش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
أزمة المياه في ليبيا... خبراء يحذرون ومواطنون يدفعون ثمن العطش
أمس, 09:15 GMT
ودعا حفتر المواطنين إلى الثقة بمؤسسات الدولة، قائلاً: "نؤكد لأبناء شعبنا أننا وجهنا مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية المواطنين وتنظيم تواجد العمالة الأجنبية".
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس توافد المواطنين الليبيين إلى محيط مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنطقة السراج بطرابلس، للمشاركة في مظاهرة شعبية رافضة لتوطين المهاجرين داخل البلاد.
وقالت مصادر محلية ليبية لسبوتنيك، إنه "شهد محيط مفوضية شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في طرابلس العاصمة، مظاهرات شعبية واسعة من النشطاء ومواطنين ليبيين، يطالبون خلالها برفضهم لمشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد".
وخلال الأيام الماضية شرعت السلطات الأمنية في شرق وغرب وجنوب ليبيا في تنفيذ عملية أمنية واسعة تستهدف ضبط المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون مستندات رسمية تثبت دخولهم البلاد بطرق قانونية.
ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الجدل داخل ليبيا بشأن ملف الهجرة غير الشرعية، وسط مخاوف شعبية من أي ترتيبات قد تُفهم على أنها تمهيد لتوطين المهاجرين في البلاد
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