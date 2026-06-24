https://sarabic.ae/20260624/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يبحث-مع-مسؤولين-بريطانيين-جهود-إطلاق-عملية-سياسية-شاملة-1114670920.html
المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع مسؤولين بريطانيين جهود إطلاق عملية سياسية شاملة
المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع مسؤولين بريطانيين جهود إطلاق عملية سياسية شاملة
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، أنه بحث مع مسؤولين بريطانيين، جهود إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T19:26+0000
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وذكر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، عبر موقعه، أن "غروندبرغ اختتم اليوم زيارة إلى لندن، حيث التقى بوزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، ومستشار الأمن القومي، جوناثان باول، وسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين البريطانيين وأعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء".وأشار إلى أن "غروندبرغ استعراض جهود الأمم المتحدة، بما في ذلك الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع، والاجتماعات المنعقدة في إطار لجنة التنسيق العسكري لدعم خفض التصعيد، فضلاً عن الجهود المستمرة لمعالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية".وحسب البيان: "أعرب غروندبرغ عن تقديره العميق للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة المتحدة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في اليمن، يلبي تطلعات الشعب اليمني".وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى لندن، غداة دعوة جماعة "أنصار الله"، السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لتنفيذ خارطة طريق تم التوصل إليها أواخر 2023، تتضمن ترتيبات إنسانية واقتصادية تُمهد لتحقيق السلام في البلد.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20260624/احتجاجات-جنوبي-اليمن-بسبب-انقطاع-مياه-الشرب-وتردي-الخدمات-1114663934.html
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العالم العربي, العالم
المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع مسؤولين بريطانيين جهود إطلاق عملية سياسية شاملة
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، أنه بحث مع مسؤولين بريطانيين، جهود إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن لتحقيق السلام في البلد العربي.
وذكر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، عبر موقعه، أن "غروندبرغ اختتم اليوم زيارة إلى لندن، حيث التقى بوزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، ومستشار الأمن القومي، جوناثان باول، وسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين البريطانيين وأعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء".
وأوضح أن "المناقشات ركّزت على آخر التطورات في اليمن والمنطقة، وآفاق تعزيز عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تحظى بدعم دولي، تحت رعاية الأمم المتحدة، بوصفها السبيل الوحيد القابل للاستمرار لتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد، فضلاً عن توفير ضمانات للمنطقة، بما في ذلك الأمن البحري".
وأشار إلى أن "غروندبرغ استعراض جهود الأمم المتحدة، بما في ذلك الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع، والاجتماعات المنعقدة في إطار لجنة التنسيق العسكري لدعم خفض التصعيد، فضلاً عن الجهود المستمرة لمعالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية".
وحسب البيان: "أعرب غروندبرغ عن تقديره العميق للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة المتحدة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في اليمن، يلبي تطلعات الشعب اليمني".
وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى لندن، غداة دعوة جماعة "أنصار الله"، السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لتنفيذ خارطة طريق تم التوصل إليها أواخر 2023، تتضمن ترتيبات إنسانية واقتصادية تُمهد لتحقيق السلام في البلد.
ويعاني اليمن منذ 11 عاماً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.