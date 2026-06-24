https://sarabic.ae/20260624/الهجرة-عبر-ليبيا-مؤشرات-الانخفاض-بين-الرواية-الأوروبية-والقراءة-الميدانية-1114664971.html

الهجرة عبر ليبيا.. مؤشرات الانخفاض بين الرواية الأوروبية والقراءة الميدانية

الهجرة عبر ليبيا.. مؤشرات الانخفاض بين الرواية الأوروبية والقراءة الميدانية

سبوتنيك عربي

أثار إعلان المفوضية الأوروبية بشأن تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من السواحل الليبية خلال الفترة الأخيرة، تساؤلات حول حقيقة هذا الانخفاض وأسبابه... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T15:06+0000

2026-06-24T15:06+0000

2026-06-24T15:06+0000

أخبار ليبيا اليوم

مهاجر غير شرعي

تقارير سبوتنيك

حصري

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وفي السياق، قال الخبير في إدارة الأزمات سعد الغديوي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "قضية الهجرة غير النظامية ليست جديدة بل تمثل ملفًا قديمًا ظل حاضرًا في العلاقة بين ليبيا وأوروبا منذ سنوات"، موضحًا أنه "يفضل استخدام مصطلح الهجرة غير النظامية بدلاً من الهجرة غير الشرعية لأن الهجرة في حد ذاتها حق مشروع لكن الإشكال يكمن في غياب التنظيم القانوني لها".وأوضح الغديوي أن "الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وإيطاليا تبدو متوازنة على الورق وتمنح حقوقًا للطرفين، إلا أن التطبيق العملي كان مختلفًا إذ تُركت ليبيا تتحمل مسؤوليات الإنفاق والرقابة والردع بينما اكتفت الدول الأوروبية بالتصريحات السياسية دون تنفيذ التزاماتها الفعلية". كما تساءل عن "آلية جمع هذه البيانات في ظل محدودية وجود المؤسسات الأوروبية داخل ليبيا وفي دول المصدر الأفريقية"، معتبرًا أن مثل هذه الأرقام "تحتاج إلى معلومات دقيقة تشمل جنسيات المهاجرين ومسارات انتقالهم ووجهاتهم ووسائل نقلهم".ورأى الغديوي أن "الحديث عن انخفاض أعداد المهاجرين يندرج في إطار تهدئة الرأي العام الأوروبي أكثر من كونه يعكس واقعًا ميدانيًا"، مشيرًا إلى أن "ما حدث مؤخرًا داخل ليبيا من حملات أمنية ربما دفع بعض المهاجرين إلى الاختفاء مؤقتًا أو تغيير مسارات تحركهم لكنه لم يؤدِّ إلى تراجع فعلي في أعدادهم".وفي ما يتعلق بسوق العمل، أشار الغديوي إلى "ضرورة التمييز بين العمالة الماهرة والعمالة غير الماهرة"، موضحًا أن "العمالة الماهرة تضيف قيمة للاقتصاد من خلال تقديم خدمات ومهن متخصصة بينما يرى أن الجزء الأكبر من العمالة غير الماهرة يمثل عبئًا اقتصاديًا على الدولة إذا لم يكن منتجًا".من جانبه، قال المحلل السياسي محمد امطيريد في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "أبرز الأسباب وراء تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من السواحل الليبية خلال الفترة الأخيرة، هو تشديد إجراءات المراقبة البحرية والحدودية سواء من الجانب الليبي أو في إطار التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب ارتفاع تكلفة رحلات الهجرة غير النظامية وتزايد المخاطر المرتبطة بها".وفي ما يتعلق بما إذا كانت ليبيا أصبحت دولة عبور أم دولة استقرار مؤقت للمهاجرين، أكد امطيريد أن "الواقع يشير إلى أنها تؤدي الوظيفتين معًا فليبيا لا تزال تمثل نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط إذ تؤكد تقارير أوروبية أن غالبية المهاجرين الذين يسلكون مسار وسط المتوسط ينطلقون من الأراضي الليبية".وأشار امطيريد إلى أن "انخفاض أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية لا يعني انتهاء ظاهرة الهجرة غير النظامية عبر البلاد، بل يعكس تغيرًا في أنماط الحركة والهجرة، في وقت تظل فيه ليبيا إحدى أهم العقد الجغرافية المؤثرة في ملف الهجرة غير النظامية بين أفريقيا وأوروبا".

https://sarabic.ae/20260502/الهجرة-غير-الشرعية-في-ليبيا-تعقيدات-أمنية-وتحديات-الاستقرار-المؤقت-1113064645.html

https://sarabic.ae/20260423/ليبيا-تنقذ-مئات-المهاجرين-على-متن-10-قوارب-1112793649.html

https://sarabic.ae/20260209/ليبيا-ترحيل-مئات-المهاجرين-غير-الشرعيين-من-حاملي-الجنسية-التشادية-المصابين-بأمراض-معدية-1110176758.html

https://sarabic.ae/20251224/العراق-يستكمل-إجراءات-إعادة-العشرات-من-المهاجرين-في-ليبيا-1108533099.html

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أخبار ليبيا اليوم, مهاجر غير شرعي, تقارير سبوتنيك, حصري