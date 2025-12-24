https://sarabic.ae/20251224/العراق-يستكمل-إجراءات-إعادة-العشرات-من-المهاجرين-في-ليبيا-1108533099.html

العراق يستكمل إجراءات إعادة العشرات من المهاجرين في ليبيا

أعلن القائم بالأعمال العراقي لدى ليبيا، أحمد الصحاف، استكمال إجراءات إعادة 72 مهاجرا عراقيا غير شرعي، جميعهم من إقليم كوردستان العراق. 24.12.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن الصحاف أن "سفارة جمهورية العراق، كما جرت العادة، تنسق مع السلطات الليبية المختصة، ولا سيما الأجهزة الأمنية المعنية بملف المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك مع مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس".وأضاف، أنه "مؤخرا، وبعد تنسيق معلومات عالي المستوى وتواصل مستمر بين السفارة والجهات المعنية، استطعنا التوصل إلى 72 مهاجرا عراقيا، جميعهم من فئة الشباب ومن إقليم كوردستان العراق، من بينهم أفراد قاصرون دون سن الثامنة عشرة".وأشار إلى أن "السفارة قامت على الفور بإجراء الفحوصات الطبية لهم، عبر التنسيق مع فريق طبي تتعاون معه السفارة، ثم تأكدنا من رعويتهم للدولة العراقية من خلال عرض أوراقهم الثبوتية، وأصدرنا لهم جوازات مرور".وأوضح القائم بالأعمال العراقي، أن الأوضاع الإنسانية للمهاجرين كانت صعبة، ولكن هذه هي مخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث وقعوا في شِراك شبكات تهريب وتجارة البشر. سبق للسفارة العراقية الإعلان عن تحذيرها من السماح للشباب العراقي بالانخراط ضمن أنشطة شبكات تهريب وتجارة البشر في ليبيا.ويشار إلى أن أحمد الصحاف قد أعلن في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، العثور على 12 مهاجرا عراقيا دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، منوها بأن هناك زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إلى ليبيا، وهو مؤشر على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.وذكر الدبلوماسي العراقي أن "السفارة العراقية لدى ليبيا كانت قد أعلنت سابقا عن جاهزيتها لإعادة 41 مهاجرا يقيمون حاليا في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة الليبية طرابلس". ولفت إلى أن "إدارة مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس أشادت باستجابة السفارة العراقية وتعاونها في خدمة المهاجرين العراقيين"، منوها بأن "السفارة ملتزمة بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد بشأن العودة الطوعية وتحافظ على بيانات المهاجرين".وشدد القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى طرابلس، أحمد الصحاف، على أن "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بالشباب العراقيين، ورفع الوعي بعدم التعامل معهم مسؤولية مشتركة طرفها عائلات المهاجرين". وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014. ويذكر أن ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، ما يعد مؤشرا على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.

