أمساليوم
الخارجية العراقية: إعادة 40 مهاجرا عراقيا من ليبيا إلى أربيل
الخارجية العراقية: إعادة 40 مهاجرا عراقيا من ليبيا إلى أربيل
أعلن القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في طرابلس أحمد الصحاف، اليوم السبت، إعادة 40 مهاجرا عراقيا من ليبيا إلى محافظة أربيل. 25.10.2025, سبوتنيك عربي
العراق
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن بيان للصحاف، إنه "تم إقلاع الطائرة التي تقل 40 مهاجرا عراقيا متوجهة إلى إسطنبول ومنها إلى أربيل".وأشار أحمد الصحاف إلى أنه "بذلنا جهودا استثنائية لتنسيق عودتهم، ونستعد لإعادة 35 مهاجرا آخرين".وتابع الدبلوماسي العراقي: "نشكر الأجهزة المعنية في حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا"، منوها إلى أنه "قدمنا الطعام والدواء والرعاية، ووفرنا تذاكر السفر بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق".وأكد الصحاف أن "122 مهاجرا تمت إعادتهم منذ افتتاح السفارة في 2023/12/23، وسنستمر برسائل التوعية تجاه مخاطر شبكات تهريب وتجارة البشر التي توقع بأبنائنا".وشدد القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في طرابلس، على أنه "نلتزم بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد، ونعمل لتأكيد مسار العودة الطوعية".وأكمل أن "منظمة الهجرة في ليبيا ومركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس يشيدون بامتثال سفارة العراق واهتمامها بالمهاجرين العراقيين"، منوها إلى أن "العراق يتوافر على فرص كبيرة في قطاع الشباب ولم يعد مُصدرا للهجرة".ويشار إلى أن أحمد الصحاف قد أعلن في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، العثور على 12 مهاجرا عراقيا دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، منوها بأن هناك زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إلى ليبيا، وهو مؤشر على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.وذكر الدبلوماسي العراقي أن "السفارة العراقية لدى ليبيا كانت قد أعلنت سابقا عن جاهزيتها لإعادة 41 مهاجرا يقيمون حاليا في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة الليبية طرابلس".ولفت إلى أن "إدارة مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس أشادت باستجابة السفارة العراقية وتعاونها في خدمة المهاجرين العراقيين"، منوها بأن "السفارة ملتزمة بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد بشأن العودة الطوعية وتحافظ على بيانات المهاجرين".وشدد القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى طرابلس، أحمد الصحاف، على أن "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بالشباب العراقيين، ورفع الوعي بعدم التعامل معهم مسؤولية مشتركة طرفها عائلات المهاجرين".وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014. ويذكر أن ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، ما يعد مؤشرا على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
https://sarabic.ae/20251001/السفارة-العراقية-في-طرابلس-إعادة-41-مهاجرا-عراقيا-دخلوا-ليبيا-بطرق-غير-شرعية-1105512047.html
https://sarabic.ae/20230404/العراق-يقرر-إعادة-فتح-سفارته-في-ليبيا-واستئناف-العمل-الدبلوماسي-1075529969.html
الخارجية العراقية: إعادة 40 مهاجرا عراقيا من ليبيا إلى أربيل

أعلن القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في طرابلس أحمد الصحاف، اليوم السبت، إعادة 40 مهاجرا عراقيا من ليبيا إلى محافظة أربيل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن بيان للصحاف، إنه "تم إقلاع الطائرة التي تقل 40 مهاجرا عراقيا متوجهة إلى إسطنبول ومنها إلى أربيل".
وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
السفارة العراقية في طرابلس: إعادة 41 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية
1 أكتوبر, 19:26 GMT
وأشار أحمد الصحاف إلى أنه "بذلنا جهودا استثنائية لتنسيق عودتهم، ونستعد لإعادة 35 مهاجرا آخرين".
وتابع الدبلوماسي العراقي: "نشكر الأجهزة المعنية في حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا"، منوها إلى أنه "قدمنا الطعام والدواء والرعاية، ووفرنا تذاكر السفر بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق".
وأكد الصحاف أن "122 مهاجرا تمت إعادتهم منذ افتتاح السفارة في 2023/12/23، وسنستمر برسائل التوعية تجاه مخاطر شبكات تهريب وتجارة البشر التي توقع بأبنائنا".
وشدد القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في طرابلس، على أنه "نلتزم بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد، ونعمل لتأكيد مسار العودة الطوعية".
وأكمل أن "منظمة الهجرة في ليبيا ومركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس يشيدون بامتثال سفارة العراق واهتمامها بالمهاجرين العراقيين"، منوها إلى أن "العراق يتوافر على فرص كبيرة في قطاع الشباب ولم يعد مُصدرا للهجرة".
ويشار إلى أن أحمد الصحاف قد أعلن في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، العثور على 12 مهاجرا عراقيا دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، منوها بأن هناك زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إلى ليبيا، وهو مؤشر على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
المتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العراق يقرر إعادة فتح سفارته في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي
4 أبريل 2023, 20:49 GMT
وذكر الدبلوماسي العراقي أن "السفارة العراقية لدى ليبيا كانت قد أعلنت سابقا عن جاهزيتها لإعادة 41 مهاجرا يقيمون حاليا في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة الليبية طرابلس".
ولفت إلى أن "إدارة مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس أشادت باستجابة السفارة العراقية وتعاونها في خدمة المهاجرين العراقيين"، منوها بأن "السفارة ملتزمة بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد بشأن العودة الطوعية وتحافظ على بيانات المهاجرين".
وشدد القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى طرابلس، أحمد الصحاف، على أن "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بالشباب العراقيين، ورفع الوعي بعدم التعامل معهم مسؤولية مشتركة طرفها عائلات المهاجرين".
وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014. ويذكر أن ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، ما يعد مؤشرا على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
