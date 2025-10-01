https://sarabic.ae/20251001/السفارة-العراقية-في-طرابلس-إعادة-41-مهاجرا-عراقيا-دخلوا-ليبيا-بطرق-غير-شرعية-1105512047.html

السفارة العراقية في طرابلس: إعادة 41 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية

السفارة العراقية في طرابلس: إعادة 41 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية

أعلن القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى طرابلس، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، استكمال إجراءات إعادة 41 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية. 01.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن أحمد الصحاف، أن شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بالشباب العراقيين.وقال الصحاف: إن "السفارة العراقية في ليبيا تعمل بانتظام وتوازن في إدارة ملف المهاجرين وأعدنا حتى الآن 68".وأوضح الدبلوماسي العراقي أن "الهجرة تبدأ رقميا وتتكيف مع إجراءات الدول وشبكات تهريب وتجارة البشر وملف الهجرة غير الشرعية هو ملف إنساني ووطني وليس ملفا سياسيا أو انتخابيا".وأوضح الصحاف أن "السفارة العراقية تعمل في بيئة معقدة ونتعاون بشتى السبل مع السلطات الرسمية في طرابلس لدعم مسارات العودة الطوعية للمهاجرين، وتقديم الدعم الإنساني الشامل من الطعام والعلاج وأحيانا السكن للمهاجرين". ولفت إلى أن "إدارة مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس أشادت باستجابة السفارة العراقية وتعاونها في خدمة المهاجرين العراقيين"، منوها إلى أن "السفارة ملتزمة بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد بشأن العودة الطوعية وتحافظ على بيانات المهاجرين".وشدد القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى طرابلس، أحمد الصحاف، على أن "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بالشباب العراقيين، ورفع الوعي بعدم التعامل معهم مسؤولية مشتركة طرفها عائلات المهاجرين".وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014.

