عربي
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
بشكل طوعي.. العراق يعيد العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا
بشكل طوعي.. العراق يعيد العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا
أعلن القائم بالأعمال بسفارة العراق في ليبيا، أحمد الصحاف، العثور على 23 مهاجرا عراقيا جديدا، دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
العراق
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، عن الصحاف في بيان صحفي له، مساء الخميس، أنه "تم العثور على دفعة جديدة تضم 23 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي".وأكد أن الخارجية العراقية باشرت على الفور بإجراءات إثبات رعويتهم وتيسير عودتهم الطوعية إلى العراق، مضيفا: "نؤمّن اتصالات مباشرة مع عائلات المهاجرين بهدف تطمينهم على سلامة أبنائهم".وتابع الصحاف بأن "شبكات تهريب وتجارة البشر تعبث بارواح شبابنا".ويشار إلى أن أحمد الصحاف قد أعلن في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، العثور على 12 مهاجرا عراقيا دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، منوها بأن هناك زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إلى ليبيا، وهو مؤشر على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.وذكر الدبلوماسي العراقي أن "السفارة العراقية لدى ليبيا كانت قد أعلنت سابقا عن جاهزيتها لإعادة 41 مهاجرا يقيمون حاليا في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة الليبية طرابلس".ولفت إلى أن "إدارة مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس أشادت باستجابة السفارة العراقية وتعاونها في خدمة المهاجرين العراقيين"، منوها بأن "السفارة ملتزمة بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد بشأن العودة الطوعية وتحافظ على بيانات المهاجرين".وشدد القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى طرابلس، أحمد الصحاف، على أن "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بالشباب العراقيين، ورفع الوعي بعدم التعامل معهم مسؤولية مشتركة طرفها عائلات المهاجرين".وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014. ويذكر أن ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، ما يعد مؤشرا على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
بشكل طوعي.. العراق يعيد العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا

09:12 GMT 24.10.2025
© AP Photo / Matthias Schrader / EUROPE MIGRANT RESCUEعملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا
عملية صوفيا لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Matthias Schrader / EUROPE MIGRANT RESCUE
تابعنا عبر
أعلن القائم بالأعمال بسفارة العراق في ليبيا، أحمد الصحاف، العثور على 23 مهاجرا عراقيا جديدا، دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية.
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، عن الصحاف في بيان صحفي له، مساء الخميس، أنه "تم العثور على دفعة جديدة تضم 23 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي".
وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
السفارة العراقية في طرابلس: إعادة 41 مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية
1 أكتوبر, 19:26 GMT
وأكد أن الخارجية العراقية باشرت على الفور بإجراءات إثبات رعويتهم وتيسير عودتهم الطوعية إلى العراق، مضيفا: "نؤمّن اتصالات مباشرة مع عائلات المهاجرين بهدف تطمينهم على سلامة أبنائهم".
وتابع الصحاف بأن "شبكات تهريب وتجارة البشر تعبث بارواح شبابنا".
ويشار إلى أن أحمد الصحاف قد أعلن في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، العثور على 12 مهاجرا عراقيا دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، منوها بأن هناك زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إلى ليبيا، وهو مؤشر على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
وذكر الدبلوماسي العراقي أن "السفارة العراقية لدى ليبيا كانت قد أعلنت سابقا عن جاهزيتها لإعادة 41 مهاجرا يقيمون حاليا في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة الليبية طرابلس".
ولفت إلى أن "إدارة مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس أشادت باستجابة السفارة العراقية وتعاونها في خدمة المهاجرين العراقيين"، منوها بأن "السفارة ملتزمة بتوجيهات وزارة الخارجية في بغداد بشأن العودة الطوعية وتحافظ على بيانات المهاجرين".
وشدد القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى طرابلس، أحمد الصحاف، على أن "شبكات تهريب وتجارة البشر تستمر بالإيقاع بالشباب العراقيين، ورفع الوعي بعدم التعامل معهم مسؤولية مشتركة طرفها عائلات المهاجرين".
وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014. ويذكر أن ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، ما يعد مؤشرا على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
